26 Diziden 19 Diziye Düşüldü: TRT 1 ve Show TV'den Tek Final Haberi Gelmedi!
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Eylülde peş peşe ekrana gelen dizilerle 2026-2027 sezonu tam 26 yerli diziyle başlamıştı. Aradan iki buçuk ay geçmeden bu dizilerin yedisi için final kararı geldi. Peki sezon hangi dizilerle açıldı, hangi kanal kaç dizisini kaybetti, final yapanlar ekranda kaç bölüm kalabildi?
Sezon 26 diziyle açıldı: 12'si geçen sezondan döndü, 11'i yeni, 3'ü yazdan devretti.
TRT 1 ve Show TV hiç dizi kaybetmedi, beş diziyle başlayan ATV'de iki dizi kaldı.
Final yapan yedi dizi yeni sezonda toplam 45 bölüm yayınlayabildi.
11 yeni dizinin dördü final yaptı, geçen sezondan dönenlerin üçü tutunamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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