Yeni sezonun ilk dizisi 1 Eylül'de Star TV'nin Tuzlu Kahve'si oldu. Ardından Mercan Köşk ve Gönül Dağı 5 Eylül'de, Evlilik Güzeldir 7 Eylül'de, Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı ise 8 Eylül'de izleyici karşısına çıktı. Eylül sonuna kadar 21 dizi yeni sezonuna ya da ilk bölümüne başlamıştı.

Ekranda yazdan kalan üç dizi de vardı. Kanal D'nin Daha 17'si 31 Mayıs'ta, ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u 15 Haziran'da, Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı da 18 Haziran'da başlamış, yaz boyunca yayına devam etmişti.

Sezona eylülü pas geçerek katılan iki dizi oldu. NOW'un Yeraltı'sı 7 Ekim'de ikinci sezonuna başladı, Sevdam Karadeniz ise 12 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana geldi. Böylece 26 dizinin 12'si geçen sezondan dönen yapımlardan, 11'i yeni dizilerden, 3'ü de yaz dizilerinden oluştu.