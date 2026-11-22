Kaçıncı İzleyişte Fark Ettiniz? Sevdiğiniz Filmlere Gizlenmiş 12 Küçük Ayrıntı
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Hook'un ilk dakikalarında Londra semalarında havalanan o öpüşen çift, George Lucas ile Carrie Fisher'dan başkası değil. Üstelik bu küçük sırrın doğrulanması tam 25 yıl sürdü.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Encanto'da Madrigal ailesinin kıyafetleri, her birinin gücüne göre işlenmiş.
2. Shaun of the Dead'de Shaun'un çalıştığı mağazanın adı Foree Electric.
3. Forrest Gump'ın meşhur bank sahnesinde ayakkabılar eskimiş ama bağcıklar yepyeni.
4. Toy Story'de Woody'nin kapatıldığı kasanın yanında 'Improvised Interrogation Handbook' yazan bir kitap duruyor.
5. Belfast'ta küçük Buddy'nin kaldırımda okuduğu çizgi roman Thor.
6. The Suicide Squad'da Amanda Waller, hafta sonu Senatör Cray ile golf oynayacağını söylüyor.
7. The Outsiders'da hastanede Dallas'la ilgilenen hemşireyi, romanın yazarı S.E. Hinton oynuyor.
8. The Force Awakens'ta Finn'in stormtrooper numarası FN-2187.
9. Attack of the Clones'daki garson robotun göğsündeki yazı, Aurebesh alfabesinde FLO diye okunuyor.
10. The Incredibles'ta Bob'un okuduğu gazetenin tarihi 16 Mayıs 1962.
11. Hook'ta Tinker Bell'in tozuyla köprüden havalanan çift, George Lucas ve Carrie Fisher.
12. Predator'da yaratığı canlandıran Kevin Peter Hall, filmin sonundaki helikopter pilotunu da oynuyor.
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