Filmin kostüm tasarımını yöneten Neysa Bové ve kardeşi Lorelay Bové'ye göre her karakterin kıyafeti kendi armağanını hatırlatıyor. Güçlü Luisa'nın eteğinde dambıllar, şifacı Julieta'nın eteğinde baharat desenleri var. Abuela'nın dantellerinde mumlar ve kelebekler göze çarpıyor. Mirabel ise eteğini kendi eliyle işlediği için desenleri biraz yamuk duruyor, bu da bilerek böyle çizilmiş. Künye: 2021, yönetmenler Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith, IMDb puanı 7,2.