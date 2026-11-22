Köyün Girişine Kadar Astılar: 22 Yıl Önce Yasakladılar, Tek Bir Kişi Bile İçmiyor
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır sigara içilmiyor. Köy sakinleri, dışarıdan gelen misafirlerin de sigara yakmasına izin vermiyor.
İşte detaylar...
Kapalı alanlarda da açık alanlarda da sigara yasak.
İlk yıllarda tepki gösterenler oldu.
Muhtar da yıllarca sigara içmiş.
Sevgililer Günü'nde eşi için sigarayı bıraktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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