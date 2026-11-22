Sezer, uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını söyledi. O dönemi 'Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar' diye anlattı. Bunun üzerine şikâyette bulunduklarını, jandarmanın da konuyla ilgilendiğini ekledi.

Zamanla tepkilerin unutulduğunu belirten Sezer, 'Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı' diye konuştu.