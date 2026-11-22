TRT 1 dizisi TOTAL'de 5,40, AB'de 4,82, ABC1'de ise 5,00 reyting aldı. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı TOTAL'de 5,28 ile ikinci sırada kalırken AB'de 2,85 ile 7., ABC1'de 3,73 ile 4. sıraya geriledi.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı ise 7 ve 14 Kasım'da lideri olduğu AB listesinde 3,07 ile 5. sıraya indi. Dizi ABC1'de 4,09 ile ikinci oldu.

Rakiplerin yeni bölümle ekranda olduğu bir akşamda tek bir dizinin üç listeyi birden alması, Güller ve Günahlar'ın yayına başlamasından bu yana ilk kez yaşandı.