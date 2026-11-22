Başrolleri Değişen Gönül Dağı, 7. Sezonunda Aylar Sonra Yeniden En Çok İzlenen Dizi Oldu
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TRT 1'in Gönül Dağı, 7. sezonda başrolleri yeni kuşağa devretmesine rağmen 21 Kasım'da TOTAL, AB ve ABC1 listelerinin üçünde de birinci oldu. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı 13 ay sonra ilk kez yeni bölüm akşamında geride kalırken dizi, AB'de üç haftada 2 puanı aşan bir yükseliş yakaladı. Yükselişin ortasında ise Yağız Kılınç'ın canlandırdığı Ali'nin vurulduğu hikâye var.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gönül Dağı, 21 Kasım'da üç listenin de lideri oldu.
Liderlik 13 ay önce Güller ve Günahlar'a geçmişti.
15 yıllık zaman atlamasıyla başroller yeni kuşağa geçti.
Ali'nin vurulmasıyla dizi üç hafta üst üste yükseldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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