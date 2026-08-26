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Gönül Dağı'nın 3 Yeni Başrolünden İlk Kare Geldi! Görenler Babalarına Benzetti

Gönül Dağı'nın 3 Yeni Başrolünden İlk Kare Geldi! Görenler Babalarına Benzetti

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 17:34
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Gönül Dağı'nın 7. sezonunda yaşanacak büyük değişimin ilk görüntüsü geldi. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençliklerinin hikayenin merkezine taşınacağı yeni sezonda üç yeni başrol oyuncusu ilk kez setten yan yana poz verdi. Oyuncuların dizideki babalarına benzerliği ise dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın 7. sezon çekimleri başladı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın 7. sezon çekimleri başladı.

Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda büyük değişikliklerin yaşandığı diziden yeni başrollerin yer aldığı ilk set fotoğrafı da geldi. Gönül Dağı'nın yeni sezonunda hikâyede yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yılları ekrana taşınacak. Dizinin yeni döneminde üç genç oyuncu hikayenin merkezinde yer alacak. Taner'in oğlu Ali'yi Yağız Kılınç, Veysel'in oğlu Yusuf'u Berke Acar, Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi ise Kerem Alp Kabul canlandıracak.

Ayrılıkların bitmediği Gönül Dağı'nın yeni başrollerinden ilk set fotoğrafı geldi.

Ayrılıkların bitmediği Gönül Dağı'nın yeni başrollerinden ilk set fotoğrafı geldi.

7. sezon çekimlerinin başlamasıyla Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul'ün ilk set fotoğrafı da paylaşıldı. Üç oyuncunun yan yana geldiği kare kısa sürede dikkat çekerken genç isimlerin dizideki babalarına olan benzerlikleri gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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