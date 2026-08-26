Gönül Dağı'nın 3 Yeni Başrolünden İlk Kare Geldi! Görenler Babalarına Benzetti
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Gönül Dağı'nın 7. sezonunda yaşanacak büyük değişimin ilk görüntüsü geldi. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençliklerinin hikayenin merkezine taşınacağı yeni sezonda üç yeni başrol oyuncusu ilk kez setten yan yana poz verdi. Oyuncuların dizideki babalarına benzerliği ise dikkat çekti.
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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın 7. sezon çekimleri başladı.
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Ayrılıkların bitmediği Gönül Dağı'nın yeni başrollerinden ilk set fotoğrafı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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