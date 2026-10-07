Milli Takımda Vincenzo Montella İle Yollar Ayrılıyor: Alacağı Tazminat Belli Oldu!

Daha geçen yıl sözleşmesi yenilenen Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro, yani aylık 183 bin euro kazandığı belirtiliyor. TFF'nin bundan sonraki 5 aylık maaşını tazminat olarak ödemeyi planladığı, ardından İtalyan teknik adamın görevine son verileceği ifade edildi. Bu hesaba göre ödenecek tutar yaklaşık 915 bin euro ediyor.

Rakam, günlerdir gündemde olan iddialardan çok daha düşük. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatılan Montella'nın erken gönderilmesi halinde 5 milyon euro civarında tazminat alacağı yazılmış, federasyonun onu bu yüzden kovamadığı öne sürülmüştü.

Montella, milli takımın başında resmi ve özel 40 maça çıktı. Bunların 21'ini kazandı, 14'ünü kaybetti, 5'i berabere bitti. Son 7 maçın bilançosu ise tam bir düşüş grafiği çiziyor: 6 yenilgi, yalnızca 1 galibiyet.

Ayrılığın resmen açıklanması ve yeni teknik direktör çalışmalarının başlaması bekleniyor.