Milli Takımda Vincenzo Montella İle Yollar Ayrılıyor: Alacağı Tazminat Belli Oldu!
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Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan, UEFA Uluslar Ligi'nde de 4 maçta sıfır çeken A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor. Edinilen bilgiye göre TFF yönetimi, aylık 183 bin euro kazanan İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyecek.
Kaynak: Milliyet
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Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi'ndeki sıfır da TFF yönetiminin sabrını taşırdı.
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Montella'nın kasasına girecek rakam 915 bin euro.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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