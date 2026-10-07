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Milli Takımda Vincenzo Montella İle Yollar Ayrılıyor: Alacağı Tazminat Belli Oldu!

Milli Takımda Vincenzo Montella İle Yollar Ayrılıyor: Alacağı Tazminat Belli Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 08:57
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Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan, UEFA Uluslar Ligi'nde de 4 maçta sıfır çeken A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor. Edinilen bilgiye göre TFF yönetimi, aylık 183 bin euro kazanan İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyecek.

Kaynak: Milliyet

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Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi'ndeki sıfır da TFF yönetiminin sabrını taşırdı.

Milliyet'in haberine göre; Vincenzo Montella'nın gönderilmesine karar verildi. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde de beklentilerin çok altında kaldı.

Son olarak İtalya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan milli takımın grubunda 4 maçta 0 puan toplaması, TFF yönetimini kızdırdı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim, Montella ile yolları ayırma kararı aldı. Oysa İbrahim Hacıosmanoğlu bir süre önce Montella'ya ve futbolculara destek vereceklerini, görev değişikliğine dair bir planlamalarının olmadığını söylemişti.

Montella'nın kasasına girecek rakam 915 bin euro.

Daha geçen yıl sözleşmesi yenilenen Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro, yani aylık 183 bin euro kazandığı belirtiliyor. TFF'nin bundan sonraki 5 aylık maaşını tazminat olarak ödemeyi planladığı, ardından İtalyan teknik adamın görevine son verileceği ifade edildi. Bu hesaba göre ödenecek tutar yaklaşık 915 bin euro ediyor.

Rakam, günlerdir gündemde olan iddialardan çok daha düşük. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatılan Montella'nın erken gönderilmesi halinde 5 milyon euro civarında tazminat alacağı yazılmış, federasyonun onu bu yüzden kovamadığı öne sürülmüştü.

Montella, milli takımın başında resmi ve özel 40 maça çıktı. Bunların 21'ini kazandı, 14'ünü kaybetti, 5'i berabere bitti. Son 7 maçın bilançosu ise tam bir düşüş grafiği çiziyor: 6 yenilgi, yalnızca 1 galibiyet.

Ayrılığın resmen açıklanması ve yeni teknik direktör çalışmalarının başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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