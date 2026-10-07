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Sonbahar Yine Sonbahar! Instagram'daki ve Gerçekteki Sonbahar Manzaraları Yan Yana Getirildi

Sonbahar Yine Sonbahar! Instagram'daki ve Gerçekteki Sonbahar Manzaraları Yan Yana Getirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 08:54

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Sonbaharda yaprakların renk değiştirmesi, günlerin kısalıp klorofil üretiminin yavaşlamasıyla başlıyor. Yeşil pigment azaldıkça sarı ve turuncu tonlar öne çıkıyor, yaprakta biriken antosiyanin ise ağaçları kıpkırmızıya boyuyor. Eylül ve ekim aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medya akışları sarının, turuncunun ve kızılın en doygun tonlarıyla dolup taşmaya başlıyor. Yaprakların döküldüğü yollar, sisli dağ virajları ve ahşap kulübeler sanki bir masal diyarından fırlamış gibi görünüyor. Her birimiz de bu dönemi sonuna kadar romantize etmeyi seviyoruz.

Sosyal medyada sonbaharın görsellerdeki ve gerçekteki hali paylaşıldı. Göl kenarındaki yol, yaprak kaplı demiryolu ve tren manzaraları önce filtreli, ardından gerçek halleriyle videoda yer aldı. Renkler sönükleşse de manzaraların ve sonbaharın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

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Peki böyle etkileyici sonbahar görsellerini nasıl oluşturabiliriz?

Peki böyle etkileyici sonbahar görsellerini nasıl oluşturabiliriz?

İçerik üreticileri, fotoğraflara ve videolara uyguladıkları HSL (Hue, Saturation, Luminance) ayarları sayesinde yeşil tonlarını tamamen yok edip turuncu ve kırmızı doygunluğunu maksimuma çıkarıyorlar. Oysa gerçek doğada sonbahar, kurumuş yaprakların mat kahverengisi, henüz sararmamış yeşil tonlar, kapalı havaların getirdiği gri ışık ve çamurlu zeminlerle karşımıza çıkıyor. Böyle fotoğraflar elde edebilmek için şu ayarları yapabilirsiniz;

  • Renk Tonu (Hue): Yeşil ve sarı tonları tamamen turuncu ve kırmızıya doğru kaydırılır. Yeşili sarıya, sarıyı turuncuya, turuncuyu kırmızıya yaklaştırırsınız.

  • Doygunluk (Saturation): Kırmızı, turuncu ve sarı renklerin doygunluğu aşırı derecede artırılır. Mavi ve yeşil gibi diğer renklerin doygunluğu ise bazen kısılır ki sıcak tonlar patlasın.

  • Işıklık (Luminance): Kırmızı ve turuncu tonların ışığı biraz düşürülerek renklerin daha koyu, zengin ve 'ciğer gibi' kırmızı görünmesi sağlanır.

  • Sıcaklık (White Balance / Temp): Fotoğrafın genel beyaz dengesi 'sıcak' (amber/sarı) tarafa çekilir.

  • Canlılık (Vibrance) & Doygunluk (Saturation): Genel renk yoğunluğunu artırmak için bu değerler yükseltilir.

  • Kontrast ve Dehaze (Sis Kaldırma): Kontrast artırılarak renklerin arasındaki uçurum belirginleştirilir. Sisli veya puslu havayı kırmak için 'Dehaze' (Sis giderme) ayarı artırılır (bu da renkleri daha da koyulaştırır ve parlatır).

  • Maskeleme (Fırça ile Boyama): Sadece ağaçların veya yaprakların olduğu bölgeler seçilerek (maskelenerek) o alanların kırmızılığı ve sıcaklığı bağımsız olarak artırılır (gökyüzü veya yolun doğal kalması için).

  • RAW Formatında Çekim Yapın: Telefonunuzda veya kameranızda 'RAW' (ham) çekim özelliğini açın. RAW fotoğraflar çok daha fazla renk verisi kaydeder, böylece düzenleme yaparken renkleri solmadan veya bozulmadan istediğiniz kadar patlatabilirsiniz.

  • Polarize Filtre (CPL) Kullanın: Lensin önüne takılan polarize filtreler, yapraklardan ve sudan yansıyan ışığı keserek doğal renklerin (özellikle sonbahar yapraklarının) çok daha doygun ve parlamasız çıkmasını sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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