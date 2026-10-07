Sonbahar Yine Sonbahar! Instagram'daki ve Gerçekteki Sonbahar Manzaraları Yan Yana Getirildi

Sonbaharda yaprakların renk değiştirmesi, günlerin kısalıp klorofil üretiminin yavaşlamasıyla başlıyor. Yeşil pigment azaldıkça sarı ve turuncu tonlar öne çıkıyor, yaprakta biriken antosiyanin ise ağaçları kıpkırmızıya boyuyor. Eylül ve ekim aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medya akışları sarının, turuncunun ve kızılın en doygun tonlarıyla dolup taşmaya başlıyor. Yaprakların döküldüğü yollar, sisli dağ virajları ve ahşap kulübeler sanki bir masal diyarından fırlamış gibi görünüyor. Her birimiz de bu dönemi sonuna kadar romantize etmeyi seviyoruz.

Sosyal medyada sonbaharın görsellerdeki ve gerçekteki hali paylaşıldı. Göl kenarındaki yol, yaprak kaplı demiryolu ve tren manzaraları önce filtreli, ardından gerçek halleriyle videoda yer aldı. Renkler sönükleşse de manzaraların ve sonbaharın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.