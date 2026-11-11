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Jandarmanın Durdurduğu Otobüste “Jandarma” Şarkısı Çaldı, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Jandarmanın Durdurduğu Otobüste “Jandarma” Şarkısı Çaldı, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 15:16

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Jandarmanın kimlik kontrolü için durdurduğu bir tur otobüsünde neşeli anlar yaşandı. Kontrol sürerken otobüste “Jandarma” şarkısı çaldı, yolcular da el çırpıp şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü. 

İşte o anlar...

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Kontrol Sırasında Otobüste “Jandarma” Şarkısı Çalmaya Başladı

Kontrol Sırasında Otobüste “Jandarma” Şarkısı Çalmaya Başladı

Görüntüler gece, yolcularla dolu bir tur otobüsünün içinde çekildi. Reflektörlü yelek giyen jandarma personeli koridorda ilerleyip kimlik kontrolü yaparken yolcular ellerini havaya kaldırıp şarkıya eşlik etti.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan yolcular kontrol boyunca el çırptı ve kahkahalar attı. Böylece sıradan bir yol kontrolü kısa sürede eğlenceye döndü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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