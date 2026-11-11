article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Suyun Metrelerce Altında Gizemli Bir Orman Bulundu

Suyun Metrelerce Altında Gizemli Bir Orman Bulundu

Meksika
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 14:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Cenote Angelita, yüzeyden bakınca sıradan bir göl gibi görünüyor. Ancak yaklaşık 30 metre derine inen dalgıçlar, suyun içinde akıyormuş gibi duran sisli bir 'nehirle' karşılaşıyor.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sis görüntüsünün sebebi, çürük yumurta kokan zehirli bir gaz bulutu.

Sis görüntüsünün sebebi, çürük yumurta kokan zehirli bir gaz bulutu.

Bu bulut, renksiz ve zehirli bir gaz olan hidrojen sülfürden oluşuyor. Kalınlığı 3 metreyi aşan bulutun içinden geçerek dalış yapmak oldukça zor.

Bulut, obruğa düşen bitki ve organik maddelerin oksijensiz ortamda çürümesiyle oluşuyor. Tulum'daki antik Maya kenti yakınlarında bulunan Cenote Angelita'nın adı İspanyolcada 'küçük melek' anlamına geliyor.

Tatlı su üstte, tuzlu su altta kalıyor; bulut tam bu sınırda asılı duruyor.

Tatlı su üstte, tuzlu su altta kalıyor; bulut tam bu sınırda asılı duruyor.

Cenote denen bu obruklar, kireçtaşının çökerek yer altı suyunu açığa çıkarmasıyla oluşuyor. İçlerinde hem tatlı hem tuzlu su bulunuyor: Tatlı yer altı suyu, denizden yer altı kanallarıyla sızan daha yoğun tuzlu suyun üstünde, tıpkı suyun üstündeki yağ gibi duruyor. İkisinin buluştuğu yerde 'haloklin' denen acı su tabakası oluşuyor.

Bu tabaka bir bariyer gibi davranarak çevredeki ormandan düşen yaprakların ve hafif çöplerin aşağı batmasını engelliyor. Üstteki tatlı su daha fazla oksijen içerdiği için iki katmanda birbirinden farklı canlılar yaşıyor.

Bulutun altına geçen dalgıçlar karanlıkta, taşlaşmış ağaçların arasında yüzüyor.

Bulutun altına geçen dalgıçlar karanlıkta, taşlaşmış ağaçların arasında yüzüyor.

Kanadalı video yapımcısı Mike Corey, bulutun altına geçince dalışın bir gece dalışına dönüştüğünü ve fener kullanmak gerektiğini anlatıyor. Corey'e göre katmanın altında yalnızca birkaç dakika kalınabiliyor, ardından yükselmeye başlamak gerekiyor. Bulutun içinden taşlaşmış ağaçlar uzanıyor.

Corey, bunun yaptığı en ileri seviye dalışlardan biri olduğunu ve dalgıçların sis katmanına ulaşınca paniğe kapılabildiğini söylüyor. Mayaların cenoteleri yer altı dünyasının kapısı olarak gördüğünü hatırlatan Corey, bu obruğu gördükten sonra nedenini anladığını da ekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın