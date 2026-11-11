Suyun Metrelerce Altında Gizemli Bir Orman Bulundu

Cenote denen bu obruklar, kireçtaşının çökerek yer altı suyunu açığa çıkarmasıyla oluşuyor. İçlerinde hem tatlı hem tuzlu su bulunuyor: Tatlı yer altı suyu, denizden yer altı kanallarıyla sızan daha yoğun tuzlu suyun üstünde, tıpkı suyun üstündeki yağ gibi duruyor. İkisinin buluştuğu yerde 'haloklin' denen acı su tabakası oluşuyor.

Bu tabaka bir bariyer gibi davranarak çevredeki ormandan düşen yaprakların ve hafif çöplerin aşağı batmasını engelliyor. Üstteki tatlı su daha fazla oksijen içerdiği için iki katmanda birbirinden farklı canlılar yaşıyor.