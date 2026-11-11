Suyun Metrelerce Altında Gizemli Bir Orman Bulundu
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Sis görüntüsünün sebebi, çürük yumurta kokan zehirli bir gaz bulutu.
Tatlı su üstte, tuzlu su altta kalıyor; bulut tam bu sınırda asılı duruyor.
Bulutun altına geçen dalgıçlar karanlıkta, taşlaşmış ağaçların arasında yüzüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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