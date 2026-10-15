Denizin Dibinde 5 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Suyun Altında Mucize Gerçekleşti
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Mozambik açıklarındaki Bazaruto Takımadaları'nda, yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanan kıyı ormanlarının kalıntıları sular altında kalmış durumda. Araştırmacılar, deniz seviyesinin yükselmesiyle batan bu turba katmanlarının balıklara ve omurgasızlara ev sahipliği yapan 'turba resifleri'ne dönüştüğünü bildirdi. Çalışma, tropik bölgelerde turba resifleri üzerine yapılan muhtemelen ilk ekolojik inceleme olarak öne çıkıyor.
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Kaynak: Phys.org
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Deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalan kıyı ormanlarının turbası, yeni bir deniz yaşam alanına dönüştü.
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Canlı mercan içermeyen turba resiflerinde, yakındaki mercan resifine benzer çeşitlilikte balık türü saptandı.
Resiflerin depoladığı karbon miktarı bilinmiyor, araştırmacılar bu alanların koruma planlarına eklenmesini istiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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