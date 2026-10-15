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Denizin Dibinde 5 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Suyun Altında Mucize Gerçekleşti

Denizin Dibinde 5 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Suyun Altında Mucize Gerçekleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 19:22
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Mozambik açıklarındaki Bazaruto Takımadaları'nda, yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanan kıyı ormanlarının kalıntıları sular altında kalmış durumda. Araştırmacılar, deniz seviyesinin yükselmesiyle batan bu turba katmanlarının balıklara ve omurgasızlara ev sahipliği yapan 'turba resifleri'ne dönüştüğünü bildirdi. Çalışma, tropik bölgelerde turba resifleri üzerine yapılan muhtemelen ilk ekolojik inceleme olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Phys.org

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Deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalan kıyı ormanlarının turbası, yeni bir deniz yaşam alanına dönüştü.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalan kıyı ormanlarının turbası, yeni bir deniz yaşam alanına dönüştü.

Batı Hint Okyanusu'ndaki Bazaruto Takımadaları'nın sığ sularında belgelenen turba resifleri, Mozambik merkezli Bazaruto Bilimsel Çalışmalar Merkezi (BCSS) Okyanus Gözlemevi öncülüğündeki ekip tarafından incelendi. Radyokarbon tarihlemesi, turbanın yaklaşık 300 ile 5 bin yıl önce oluştuğunu gösterdi. Kimyasal analizler ise malzemenin çoğunlukla kıyı bitkilerinden ve ağaçlardan geldiğini ortaya koydu.

Bazı örneklerde kuru ağırlığın yüzde 40'ına varan oranda organik karbon bulundu. Çalışma Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Araştırmaya Southampton, Plymouth, Heriot-Watt ve Newcastle üniversiteleri ile Kisawa Sanctuary gibi kurumlar da katıldı.

Canlı mercan içermeyen turba resiflerinde, yakındaki mercan resifine benzer çeşitlilikte balık türü saptandı.

Canlı mercan içermeyen turba resiflerinde, yakındaki mercan resifine benzer çeşitlilikte balık türü saptandı.

Turba resiflerinin yüzeyinde deniz çayırları ve deniz yosunları doğrudan turbanın üzerinde büyüyor. Yarıklar dikenli ıstakozlara, istiridyelere, deniz kabuklularına ve genç lutyan ile grunt balıklarına barınak sağlıyor. Araştırmacılar her resifte 26 ile 36 arasında küçük balık türü saptadı. Köpekbalıkları, vatozlar ve deniz kaplumbağaları ise hem turba hem de mercan resiflerinde kaydedildi.

Omurgasız toplulukları iki resif türünde farklılık gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Mario Lebrato, bir zamanlar orman zemini olan alanın artık resif balıkları için bir yetiştirme alanına dönüştüğünü ifade ediyor.

Resiflerin depoladığı karbon miktarı bilinmiyor, araştırmacılar bu alanların koruma planlarına eklenmesini istiyor.

Resiflerin depoladığı karbon miktarı bilinmiyor, araştırmacılar bu alanların koruma planlarına eklenmesini istiyor.

Resifler 2 ila 4 metre derinlikte bulunuyor ve gelgitle düzenli olarak su yüzüne çıkıyor. Su sıcaklığı gün içinde 24,5 ile 28,6 derece arasında değişiyor. Fırtınalar ve siklonlar resifleri gömüyor, ortaya çıkarıyor ve parçalıyor; birçoğu aşınma ve kum hareketiyle kayboluyor.

Kıyı turba bataklıklarının hektar başına yer altında 1.000 ila 2.000 ton karbon tutabildiği belirtilirken, bu resiflerin karbonu depolayıp depolamadığı ya da saldığı henüz bilinmiyor. Yazarlar turba kalınlığı, karbon stokları ve sera gazı salımının ölçülmesini öneriyor. Benzer yapıların Güneydoğu Asya, Karayipler ve Batı Afrika'da da bulunabileceği, mercan resifleri azalırken bunların bazı türler için yedek sığınak olabileceği ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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