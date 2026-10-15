Denizin Dibinde 5 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Suyun Altında Mucize Gerçekleşti

Turba resiflerinin yüzeyinde deniz çayırları ve deniz yosunları doğrudan turbanın üzerinde büyüyor. Yarıklar dikenli ıstakozlara, istiridyelere, deniz kabuklularına ve genç lutyan ile grunt balıklarına barınak sağlıyor. Araştırmacılar her resifte 26 ile 36 arasında küçük balık türü saptadı. Köpekbalıkları, vatozlar ve deniz kaplumbağaları ise hem turba hem de mercan resiflerinde kaydedildi.

Omurgasız toplulukları iki resif türünde farklılık gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Mario Lebrato, bir zamanlar orman zemini olan alanın artık resif balıkları için bir yetiştirme alanına dönüştüğünü ifade ediyor.