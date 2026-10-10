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Yerin 192 Metre Altında Saklı Orman: Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar Var

Yerin 192 Metre Altında Saklı Orman: Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 14:22
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Çin'in Guangxi bölgesinde keşfedilen 192 metre derinliğindeki obruğun dibinde, 40 metreye ulaşan ağaçlarıyla el değmemiş bir orman uzanıyor. Obruk, barındırdığı bitki örtüsüyle bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Yerel dilde 'tiankeng', yani 'cennet çukuru' olarak anılan obruklar, henüz tanımlanmamış türlere ev sahipliği yapıyor olabilir.

İşte detaylar. 

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Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar

Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar

Live Science'ın haberine göre obruk, Mayıs 2022'de Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Leye kentinde, Ping'e köyü yakınlarında keşfedildi. Obruğun iç kısmı 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde.

Keşif ekibinin lideri Chen Lixin ve ekibi, iple inip saatlerce yürüyerek obruğun dibine ulaştı. Ekip, dipte boyu 40 metreye ulaşan antik ağaçlar ve omuz hizasına kadar yükselen yoğun bir bitki örtüsüyle karşılaştı. Obruğun duvarlarında ise üç mağara girişi bulunuyor. Bu keşifle birlikte Leye'de bilinen obruk sayısı 30'a çıktı.

'Bu mağaralarda bugüne kadar bilim tarafından hiç kaydedilmemiş ya da tanımlanmamış türler bulunursa şaşırmam.' diyen Chen Lixin, obruğun bitki örtüsüne dikkat çekti.

Tiankeng Nedir? 'Cennet Çukurları' Nasıl Oluşuyor?

Tiankeng Nedir? 'Cennet Çukurları' Nasıl Oluşuyor?

Tiankeng, Çincede 'cennet çukuru' anlamına geliyor. Bu obruklar, 'karst' adı verilen ve kireçtaşı gibi suda çözünebilen kayalardan oluşan arazilerde ortaya çıkıyor. Yağmur suyu havadaki karbondioksiti emerek hafif asidik hale geliyor ve kayayı yıllar boyunca yavaş yavaş çözüyor. Yer altında oluşan boşlukların tavanı çöktüğünde ise çukurlar meydana geliyor.

Guangxi Botanik Enstitüsü'nden araştırmacı Tang Jianmin'in UNESCO Courier'da yayımlanan yazısına göre dünyada keşfedilmiş yaklaşık 300 tiankeng bulunuyor. Bunların üçte ikisi Çin'de, yaklaşık yüzde 30'u ise yalnızca Guangxi bölgesinde yer alıyor.

Dinozorlar Çağından Kalma Bitkilerin Sığınağı

Dinozorlar Çağından Kalma Bitkilerin Sığınağı

Tang Jianmin, 2016'da Leye'deki Dashiwei Tiankeng'ine yaklaşık 600 metre derinliğe indiğinde gördüklerini şöyle anlattı:

'Manzara büyüleyiciydi: Dinozorlar çağından kalma bir grup bitkinin bulunduğu yer altı ormanı.' - Tang Jianmin

Tang'a göre tiankengler, biyoçeşitlilik için doğal bir gen bankası işlevi görüyor. Yapılan araştırmada Guangxi'de devlet koruması altındaki 72 yabani bitki türü tespit edildi.

Obruklardaki Bitkilerin Besin Özellikleri Araştırıldı

Chinese Journal of Plant Ecology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Dashiwei obruk kompleksinde bulunan 64 bitki türünün yaprakları incelendi. Araştırmacılar, bu bitkilerin yapraklarında karbon oranının daha düşük; azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum oranlarının ise daha yüksek olduğunu belirledi.

Çalışma, obruklardaki bitkilerin besin birikimi ve büyüme özellikleri bakımından farklılık gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, toprak özelliklerinin de yapraklardaki besin bileşimi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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