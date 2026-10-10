Yerin 192 Metre Altında Saklı Orman: Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar Var
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Çin'in Guangxi bölgesinde keşfedilen 192 metre derinliğindeki obruğun dibinde, 40 metreye ulaşan ağaçlarıyla el değmemiş bir orman uzanıyor. Obruk, barındırdığı bitki örtüsüyle bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Yerel dilde 'tiankeng', yani 'cennet çukuru' olarak anılan obruklar, henüz tanımlanmamış türlere ev sahipliği yapıyor olabilir.
İşte detaylar.
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Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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