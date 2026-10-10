Yerin 192 Metre Altında Saklı Orman: Obruğun Dibinde 40 Metrelik Ağaçlar Var

Live Science'ın haberine göre obruk, Mayıs 2022'de Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Leye kentinde, Ping'e köyü yakınlarında keşfedildi. Obruğun iç kısmı 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde.

Keşif ekibinin lideri Chen Lixin ve ekibi, iple inip saatlerce yürüyerek obruğun dibine ulaştı. Ekip, dipte boyu 40 metreye ulaşan antik ağaçlar ve omuz hizasına kadar yükselen yoğun bir bitki örtüsüyle karşılaştı. Obruğun duvarlarında ise üç mağara girişi bulunuyor. Bu keşifle birlikte Leye'de bilinen obruk sayısı 30'a çıktı.

'Bu mağaralarda bugüne kadar bilim tarafından hiç kaydedilmemiş ya da tanımlanmamış türler bulunursa şaşırmam.' diyen Chen Lixin, obruğun bitki örtüsüne dikkat çekti.