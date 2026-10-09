165 Milyon Yıl Önce Suda Avlanıyordu: Dinozorlar Çağının Tuhaf Memelisi

Chicago Üniversitesi öncülüğündeki ekibin Nature dergisinde yayımladığı çalışmaya göre Megacauda sungei, yaklaşık 165 milyon yıl önce Jura döneminde yaşadı. Adı 'büyük kuyruk' anlamına gelen canlı, 40-50 santimetre boyunda ve 1-2 kilogram ağırlığındaydı. NPR'ın aktardığına göre bu boyutlar bugünkü bir chihuahua'ya denk geliyor.

Canlının en dikkat çekici özelliği vücut yapısı. Arka ayakları, dış parmakları uzun olan bir ornitorenk ayağını andırıyor. Geniş ve yassı kuyruğu ise H biçimli omurlarıyla bugünkü nehir su samurlarının kuyruğuna benziyor. Araştırmacılar bu nedenle Megacauda'nın yarı suda yaşadığını ve yüzmeye uyum sağlamış en eski memeli akrabalarından biri olabileceğini düşünüyor.

'Büyük kuyruk yüzmek için çok kullanışlı.' - Zhe-Xi Luo, Chicago Üniversitesi