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165 Milyon Yıl Önce Suda Avlanıyordu: Dinozorlar Çağının Tuhaf Memelisi

165 Milyon Yıl Önce Suda Avlanıyordu: Dinozorlar Çağının Tuhaf Memelisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 11:44
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Çin'in İç Moğolistan bölgesinde bulunan 165 milyon yıllık bir fosil, dinozorlar çağında yaşamış ve su samuruna benzeyen bir canlıyı gün ışığına çıkardı. Megacauda sungei adı verilen bu canlı, bugünkü memelilerin yiyeceklerini çiğneyip yutmasını sağlayan boğaz kemiklerinin bilinen en eski örneğini taşıyor.

İşte detaylar. 

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Su Samuru Gibi Kuyruk, Ornitorenk Gibi Ayaklar

Su Samuru Gibi Kuyruk, Ornitorenk Gibi Ayaklar

Chicago Üniversitesi öncülüğündeki ekibin Nature dergisinde yayımladığı çalışmaya göre Megacauda sungei, yaklaşık 165 milyon yıl önce Jura döneminde yaşadı. Adı 'büyük kuyruk' anlamına gelen canlı, 40-50 santimetre boyunda ve 1-2 kilogram ağırlığındaydı. NPR'ın aktardığına göre bu boyutlar bugünkü bir chihuahua'ya denk geliyor.

Canlının en dikkat çekici özelliği vücut yapısı. Arka ayakları, dış parmakları uzun olan bir ornitorenk ayağını andırıyor. Geniş ve yassı kuyruğu ise H biçimli omurlarıyla bugünkü nehir su samurlarının kuyruğuna benziyor. Araştırmacılar bu nedenle Megacauda'nın yarı suda yaşadığını ve yüzmeye uyum sağlamış en eski memeli akrabalarından biri olabileceğini düşünüyor.

'Büyük kuyruk yüzmek için çok kullanışlı.' - Zhe-Xi Luo, Chicago Üniversitesi

Memelilerin Evriminde Kritik Adım

Memelilerin Evriminde Kritik Adım

Fosilin en çarpıcı detayı ise boğazında saklıydı. Ekip, fosilin bulunduğu taş levhayı ikiye ayırarak BT taraması ve X-ışını floresansı ile inceledi. Görüntülerde, yiyeceği bugünkü memeliler gibi lokma lokma çiğneyip yutmayı sağlayan kemikleşmiş dil kemiği (hyoid) yapısının bilinen en eski örneği görüldü. Araştırmacılara göre bu yapı, bir opossumun boğazıyla karşılaştırılabilir düzeyde.

Megacauda'nın güçlü köpek dişleri ve kesici yanak dişleri de vardı. Midesinde ise semender benzeri küçük omurgalılara ait kemikler bulundu. Yani canlı avını dişleriyle parçalıyor, ardından yutuyordu. NPR'a konuşan Luo, aynı yapının canlının emme yeteneğine de işaret edebileceğini belirtiyor.

'Gözlerim bu minik dil kemiklerine kilitlendi.' - Zhe-Xi Luo

Bilim İnsanları Heyecanlı

Bilim İnsanları Heyecanlı

Çalışmanın kıdemli yazarı Zhe-Xi Luo'ya göre erken dönem memeli fosilleri son derece nadir bulunuyor. Megacauda, daha önce keşfedilen ve yine yüzücü olduğu düşünülen Castorocauda'dan daha eski bir dönemden geliyor. Bu da memeli akrabalarının suya uyumunun sanılandan daha erken başlamış olabileceğini gösteriyor.

Çalışmada Chicago Üniversitesi'nin yanında Çin'deki Shandong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Shenyang Normal Üniversitesi ve Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar yer aldı. Araştırmaya katılmayan Calgary Üniversitesi'nden Jessica Theodor ise fosil için 'Büyüleyici bir örnek' yorumunu yaptı.

Zhe-Xi Luo'ya göre 'Bu, son derece önemli bir evrimsel yenilik.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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