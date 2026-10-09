165 Milyon Yıl Önce Suda Avlanıyordu: Dinozorlar Çağının Tuhaf Memelisi
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Çin'in İç Moğolistan bölgesinde bulunan 165 milyon yıllık bir fosil, dinozorlar çağında yaşamış ve su samuruna benzeyen bir canlıyı gün ışığına çıkardı. Megacauda sungei adı verilen bu canlı, bugünkü memelilerin yiyeceklerini çiğneyip yutmasını sağlayan boğaz kemiklerinin bilinen en eski örneğini taşıyor.
İşte detaylar.
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Su Samuru Gibi Kuyruk, Ornitorenk Gibi Ayaklar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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