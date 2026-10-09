Kokarca Böceği İstilası: İlaç Yetmedi, Çareyi Hindi ve Tavuklarda Arıyorlar

Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi'nde kahverengi kokarca böceği vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar verebilen istilacı böcekler, bahçelerden çıkarak evlerin duvarlarını ve ağaçları kapladı.

Bakırlı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş, iki yıldır böceklerle mücadele ettiklerini ama durumun geçen yıldan daha kötü olduğunu söyledi. Durmuş, 'Bunlar hakkında uzman olduk ama mücadele edemiyoruz. İlaçlama yapılınca da geliyorlar, biz ne yapacağımızı şaşırdık. Evlere giremez olduk' dedi.

Samuray Arıcığı da İşe Yaramadı

Mahallede evler tek tek ilaçlatılıyor. Ankara'dan getirilip doğaya salınan samuray arıcıklarından da sonuç alınamadı. Mahalle sakini Mikail İzgi, 'Bu böcek tarımı bitirdi' diyerek sorunun Ferizli için ciddi boyutlara ulaştığını anlattı.

Peki Kahverengi Kokarca Nereden Geldi?

Anavatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017'de Artvin ve İstanbul'da görüldü. Fındık başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününe zarar verebilen böcek, Ferizli'de hem üreticilerin geçimini hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını tehdit ediyor.