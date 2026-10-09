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Kokarca Böceği İstilası: İlaç Yetmedi, Çareyi Hindi ve Tavuklarda Arıyorlar

Kokarca Böceği İstilası: İlaç Yetmedi, Çareyi Hindi ve Tavuklarda Arıyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:58
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kahverengi kokarca böceği istilası büyüyor. İlaçlama yapılsa da böcekler fındık bahçelerinden çıkıp evlerin duvarlarını sardı. Çare arayan üreticiler bu kez kümeslere yöneldi. Bir üretici kokarcalarla mücadele için tavuk ve hindi aldı. Peki, tavuklar ve hindiler kokarcalarla başa çıkabilecek mi? 

İşte detaylar. 

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İlaçlama Yetmedi, Böcekler Evleri Sardı

İlaçlama Yetmedi, Böcekler Evleri Sardı

Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi'nde kahverengi kokarca böceği vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar verebilen istilacı böcekler, bahçelerden çıkarak evlerin duvarlarını ve ağaçları kapladı.

Bakırlı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş, iki yıldır böceklerle mücadele ettiklerini ama durumun geçen yıldan daha kötü olduğunu söyledi. Durmuş, 'Bunlar hakkında uzman olduk ama mücadele edemiyoruz. İlaçlama yapılınca da geliyorlar, biz ne yapacağımızı şaşırdık. Evlere giremez olduk' dedi. 

Samuray Arıcığı da İşe Yaramadı

Mahallede evler tek tek ilaçlatılıyor. Ankara'dan getirilip doğaya salınan samuray arıcıklarından da sonuç alınamadı. Mahalle sakini Mikail İzgi, 'Bu böcek tarımı bitirdi' diyerek sorunun Ferizli için ciddi boyutlara ulaştığını anlattı.

Peki Kahverengi Kokarca Nereden Geldi?

Anavatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017'de Artvin ve İstanbul'da görüldü. Fındık başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününe zarar verebilen böcek, Ferizli'de hem üreticilerin geçimini hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını tehdit ediyor.

Çare Kümeste Arandı: Hindiler, Tavuklar Devrede

Çare Kümeste Arandı: Hindiler, Tavuklar Devrede

Üretici Ahmet Gezer, ilaçlamanın yetmediğini görünce kokarcalarla mücadele etmek için 20-25 hindi aldı. Bahçesinde tavuklar da bulunan Gezer, böceklerin sayısının hayvanların bile baş edemeyeceği kadar çok olduğunu anlatıyor: 'Hayvanlar bile doydu.'

İstiladan fındık hasadının da büyük zarar gördüğünü anlatan üretici, bu yıl mahsulün çürüdüğünü ve ürününü düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldığını belirtti. Piyasada 180 lira civarında fiyat telaffuz edilirken kendi fındıklarını 80, 90 ve 120 lira seviyelerinde satabildiklerini söyledi.

Üreticiler Toplu İlaçlama Bekliyor

Kahverengi kokarcayla mücadelenin etkili olabilmesi için toplu ilaçlama yapılması gerektiğini savunan Gezer, kullanılacak ilaçların ruhsatlı ve uygun kaynaklardan temin edilmesinin önemini vurguladı. Üretici, böceklerin Nisan ve Mayıs aylarında yeniden ortaya çıkabileceğini belirterek bölgede kapsamlı bir mücadele yürütülmesini istedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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