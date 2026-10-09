Kokarca Böceği İstilası: İlaç Yetmedi, Çareyi Hindi ve Tavuklarda Arıyorlar
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kahverengi kokarca böceği istilası büyüyor. İlaçlama yapılsa da böcekler fındık bahçelerinden çıkıp evlerin duvarlarını sardı. Çare arayan üreticiler bu kez kümeslere yöneldi. Bir üretici kokarcalarla mücadele için tavuk ve hindi aldı. Peki, tavuklar ve hindiler kokarcalarla başa çıkabilecek mi?
İşte detaylar.
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İlaçlama Yetmedi, Böcekler Evleri Sardı
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Çare Kümeste Arandı: Hindiler, Tavuklar Devrede
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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