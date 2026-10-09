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Yarım Asırdır Aynı Arabayla Geçimini Sağlıyor: Avrupa'ya Kadar Ulaştı

Yarım Asırdır Aynı Arabayla Geçimini Sağlıyor: Avrupa'ya Kadar Ulaştı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:23 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 09:24
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yaşar Başkır, yaklaşık yarım asırdır aynı seyyar arabayla, aynı noktada çekirdek satıyor. Başkır bu işle 3 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Satışları artık Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya kadar uzanıyor.

İşte detaylar. 

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Yarım Asırdır Aynı Köşede

Yarım Asırdır Aynı Köşede

Yaşar Başkır, Hayrabolu'daki Alpullu Caddesi'nde yaklaşık 50 yıldır aynı seyyar arabanın başında çekirdek satıyor. Yıllar boyunca yeri hiç değişmedi.

Başkır, ekmeğini yıllardır bu işten kazandığını ve 3 çocuğunu bu işle büyütüp evlendirdiğini anlatıyor. Ürünleri bugün Türkiye'nin birçok yerine ve Avrupa'ya kadar gönderiliyor.

'Sağlığım Elverdiği Sürece Devam Edeceğim'

69 yaşındaki Başkır'ın bırakmaya hiç niyeti yok: 'Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim.'

Çocukken Ondan Çekirdek Alanlar Hâlâ Müşterisi

Çocukken Ondan Çekirdek Alanlar Hâlâ Müşterisi

Yarım asır boyunca aynı noktada çalışan Başkır, müşterileriyle de uzun soluklu dostluklar kurdu. Mahallede onun tezgahı, artık caddenin bir parçası haline geldi.

Müşterilerinden Tekin Temel, çocukluğundan beri aynı tezgahtan çekirdek aldığını anlatıyor. Temel'e göre Başkır'ın yokluğu hemen hissediliyor: 'Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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