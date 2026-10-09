Yarım Asırdır Aynı Arabayla Geçimini Sağlıyor: Avrupa'ya Kadar Ulaştı

Yarım asır boyunca aynı noktada çalışan Başkır, müşterileriyle de uzun soluklu dostluklar kurdu. Mahallede onun tezgahı, artık caddenin bir parçası haline geldi.

Müşterilerinden Tekin Temel, çocukluğundan beri aynı tezgahtan çekirdek aldığını anlatıyor. Temel'e göre Başkır'ın yokluğu hemen hissediliyor: 'Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor.'