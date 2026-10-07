İstanbul'da Ev Fiyatına Satılık Issız Ada: Gölleri ve Taş Evi Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İskoçya'nın Shetland Adaları'ndaki Hildasay adası satışa çıktı. Yaklaşık 110 hektarlık ada için 350 bin sterlinin üzerinde, yani güncel kurla yaklaşık 22,8 milyon TL'lik teklifler bekleniyor. Adada bir iskele, iki tatlı su gölü ve geleneksel bir taş yapı bulunuyor. 19. yüzyıldan beri adada kalıcı olarak yaşayan kimse yok. Yeni sahibini bekleyen adanın geçmişinde balıkçılık, granit ocağı ve pandemide burada yaşayan bir maceraperest var.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shetland'da Ada Satışta: Fiyatı 350 Bin Sterlin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Zamanlar 30 Kişi Yaşıyordu
Pandemide Bir Maceraperestin Evi Olmuştu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın