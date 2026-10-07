İstanbul'da Ev Fiyatına Satılık Issız Ada: Gölleri ve Taş Evi Var

Hildasay, Shetland ana adasının batı kıyısında, Scalloway açıklarında yer alıyor. Shetland News'in haberine göre ada, EXP emlak şirketi aracılığıyla 350 bin sterlin üzeri tekliflerle satışa çıkarıldı.

Adada Neler Var?

Adada bir iskele, geleneksel bir bothy tipi yapı ve iki tatlı su gölü bulunuyor. Adanın en yüksek noktası 32 metre. Zengin yaban hayatı da adanın öne çıkan özellikleri arasında.

EXP'den Kelvin Anderson, adayı 'Britanya'nın en dikkat çekici ada ortamlarından birinde mahremiyeti, genişliği ve mirası bir arada sunan, gerçekten ayırt edici bir mülk' olarak tanımlıyor.