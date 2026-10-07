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İstanbul'da Ev Fiyatına Satılık Issız Ada: Gölleri ve Taş Evi Var

İstanbul'da Ev Fiyatına Satılık Issız Ada: Gölleri ve Taş Evi Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 12:52
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İskoçya'nın Shetland Adaları'ndaki Hildasay adası satışa çıktı. Yaklaşık 110 hektarlık ada için 350 bin sterlinin üzerinde, yani güncel kurla yaklaşık 22,8 milyon TL'lik teklifler bekleniyor. Adada bir iskele, iki tatlı su gölü ve geleneksel bir taş yapı bulunuyor. 19. yüzyıldan beri adada kalıcı olarak yaşayan kimse yok. Yeni sahibini bekleyen adanın geçmişinde balıkçılık, granit ocağı ve pandemide burada yaşayan bir maceraperest var.

İşte detaylar. 

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Shetland'da Ada Satışta: Fiyatı 350 Bin Sterlin

Shetland'da Ada Satışta: Fiyatı 350 Bin Sterlin

Hildasay, Shetland ana adasının batı kıyısında, Scalloway açıklarında yer alıyor. Shetland News'in haberine göre ada, EXP emlak şirketi aracılığıyla 350 bin sterlin üzeri tekliflerle satışa çıkarıldı.

Adada Neler Var?

Adada bir iskele, geleneksel bir bothy tipi yapı ve iki tatlı su gölü bulunuyor. Adanın en yüksek noktası 32 metre. Zengin yaban hayatı da adanın öne çıkan özellikleri arasında.

EXP'den Kelvin Anderson, adayı 'Britanya'nın en dikkat çekici ada ortamlarından birinde mahremiyeti, genişliği ve mirası bir arada sunan, gerçekten ayırt edici bir mülk' olarak tanımlıyor.

Bir Zamanlar 30 Kişi Yaşıyordu

Bir Zamanlar 30 Kişi Yaşıyordu

Ada 19. yüzyılın sonlarından beri ıssız. Kayıtlara göre 1891'de adada hâlâ 30 kişi yaşıyordu. Adada bir dönem ringa balığı tuzlanıp işleniyordu. Kırmızı-yeşil renkli granit de uzun yıllar boyunca burada çıkarıldı.

Raylar Hâlâ Duruyor

Granit ocağından limana uzanan küçük demiryolu hattının kalıntıları ise bugün hâlâ görülebiliyor.

Pandemide Bir Maceraperestin Evi Olmuştu

Pandemide Bir Maceraperestin Evi Olmuştu

Hildasay son yıllarda bir maceraperest sayesinde tanındı. Bağış için Britanya kıyılarını yürüyerek dolaşan Chris Lewis, COVID-19 kısıtlamaları sırasında köpeği Jet ile adadaki evlerden birinde kaldı. Lewis bu deneyimi daha sonra Finding Hildasay adlı kitabında anlattı.

Shetland'da Adalar Peş Peşe Satılıyor

Shetland News'e göre bölgedeki Vaila ve Linga adaları da yakın zamanda satıldı. Anderson, Hildasay'ın 'inzivayı, doğal güzelliği ve mirası bir araya getirirken Shetland ana adasına kolay ulaşım' sunduğunu vurguluyor.

Issız bir ada, iki göl ve tarihi bir iskele: Hildasay şimdi yeni sahibini bekliyor. Üstelik 350 bin sterlin, yani yaklaşık 22,8 milyon TL'den başlayan tekliflerle.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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