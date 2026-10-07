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Antarktika'da Yalnızca 2 Çiçekli Bitki Var: Peki 7 Yıl Isıtılırsa Ne Olur?

Antarktika'da Yalnızca 2 Çiçekli Bitki Var: Peki 7 Yıl Isıtılırsa Ne Olur?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 11:39
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Antarktika'da doğal olarak yetişen yalnızca iki çiçekli bitki var: Antarktika saç otu ve Antarktika inci otu. İkisi de 5 santimetreyi geçmeyen alçak öbekler halinde büyüyor. Şilili ve İspanyol bilim insanları, bu iki bitkinin üzerine 7 yıl boyunca küçük seralar kurarak ısınan bir dünyaya nasıl uyum sağladıklarını inceledi. Sonuç şaşırtıcı: İki bitki tamamen zıt yollar seçti.

İşte detaylar. 

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Antarktika'nın Yalnızca İki Çiçekli Bitkisi

Antarktika'nın Yalnızca İki Çiçekli Bitkisi

Çalışma, Antarktika Yarımadası açıklarındaki King George Adası'nda, Polonya'ya ait Henryk Arctowski Araştırma İstasyonu yakınında yapıldı. Deney alanları 2012'de kuruldu.

Araştırmacılar bitkilerin üzerine üstü açık şeffaf odalar yerleştirdi. Bu mini seralar içerideki havayı pasif olarak ısıtarak ileride beklenen daha sıcak koşulları taklit ediyor.

Bilim İnsanları Neye Baktı?

Ekip 7 yılın sonunda bitkilerin yapraklarındaki su taşıma kapasitesini, iletim dokularının yapısını ve fotosentez performansını ölçtü. Çalışmada Şili'den Universidad de La Frontera, Universidad de Concepción ve Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü (IEB) ile İspanya'dan araştırma kurumları yer aldı. Sonuçlar Physiologia Plantarum dergisinde yayımlandı.

Saç Otu Fren Yaptı: Suyu Korumak İçin Fotosentezi Yavaşlattı

Saç Otu Fren Yaptı: Suyu Korumak İçin Fotosentezi Yavaşlattı

Antarktika saç otu (Deschampsia antarctica), ısınmaya temkinli bir yanıt verdi. Yapraklarındaki su iletimi azaldı, fotosentez hızı da düştü.

Daha Yavaş Ama Daha Tutumlu

Araştırmacılar bunu daha korumacı bir su kullanım stratejisiyle ilişkilendiriyor. Ancak bu değişimlerin, ısınma koşullarında daha sık yaşanan donma-çözülme olaylarıyla da bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

İnci Otu Gaza Bastı: Isınınca Fotosentezi Hızlandırdı

İnci Otu Gaza Bastı: Isınınca Fotosentezi Hızlandırdı

Antarktika inci otu (Colobanthus quitensis) ise tam tersini yaptı. Su iletimi, fotosentez kapasitesi ve hücre duvarlarının esnekliği arttı. Yapraklarında su ve karbondioksit taşınması da kolaylaştı.

Universidad de La Frontera'dan Dr. Patricia Sáez'e göre 'su taşınması ile fotosentez arasındaki uyum, Antarktika bitkilerinin hayatta kalmasının anahtarı ve her tür bu sorunu farklı bir yolla çözdü.'

İklim Değişikliğine Tek Bir Doğru Yanıt Yok

Universidad de Concepción'dan Dr. Lohengrin Cavieres da 'İklim değişikliğine yanıt vermenin tek bir 'doğru' yolu yok. Bu strateji çeşitliliği, muhtemelen iki bitkinin ortak başarısını açıklayan şeylerden biri' diyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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