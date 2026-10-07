Antarktika'da Yalnızca 2 Çiçekli Bitki Var: Peki 7 Yıl Isıtılırsa Ne Olur?

Antarktika inci otu (Colobanthus quitensis) ise tam tersini yaptı. Su iletimi, fotosentez kapasitesi ve hücre duvarlarının esnekliği arttı. Yapraklarında su ve karbondioksit taşınması da kolaylaştı.

Universidad de La Frontera'dan Dr. Patricia Sáez'e göre 'su taşınması ile fotosentez arasındaki uyum, Antarktika bitkilerinin hayatta kalmasının anahtarı ve her tür bu sorunu farklı bir yolla çözdü.'

İklim Değişikliğine Tek Bir Doğru Yanıt Yok

Universidad de Concepción'dan Dr. Lohengrin Cavieres da 'İklim değişikliğine yanıt vermenin tek bir 'doğru' yolu yok. Bu strateji çeşitliliği, muhtemelen iki bitkinin ortak başarısını açıklayan şeylerden biri' diyor.