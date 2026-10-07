Antarktika'da Yalnızca 2 Çiçekli Bitki Var: Peki 7 Yıl Isıtılırsa Ne Olur?
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Antarktika'da doğal olarak yetişen yalnızca iki çiçekli bitki var: Antarktika saç otu ve Antarktika inci otu. İkisi de 5 santimetreyi geçmeyen alçak öbekler halinde büyüyor. Şilili ve İspanyol bilim insanları, bu iki bitkinin üzerine 7 yıl boyunca küçük seralar kurarak ısınan bir dünyaya nasıl uyum sağladıklarını inceledi. Sonuç şaşırtıcı: İki bitki tamamen zıt yollar seçti.
İşte detaylar.
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Antarktika'nın Yalnızca İki Çiçekli Bitkisi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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