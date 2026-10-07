Toprağın Altına Kablo Döşediler, Ormanı 37 Yıl Isıttılar: Karbon Kaçmaya Başladı!
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Forest'ta bilim insanları, toprağın altına elektrik kabloları döşedi ve zemini yıllar boyunca normalden 5 derece daha sıcak tuttu. Amaç, iklim değişikliğinin toprağa neler yapacağını önceden görmekti. Dünyanın en uzun süreli toprak ısıtma deneylerinden biri olan çalışmanın yaklaşık 40 yıla yaklaşan sonuçları ise endişe verici. Isınmaya dayanıklı olduğu düşünülen 'kalıcı' karbon da çözülmeye ve atmosfere karışmaya başladı.
İşte detaylar.
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Dünyanın En Uzun Süreli Toprak Isıtma Deneyi
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Önce Hızlı Kayıp, Sonra Sessizlik, Sonra Yeniden Kayıp
Dördüncü On Yılda Beklenmedik Sonuç: Kalıcı Karbon da Çözülüyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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