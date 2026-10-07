Toprağın Altına Kablo Döşediler, Ormanı 37 Yıl Isıttılar: Karbon Kaçmaya Başladı!

Deneyin önceki sonuçları, topraktaki karbon kaybının düz bir çizgide ilerlemediğini ortaya koymuştu. 2017'de Science dergisinde yayımlanan 26 yıllık sonuçlara göre ısıtılan alanlarda karbon kaybı özellikle ilk 10 yılda arttı. Daha sonra birkaç yıl boyunca ısıtılan ve kontrol alanları arasında belirgin bir karbon kaybı farkı görülmedi.

Ardından karbon kaybı yeniden hızlandı. 26 yılın sonunda ısıtılan alanların, toprağın üst 60 santimetresinde başlangıçta bulunan karbonun yaklaşık yüzde 17'sini kaybettiği hesaplandı.

Mikroplar Değişiyor, Karbon Kaçıyor

Melillo'ya göre bu dalgalanmanın arkasında topraktaki mikroplar var. Isınma, mikrop topluluklarını yeniden şekillendiriyor ve topraktaki karbon kaybını hızlandırabiliyor.