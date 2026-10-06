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Robot Tavşanlarla Piton Avı Başladı: Yılanların Tepkisi de Şaşırtıcı!

Robot Tavşanlarla Piton Avı Başladı: Yılanların Tepkisi de Şaşırtıcı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:57
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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklıklarında sıra dışı bir av sürüyor. Florida Üniversitesi araştırmacıları, istilacı Birmanya pitonlarını saklandıkları yerden çıkarmak için bölgeye yaklaşık 90 robot tavşan yerleştirdi. Isı, koku ve hareket yayan bu sahte tavşanlar, pitonları kameraların görebileceği noktalara çekiyor. Yılanlar avlanmak için geliyor ama sonunda avlanan onlar oluyor!

İşte detaylar. 

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Robot Tavşanlar Nasıl Çalışıyor?

Robot Tavşanlar Nasıl Çalışıyor?

Proje, Florida Üniversitesi'nden yaban hayatı ekoloğu Robert McCleery önderliğinde yürütülüyor ve Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi (SFWMD) tarafından finanse ediliyor. Robotlar, oyuncak peluş tavşanlara motor, ısıtıcı, güneş enerjili elektronik aksam ve kamera eklenerek üretildi.

McCleery'nin anlattığına göre her robot ayrı ayrı programlanabiliyor: Isı, koku, yere yayılan titreşim ya da hareket tek tek veya birlikte açılabiliyor. Amaç, pitonların avlarını bulurken kullandığı sinyallerin tamamını taklit etmek.

Pitonlar Tavşana Saldırmıyor, Başında Bekliyor

Araştırmacıların en ilginç gözlemi pitonların davranışı oldu. McCleery, internetteki yanlış algının aksine yılanların robotları ısırmaya çalışmadığını, gelip başlarında beklediğini söylüyor: 'Çok sabırlılar.'

Bu bekleyiş avcılara zaman kazandırıyor. Teknoloji ortağı REWYLD'ın geliştirdiği yapay zeka destekli sistem, kameraların görüntülerini analiz ederek pitonları tespit etmeyi ve yakındaki avcılara bildirim göndermeyi amaçlıyor.

Everglades'in Piton Sorunu: Yaklaşık 300 Bin Yılan

Everglades'in Piton Sorunu: Yaklaşık 300 Bin Yılan

Gelelim sorunun kökenine ve araştırmanın detaylarına: Birmanya pitonları Florida'ya ait değil. Güneydoğu Asya kökenli bu dev yılanlar Everglades'e yerleşti ve bölgedeki küçük memeli popülasyonlarını ciddi şekilde azalttı.

REWYLD'dan Jean Paul De Desrochers'a göre Broward, Palm Beach ve Miami-Dade'de yaklaşık 300 bin piton yaşadığı tahmin ediliyor. SFWMD biyoloğu Mike Kirkland ise asıl zorluğun yakalamak değil, bulmak olduğunu söylüyor. Kum otu bataklıklarında kusursuz kamufle olan pitonları görmek neredeyse imkansız.

Canlı Tavşanlarla Denendi, 21'e 1 Fark Çıktı

Tavşan fikri de aslında yeni değil. 2024'te PeerJ dergisinde yayımlanan bir çalışmada canlı tavşan konulan kafesler 21 ayrı piton tespiti alırken boş kafesler yalnızca 1 tespit aldı. Ancak bataklıkta canlı hayvan bakmak hem zor hem masraflıydı. Çözüm robotlarda bulundu.

Robot tavşanlar ilk olarak 2025 yazında sahaya çıktı. Ekip şimdi sistemi geliştirmek için 7 gün 24 saat çalışacak bir test laboratuvarı kurmayı hedefliyor. Görünen o ki pitonlarla mücadelede bile teknoloji devreye girdi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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