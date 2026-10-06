Robot Tavşanlarla Piton Avı Başladı: Yılanların Tepkisi de Şaşırtıcı!

Gelelim sorunun kökenine ve araştırmanın detaylarına: Birmanya pitonları Florida'ya ait değil. Güneydoğu Asya kökenli bu dev yılanlar Everglades'e yerleşti ve bölgedeki küçük memeli popülasyonlarını ciddi şekilde azalttı.

REWYLD'dan Jean Paul De Desrochers'a göre Broward, Palm Beach ve Miami-Dade'de yaklaşık 300 bin piton yaşadığı tahmin ediliyor. SFWMD biyoloğu Mike Kirkland ise asıl zorluğun yakalamak değil, bulmak olduğunu söylüyor. Kum otu bataklıklarında kusursuz kamufle olan pitonları görmek neredeyse imkansız.

Canlı Tavşanlarla Denendi, 21'e 1 Fark Çıktı

Tavşan fikri de aslında yeni değil. 2024'te PeerJ dergisinde yayımlanan bir çalışmada canlı tavşan konulan kafesler 21 ayrı piton tespiti alırken boş kafesler yalnızca 1 tespit aldı. Ancak bataklıkta canlı hayvan bakmak hem zor hem masraflıydı. Çözüm robotlarda bulundu.

Robot tavşanlar ilk olarak 2025 yazında sahaya çıktı. Ekip şimdi sistemi geliştirmek için 7 gün 24 saat çalışacak bir test laboratuvarı kurmayı hedefliyor. Görünen o ki pitonlarla mücadelede bile teknoloji devreye girdi!