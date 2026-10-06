Robot Tavşanlarla Piton Avı Başladı: Yılanların Tepkisi de Şaşırtıcı!
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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklıklarında sıra dışı bir av sürüyor. Florida Üniversitesi araştırmacıları, istilacı Birmanya pitonlarını saklandıkları yerden çıkarmak için bölgeye yaklaşık 90 robot tavşan yerleştirdi. Isı, koku ve hareket yayan bu sahte tavşanlar, pitonları kameraların görebileceği noktalara çekiyor. Yılanlar avlanmak için geliyor ama sonunda avlanan onlar oluyor!
İşte detaylar.
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Robot Tavşanlar Nasıl Çalışıyor?
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Everglades'in Piton Sorunu: Yaklaşık 300 Bin Yılan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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