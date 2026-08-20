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Tavşanlar İçin Getirilen Gelincikler Felakete Yol Açtı: Dünyada Bir İlk

Tavşanlar İçin Getirilen Gelincikler Felakete Yol Açtı: Dünyada Bir İlk

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 12:22
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Adanın hikayesi 19. yüzyılda başladı... Teknelerle adaya ulaşan farelerin başlattığı istila, yıllar sonra insan eliyle yapılan yanlış bir müdahaleyle birleşince ekolojik bir krize dönüştü. Bugün ise Kuzey İrlanda kıyılarında yer alan ve Birleşik Krallık'ın en önemli doğa alanlarından biri olan Rathlin Adası, bu tarihi hataları telafi etmek ve yaban hayatını kurtarmak için verilen büyük bir mücadeleye sahne oluyor.

İşte detaylar. 

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Tavşanlar ve İstilacıların Kontrolden Çıkışı

Tavşanlar ve İstilacıların Kontrolden Çıkışı

19. yüzyılda gemilerle Rathlin Adası'na gelen fareler, yerde yuvalayan kuşlar için büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. 1980'lere gelindiğinde ise hem fareleri hem de adada iyice kontrolden çıkan tavşan popülasyonunu dizginlemek umuduyla adaya kasıtlı olarak gelincikler bırakıldı. Ancak doğa, yapılan bu insan müdahalesine hiç beklenmedik bir yanıt verdi:

  • Yırtıcı gelincikler zorlu hedefler olan tavşanlar yerine, çok daha kolay bir av olan yerde yuvalayan deniz kuşlarına yöneldi.

  • Bu durum, adayı güvenli bir üreme alanı olarak gören ve uluslararası öneme sahip deniz kuşu kolonilerini yok olma eşiğine getirdi.

  • 2017'de tek bir gelinciğin sadece iki gün içinde 27 puffin'i (deniz papağanı) öldürdüğü yıkıcı vakalar yaşandı.

İnsanoğlundan Bir Müdahale Daha: Life Raft Projesi Nedir?

İnsanoğlundan Bir Müdahale Daha: Life Raft Projesi Nedir?

Deniz kuşlarını ve adanın kırılgan ekosistemini kurtarmak için 2021 yılında 4,5 milyon sterlinlik büyük bir fonla desteklenen Life Raft projesi hayata geçirildi. Beş yıl süren bu kurtarma çabasının temel stratejisi adayı istilacı türlerden tamamen temizlemekti:

  • 2023 yılında kurulan 400'den fazla gelincik kapanı ve 110 izleme kamerasıyla ada karış karış tarandı ve ilk kış 98 gelincik yakalandı.

  • Fare tehdidini bitirmek için ada genelinde her 250 metrede bir olacak şekilde toplam 7.000'e yakın el yapımı yem kapanı yerleştirildi.

Woody ile Tanışın

Rathlin Adası'nın sarp ve zorlu arazisindeki bu operasyonun en büyük kahramanlarından biri Woody adındaki kızıl Labrador cinsi tespit köpeği oldu. Özel eğitimli Woody, hassas burnuyla adada kalan son gelinciklerin izini sürerek operasyonun kesin başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynadı.

Görev dışı zamanlarında gözüne diken batması sonucu tek gözünü kaybetmiş olsa da, burnu kusursuz çalışmaya devam etti. İstila bittikten sonra emekliye ayrılmayan Woody, bugün adaya gelen kargoları, saman ve yem çuvallarını denetleyen baş 'biyogüvenlik köpeği' olarak adayı korumaya devam ediyor.

Dünyada Bir İlke İmza Attılar!

Dünyada Bir İlke İmza Attılar!

Rathlin Adası'nda yürütülen çalışmalar sonucunda Ekim 2023'ten bu yana adada hiçbir gelincik görülmedi. Ayrıca Haziran 2025'ten beri fare de görülmüyor. Bu büyük zafer ise Rathlin'i dünyada gelincikleri başarılı bir şekilde tamamen ortadan kaldıran ilk ada ünvanına taşıdı.

Sadece doğa koruma kurumlarının değil, tavuklarını yeniden güvenle bahçeye salabilmenin sevincini yaşayan ada halkının da desteğiyle başarılan bu proje; bugün Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye kadar, istilacı türlerle mücadele eden dünyadaki diğer tüm adalar için küresel bir örnek vaka teşkil ediyor.

Acı Bir İroni: Doğayı Yine Kendimizden Koruyoruz

Bugün milyonlarca sterlin harcayarak verilen bu büyük ekolojik mücadele, aslında doğanın kendi işleyişine değil; insanlığın geçmişte ürettiği hatalı 'çözümlere' karşı veriliyor. Kısacası insanlık, doğayı kurtarmaktan ziyade onu kendi yarattığı facialardan korumaya çalışıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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