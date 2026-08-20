Tavşanlar İçin Getirilen Gelincikler Felakete Yol Açtı: Dünyada Bir İlk

Deniz kuşlarını ve adanın kırılgan ekosistemini kurtarmak için 2021 yılında 4,5 milyon sterlinlik büyük bir fonla desteklenen Life Raft projesi hayata geçirildi. Beş yıl süren bu kurtarma çabasının temel stratejisi adayı istilacı türlerden tamamen temizlemekti:

2023 yılında kurulan 400'den fazla gelincik kapanı ve 110 izleme kamerasıyla ada karış karış tarandı ve ilk kış 98 gelincik yakalandı.

Fare tehdidini bitirmek için ada genelinde her 250 metrede bir olacak şekilde toplam 7.000'e yakın el yapımı yem kapanı yerleştirildi.

Woody ile Tanışın

Rathlin Adası'nın sarp ve zorlu arazisindeki bu operasyonun en büyük kahramanlarından biri Woody adındaki kızıl Labrador cinsi tespit köpeği oldu. Özel eğitimli Woody, hassas burnuyla adada kalan son gelinciklerin izini sürerek operasyonun kesin başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynadı.

Görev dışı zamanlarında gözüne diken batması sonucu tek gözünü kaybetmiş olsa da, burnu kusursuz çalışmaya devam etti. İstila bittikten sonra emekliye ayrılmayan Woody, bugün adaya gelen kargoları, saman ve yem çuvallarını denetleyen baş 'biyogüvenlik köpeği' olarak adayı korumaya devam ediyor.