Tavşanlar İçin Getirilen Gelincikler Felakete Yol Açtı: Dünyada Bir İlk
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Adanın hikayesi 19. yüzyılda başladı... Teknelerle adaya ulaşan farelerin başlattığı istila, yıllar sonra insan eliyle yapılan yanlış bir müdahaleyle birleşince ekolojik bir krize dönüştü. Bugün ise Kuzey İrlanda kıyılarında yer alan ve Birleşik Krallık'ın en önemli doğa alanlarından biri olan Rathlin Adası, bu tarihi hataları telafi etmek ve yaban hayatını kurtarmak için verilen büyük bir mücadeleye sahne oluyor.
İşte detaylar.
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Tavşanlar ve İstilacıların Kontrolden Çıkışı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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