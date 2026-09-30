Taşacak Bu Deniz'in "Emriye Hala"sı Ayla Baki, Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda kadroya katılan Emriye Hala, fragmandaki sahnesiyle daha ilk bölüm yayınlanmadan gündem oldu. Şimdi ise karakteri canlandıran oyuncu hakkında şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. Meğer Emriye Hala'nın gerçek hayatta da ekranlardan tanıdığımız bir yeğeni varmış!
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Yeni sezonda Koçari ailesine katılan Emriye Hala'yı Ayla Baki Yücesoy canlandırıyor.
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Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı!
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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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