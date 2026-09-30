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Taşacak Bu Deniz'in "Emriye Hala"sı Ayla Baki, Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!

Taşacak Bu Deniz'in "Emriye Hala"sı Ayla Baki, Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!

survivor yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 13:32
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda kadroya katılan Emriye Hala, fragmandaki sahnesiyle daha ilk bölüm yayınlanmadan gündem oldu. Şimdi ise karakteri canlandıran oyuncu hakkında şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. Meğer Emriye Hala'nın gerçek hayatta da ekranlardan tanıdığımız bir yeğeni varmış!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeni sezonda Koçari ailesine katılan Emriye Hala'yı Ayla Baki Yücesoy canlandırıyor.

Yeni sezonda Koçari ailesine katılan Emriye Hala'yı Ayla Baki Yücesoy canlandırıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun en merak edilen isimlerinden biri ise Ayla Baki Yücesoy'un hayat verdiği Emriye oldu.

Emriye, Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil'in hem halası hem de süt annesi. Yıllar önce Koçari'den ayrılıp yaylaya yerleşen, sözünden kolay kolay dönmeyen bir Karadeniz kadını olarak tanıtılan karakter, Adil'in Esme ile evliliğine de karşı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci fragmanda Emriye Hala'nın dağı havaya uçurduğu sahne kısa sürede sosyal medyada konuşulmuştu.

Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı!

Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı!

Ekranda Adil'in halası olan oyuncunun gerçek hayattaki yeğeni ise Survivor izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim çıktı. Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflara göre Ayla Baki Yücesoy, eski Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki'nin halası!

Anıl Berk Baki, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele etmiş, finale kalamasa da yarışmadaki mücadelesiyle tanınmıştı. Galatasaray Lisesi mezunu olan yarışmacı, 6 yaşında başladığı yelken sporunda milli takım sporcusu olarak da biliniyor.

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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana geliyor.

Kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan dizi, yeni sezonuyla 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

İlk sezonun finalinde sevdikleri arasında imkânsız bir seçimle baş başa kalan Adil'in kimi kurtaracağı sorusunun cevabı ilk bölümde aranacak. Emriye Hala'nın hikâyeye nasıl bir giriş yapacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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