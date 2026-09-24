Taşacak Bu Deniz'den Beklenen 2. Sezon Afişi! Adil ve Esme'nin Yanına Yeni İsimler Eklendi
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TRT'nin Taşacak Bu Deniz dizisi 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanırken beklenen toplu sezon afişi yayımlandı. Daha önce Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil ile Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'nin partner afişi paylaşılmıştı. Yeni afişte ise dizinin genişleyen karakter kadrosu bir araya geldi.
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Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan yeni afiş geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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