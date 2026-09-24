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Taşacak Bu Deniz'den Beklenen 2. Sezon Afişi! Adil ve Esme'nin Yanına Yeni İsimler Eklendi

Taşacak Bu Deniz'den Beklenen 2. Sezon Afişi! Adil ve Esme'nin Yanına Yeni İsimler Eklendi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 14:35
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TRT'nin Taşacak Bu Deniz dizisi 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanırken beklenen toplu sezon afişi yayımlandı. Daha önce Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil ile Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'nin partner afişi paylaşılmıştı. Yeni afişte ise dizinin genişleyen karakter kadrosu bir araya geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan yeni afiş geldi.

Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan yeni afiş geldi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu için geri sayım sürerken, bu kez sezonun karakterlerini bir araya getiren toplu afiş yayımlandı. Daha önce dizinin başrolleri Adil ve Esme'nin yer aldığı partner afişi izleyiciyle buluşmuştu. Yeni sezonun toplu afişinin de yayımlanmasıyla 2. sezonda hikâyede yer alacak karakterler aynı karede görüldü. Afişte Adil, Esme, Eleni, Oruç, Zarif, Şerife, Hicran, İso, Timur Volkov, Fadime, Sevcan, Şirin, Emriye ve Amirum Dayı karakterleri yer aldı. Yeni afişin dikkat çeken isimlerinden biri de Emriye Hala oldu. Karakteri canlandıracak oyuncunun belirlenmesinin ardından afiş seyircinin beğenisine sunuldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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