article/comments
article/share
Haberler
TV
Her Set Sabahı Aynı Ritüel: Eylül Lize Kandemir Hülya Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Her Set Sabahı Aynı Ritüel: Eylül Lize Kandemir Hülya Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 14:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrolü Eylül Lize Kandemir, canlandırdığı Hülya'yı 'ahlaki olarak gri' bir karakter olarak tanımladı. Genç oyuncu, hırslı ve stratejik Hülya'yı yargılamadan anlamaya çalıştığını söyledi. Rolüne hazırlanırken Lady Macbeth okuduğunu, her set sabahı da meditasyon yaptığını anlattı. Dizi 26 Eylül Cumartesi akşamı Star TV'de başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrolü Hülya'yı canlandıran Eylül Lize Kandemir, karakteri hakkında konuştu.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrolü Hülya'yı canlandıran Eylül Lize Kandemir, karakteri hakkında konuştu.

Başkalarının Hayatı, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hikâyesini anlatıyor. Kandemir'e göre Hülya, güçlü tarafları olduğu kadar zaafları da olan bir kadın. Genç oyuncu, karakterinin her zaman doğru tercihler yapmadığını ve mantıklı kararlar vermediğini açıkça söyledi. Ancak Hülya'ya yargıyla yaklaşmadığının da altını çizdi: 'Eğer ki bir yargıyla yaklaşırsam karakterle aramda bir mesafe olmuş olacağı için aslında onu anlamaya çalışıyorum.'

Kandemir'in sözlerinin en dikkat çekici kısmı ise şu oldu: 'Onu sevmek zorunda da değilim. Ona her zaman hak vermek zorunda da değilim ama onu gerçek kılmak zorundayım.'

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, rolüne hazırlanırken Lady Macbeth okudu, her set sabahı da meditasyon yapıyor.

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, rolüne hazırlanırken Lady Macbeth okudu, her set sabahı da meditasyon yapıyor.

Hazırlık süreci, yönetmenle yapılan masa başı çalışmayla başladı. Kandemir, ardından oyuncu koçuyla sahne sahne çalışarak her sahnenin amacını, karakterinin gizlediği ve gösterdiği duyguları incelediğini söyledi.

Müziğin kendisi için güçlü bir araç olduğunu belirten oyuncu, Hülya'ya atadığı tek bir şarkı olmadığını, birden fazla şarkıdan beslendiğini anlattı. Üstelik kadın anti-kahramanları da inceledi. Kötücül görünen ama altında bir travma yatan kadın karakterleri araştıran Kandemir, bu yolda Shakespeare'in Lady Macbeth'ini okuyup anlamaya çalıştığını söyledi.

Bir de ritüeli var: Kandemir her set sabahı mutlaka meditasyon yapıyor. Bunun zihnini berraklaştırdığını, onu anda tuttuğunu ve kendinden soyutlanıp karaktere yaklaşmasını kolaylaştırdığını anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın