Her Set Sabahı Aynı Ritüel: Eylül Lize Kandemir Hülya Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrolü Eylül Lize Kandemir, canlandırdığı Hülya'yı 'ahlaki olarak gri' bir karakter olarak tanımladı. Genç oyuncu, hırslı ve stratejik Hülya'yı yargılamadan anlamaya çalıştığını söyledi. Rolüne hazırlanırken Lady Macbeth okuduğunu, her set sabahı da meditasyon yaptığını anlattı. Dizi 26 Eylül Cumartesi akşamı Star TV'de başlıyor.
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrolü Hülya'yı canlandıran Eylül Lize Kandemir, karakteri hakkında konuştu.
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Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, rolüne hazırlanırken Lady Macbeth okudu, her set sabahı da meditasyon yapıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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