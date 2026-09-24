Her Set Sabahı Aynı Ritüel: Eylül Lize Kandemir Hülya Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Başkalarının Hayatı, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hikâyesini anlatıyor. Kandemir'e göre Hülya, güçlü tarafları olduğu kadar zaafları da olan bir kadın. Genç oyuncu, karakterinin her zaman doğru tercihler yapmadığını ve mantıklı kararlar vermediğini açıkça söyledi. Ancak Hülya'ya yargıyla yaklaşmadığının da altını çizdi: 'Eğer ki bir yargıyla yaklaşırsam karakterle aramda bir mesafe olmuş olacağı için aslında onu anlamaya çalışıyorum.'

Kandemir'in sözlerinin en dikkat çekici kısmı ise şu oldu: 'Onu sevmek zorunda da değilim. Ona her zaman hak vermek zorunda da değilim ama onu gerçek kılmak zorundayım.'