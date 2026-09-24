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Wayne Rooney'nin Yeni Görüntüsünün Arkasındaki Nedenler Ortaya Çıktı

Wayne Rooney'nin Yeni Görüntüsünün Arkasındaki Nedenler Ortaya Çıktı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 14:50
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Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane golcüsü Wayne Rooney, eşi Coleen Rooney ile birlikte rol aldığı Disney+ belgesel dizisi The Real Rooneys'in Londra'daki galasında kırmızı halıya çıktı. 40 yaşındaki eski futbolcunun lacivert takım elbiseli, sakalsız ve belirgin biçimde incelmiş hâli, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu. Futbolseverler galadaki fotoğrafı, Rooney'nin iki yıl önce Old Trafford'da çekilmiş bir karesiyle yan yana koyunca aradaki fark daha da çarpıcı hâle geldi. Pek çok kullanıcı, Rooney'nin aradan geçen sürede yaşlanmak yerine gençleştiğini yazdı. Bu değişimin arkasında birden fazla neden var ve bunların bir kısmını Rooney'nin kendisi açıkladı.

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Old Trafford'daki 2024 karesiyle galadaki görüntüsü arasında yalnızca iki yıl var

Old Trafford'daki 2024 karesiyle galadaki görüntüsü arasında yalnızca iki yıl var

Karşılaştırmada kullanılan eski fotoğraf, 7 Eylül 2024'te Old Trafford'da oynanan Manchester United Efsaneleri - Celtic Efsaneleri maçından. O karede Rooney kır düşmüş gür sakalı, dolgun yüzü ve formanın altından belli olan kilolarıyla dikkat çekiyordu. Galadaki fotoğrafta ise sinekkaydı tıraşlı, yüz hatları keskinleşmiş ve cildi çok daha dinç görünen bir Rooney var.

İki kare arasında yalnızca iki yıl olmasına rağmen, sosyal medyada pek çok kişi eski fotoğrafın daha yakın tarihli olduğunu düşündü. Kimi kullanıcılar Rooney'nin yaşlanma sürecini tersine çevirdiğini yazarken, kimileri onu kariyerinin zirvesindeki hâline benzetti.

Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu, 253 golle de Manchester United'ın tüm zamanların en skorer ismi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve televizyon yorumculuğu arasında gidip gelen eski yıldız, son dönemde daha çok ekran yüzü olarak gündemde.

Burnunu iki kez kıran Rooney, ameliyatın nefes alabilmek için yapıldığını açıkladı

Burnunu iki kez kıran Rooney, ameliyatın nefes alabilmek için yapıldığını açıkladı

Değişimin en somut nedeni burun ameliyatı. Rooney, futbol kariyeri boyunca burnunu iki kez kırdı: ilki 2015'te Manchester United formasıyla Preston North End karşısında, ikincisi ise ABD'de DC United forması giyerken Colorado Rapids maçında. Daily Mail'e konuşan Rooney, burnunun bir tarafından hiç nefes veremediğini, bu yüzden sorunu düzelttirdiğini söyledi. Ameliyatı, BBC'de yorumculuk yaptığı 2026 Dünya Kupası sona erene kadar ertelediği de ortaya çıktı.

Eşi Coleen Rooney ise onu ameliyata ikna edenin kendisi olduğunu, bunun başlıca nedeninin de horlaması olduğunu anlattı. Rooney, Stick to United podcast'inde de iyileşme sürecinde burnunda hâlâ plastik tüpler bulunduğunu paylaşmıştı.

Kilo meselesinde ise Rooney, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti: 'Son zamanlarda o kalem şeklindeki iğneleri kullandığımın konuşulduğunu gördüm. Bu üzücü, çünkü kilo vermek için gerçekten çok çalışıyorum.' İngiliz basınında ayrıca Rooney'nin alkolü bıraktığı ve I'm A Celebrity programına katılmak için görüşmelerin ilerlediği öne sürülüyor.

10 bölümlük The Real Rooneys, Rooney ailesinin futbol sonrası hayatını ekrana taşıyor

10 bölümlük The Real Rooneys, Rooney ailesinin futbol sonrası hayatını ekrana taşıyor

Galası yapılan The Real Rooneys, 24 Eylül itibarıyla Disney+'ta izleyiciyle buluştu. 10 bölümlük dizinin ilk sekiz bölümü yayında, iki özel bölüm ise 1 Ekim'de eklenecek. Dizi, Rooney'nin teknik direktörlüğe ara verip çocuklarını okula götüren bir babaya dönüştüğü dönemi, Coleen'in ise kendi Primark koleksiyonunu tasarlamak gibi yeni iş fırsatlarını takip ediyor. Çiftin dört oğlu ve futbolda ilerlemeye çalışan en büyük oğulları Kai da dizinin önemli parçalarından.

Rooney, dizinin tanıtımında bu dönemi bir yol ayrımı olarak tanımladı ve Plymouth Argyle sonrasının kendisi için zor geçtiğini saklamadı. Mayıs 2024'te göreve gelen Rooney, yaklaşık yedi ay sonra, Aralık 2024'te Plymouth'tan ayrılmıştı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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