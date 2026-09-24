Wayne Rooney'nin Yeni Görüntüsünün Arkasındaki Nedenler Ortaya Çıktı
Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane golcüsü Wayne Rooney, eşi Coleen Rooney ile birlikte rol aldığı Disney+ belgesel dizisi The Real Rooneys'in Londra'daki galasında kırmızı halıya çıktı. 40 yaşındaki eski futbolcunun lacivert takım elbiseli, sakalsız ve belirgin biçimde incelmiş hâli, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu. Futbolseverler galadaki fotoğrafı, Rooney'nin iki yıl önce Old Trafford'da çekilmiş bir karesiyle yan yana koyunca aradaki fark daha da çarpıcı hâle geldi. Pek çok kullanıcı, Rooney'nin aradan geçen sürede yaşlanmak yerine gençleştiğini yazdı. Bu değişimin arkasında birden fazla neden var ve bunların bir kısmını Rooney'nin kendisi açıkladı.
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