Wayne Rooney'nin Yeni Görüntüsünün Arkasındaki Nedenler Ortaya Çıktı

Karşılaştırmada kullanılan eski fotoğraf, 7 Eylül 2024'te Old Trafford'da oynanan Manchester United Efsaneleri - Celtic Efsaneleri maçından. O karede Rooney kır düşmüş gür sakalı, dolgun yüzü ve formanın altından belli olan kilolarıyla dikkat çekiyordu. Galadaki fotoğrafta ise sinekkaydı tıraşlı, yüz hatları keskinleşmiş ve cildi çok daha dinç görünen bir Rooney var.

İki kare arasında yalnızca iki yıl olmasına rağmen, sosyal medyada pek çok kişi eski fotoğrafın daha yakın tarihli olduğunu düşündü. Kimi kullanıcılar Rooney'nin yaşlanma sürecini tersine çevirdiğini yazarken, kimileri onu kariyerinin zirvesindeki hâline benzetti.

Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu, 253 golle de Manchester United'ın tüm zamanların en skorer ismi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve televizyon yorumculuğu arasında gidip gelen eski yıldız, son dönemde daha çok ekran yüzü olarak gündemde.