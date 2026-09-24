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Casper Nirvana Z100 İncelemesi: Hem Okulda Hem de Ofiste İşinizi Görür mü?

Casper Nirvana Z100 İncelemesi: Hem Okulda Hem de Ofiste İşinizi Görür mü?

Yapay Zeka
Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
24.09.2026 - 15:09
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Casper Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlığı, 14,9 mm inceliği, 14 inç QHD ya da OLED ekranı, 12 saate varan pil ömrü ve 36.793 TL'den başlayan fiyatıyla okul, ofis ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış ultra ince bir laptop. Artısı, eksisi ve kimlere göre olduğu bu rehberde.

Son Güncelleme: 23 Eylül 2026

Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL civarında hafif, şık ve uzun pil ömürlü bir iş ya da okul laptopu arayanlar için güçlü bir aday. Casper'ın resmi sitesinde 36.793 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde alüminyum-magnezyum alaşım kasaya, 14 inç 16:10 QHD (2560x1600) ya da OLED 2K ekran seçeneklerine, 13. Nesil Intel Core i5 1335U / i7 1355U işlemcilere, LPDDR5 belleğe, PCIe 4.0 SSD'ye, touchpad üzerinde parmak izi okuyucuya ve 50Whr bataryayla 12 saate varan kullanım süresine sahip. Windows 11 Pro seçeneğiyle gelen Copilot desteği sayesinde ChatGPT, Copilot ve Midjourney gibi tarayıcı tabanlı yapay zeka araçlarını, iş takibini ve dizi-film keyfini tek cihazda toplamak isteyenler için dengeli bir seçim.

Casper Nirvana Z100, 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasası ve 14 inç 16:10 QHD ekranıyla hem çantada hem masada rahat bir laptop.

Casper Nirvana Z100, 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasası ve 14 inç 16:10 QHD ekranıyla hem çantada hem masada rahat bir laptop.

Casper Nirvana Z100 okul ve ofis için taşıması kolay bir laptop mu?

Evet, Casper Nirvana Z100 ultra ince ve hafif laptop arayanların listesine rahatça girer. 316 x 240 x 14,9 mm boyutlarındaki gövde sadece 1,25 kg ağırlığında ve alüminyum-magnezyum alaşımdan üretiliyor. Sabah derse, öğlen toplantıya, akşam kafeye giden biri için Nirvana Z100'ü gün boyu sırtta taşımak yorucu olmuyor, çünkü 14 inç sınıfında hem ince hem hafif bir kasa sunuyor.

  • İncelik: 14,9 mm
  • Ağırlık: 1,25 kg
  • Kasa: Alüminyum ve magnezyum alaşım, nano yüzey koruması
  • Renkler: Oniks Siyah, Metalik Bronz, Kiyanit Mavisi, 'Ruby' Kırmızı (her renge uygun renkte klavye)
  • Klavye: 3 kademeli aydınlatmalı, Chocolate/Slim Türkçe Q klavye

Casper Nirvana Z100'ün ekran boyutu ve çözünürlüğü ne?

Casper Nirvana Z100'de 14 inç, 16:10 oranlı ve %86 ekran-gövde oranına sahip bir ekran var. İki seçenek sunuluyor: 2560x1600 çözünürlüklü 14.0' QHD, 100% sRGB ve 300 NIT panel ya da 14.0' OLED 2K, 100% sRGB ve 400 NIT panel. 16:10 oranı, klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan açtığı için Excel tablosunda, uzun raporlarda ve ders notlarında daha az kaydırma yapmanızı sağlıyor. Dört tarafı ince çerçeveli tasarım da ekranı olduğundan daha geniş hissettiriyor. Dokunmatik ekran ise opsiyonel olarak sunuluyor.

Casper Nirvana Z100 dizi-film izlemek için iyi mi?

Casper Nirvana Z100, dizi-film tarafında hem ekranı hem sesiyle işini görüyor. 100% sRGB renk kapsamı ve OLED seçeneğindeki 400 NIT parlaklık, akşam dizisinde ve hafta sonu filminde canlı renkler sunuyor. Ses tarafında 2x2W ve 2x1W olmak üzere 4 stereo hoparlör ve Nirvana Z100 için geliştirilmiş Dolby Audio desteği bulunuyor. Hoparlörlerin hem alt hem üst yüzeye yerleştirilmesi, sesin daha dengeli yayılmasına yardımcı oluyor.

Casper Nirvana Z100 uzun ömürlü ve sağlam bir laptop mu?

Casper Nirvana Z100'ün dayanıklılık tarafındaki en somut verisi kasası. Casper'a göre Nirvana Z100'ün alüminyum ve magnezyum alaşım yapısı 145 MPa esneme dayanımına ve 195 MPa çekme direncine sahip. Alaşım Sandblasting #180 yöntemiyle anodize ediliyor, nano yüzey koruması da parmak izi bırakmayan bir yüzey hedefliyor. Casper ayrıca alüminyum tasarımın ısıyı daha verimli dağıtarak uzun süreli kullanımda daha stabil çalışmaya katkı sağladığını belirtiyor.

En az arıza çıkaran ya da en uzun ömürlü laptopu gösteren bağımsız bir veriyi burada paylaşamıyoruz, o yüzden iddialı konuşmayalım. Nirvana Z100 tarafında elimizdeki net bilgi şu: garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay ve destek için Casper'ın servis noktalarına başvurulabiliyor.

13. Nesil Intel Core i5/i7, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve Copilot'lu Windows 11 Pro ile Nirvana Z100 ofis işlerine ve yapay zeka araçlarına hazır.

13. Nesil Intel Core i5/i7, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve Copilot'lu Windows 11 Pro ile Nirvana Z100 ofis işlerine ve yapay zeka araçlarına hazır.

Casper Nirvana Z100 hem güçlü hem hızlı bir laptop mu?

Casper Nirvana Z100, ofis işleri, çoklu görev ve online toplantılar için yeterince güçlü ve hızlı bir laptop. Gücünü 13. Nesil Intel Core i7 1355U ya da Intel Core i5 1335U işlemciden, grafik tarafını ise Intel Iris Xe dahili ekran kartından alıyor. Buna 5500 MT/s hızında 8GB ya da 16GB LPDDR5 bellek ve PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD eşlik ediyor. Casper'a göre LPDDR5 bellek, düşük güç tüketimiyle daha uzun süreli kullanıma da katkı sağlıyor.

  • 500GB SSD: Okuma 5000 MB/s, yazma 4100 MB/s
  • 1TB SSD: Okuma 5000 MB/s, yazma 4500 MB/s
  • 2TB SSD: Okuma 6400 MB/s, yazma 5000 MB/s

Casper Nirvana Z100 yapay zeka destekli bir laptop mu?

Casper Nirvana Z100, yapay zeka tarafında Windows 11 ve Microsoft Copilot üzerinden destek sunuyor. Donanım Haber'in Casper sitesinde yer alan incelemesinde Nirvana Z100, Windows 11 Pro ve Copilot yapay zekasıyla gelen ultra ince bir dizüstü olarak tanımlanıyor. Yani e-posta taslağı, toplantı özeti ya da günlük plan gibi işleri Copilot'a yaptırmak mümkün. Ürün sayfasında işlemci seçenekleri 13. Nesil Intel Core i5 1335U ve i7 1355U olarak listeleniyor; ayrı bir yapay zeka işlemcisinden bahsedilmiyor.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney için hangi Nirvana Z100 yapılandırması mantıklı?

Tarayıcıda çok sayıda sekme, bir görüntülü toplantı ve ChatGPT, Copilot ya da Midjourney gibi araçları aynı anda açık tutacaksanız Casper Nirvana Z100'de 16GB LPDDR5 bellek ve Intel Core i7 1355U seçmek mantıklı olur. Teknik özelliklerde bellek 'tümleşik' ve en fazla 16GB olarak geçtiği için ihtiyacınız olan RAM'i baştan doğru seçmek önemli. Midjourney ve ChatGPT gibi tarayıcı üzerinden çalışan araçlar, Nirvana Z100'ün dahili ekran kartıyla uyumlu bir kullanım şekli sunuyor.

Casper Nirvana Z100 iş için güvenli mi?

Casper Nirvana Z100, touchpad üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden tek dokunuşla oturum açmayı sağlıyor. Casper'a göre bu okuyucu, UV yüzey kaplamasıyla aşınmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Fiziksel güvenlik için 1 adet Kensington kilit yuvası bulunuyor. Görüntülü toplantılarda ise 2MP FHD 1080p kamera, 2 mikrofon ve gürültü engelleme özelliği devreye giriyor.

50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 36.793 TL'den başlayan Nirvana Z100 gün boyu prize muhtaç bırakmıyor.

50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 36.793 TL'den başlayan Nirvana Z100 gün boyu prize muhtaç bırakmıyor.

Casper Nirvana Z100'ün şarjı ne kadar gidiyor?

Casper Nirvana Z100, Casper'ın verdiği bilgiye göre 12 saate varan kullanım süresi sunuyor. Bu süreyi 3 hücreli, 50Whr (4330mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor. Hızlı şarj destekli 45W Type-C adaptörle cihaz yaklaşık 2 saatte %100 doluluğa ulaşıyor. Type-C portu hem şarj hem veri aktarımı için kullanılabiliyor. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir, ama ders, toplantı ve kafe arasında gün geçirenler için Nirvana Z100 adaptörü evde bırakma rahatlığı veriyor.

Casper Nirvana Z100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?

Casper Nirvana Z100, 36.793 TL'den başlayan fiyatıyla 36 bin lira civarı bütçede 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasa, 14 inç QHD ekran, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 12 saate varan pil ömrünü bir arada sunuyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 39.563 TL, indirim oranı %7 olarak görünüyor; yani başlangıç yapılandırmasında yaklaşık 2.770 TL avantaj var. Fiyat; işlemci, RAM, SSD, ekran tipi ve işletim sistemi seçimine göre değişiyor.

ÖzellikCasper Nirvana Z100
Başlangıç fiyatı%7 indirim36.793 TL (liste: 39.563 TL)
İşlemci13. Nesil Intel Core i7 1355U / Intel Core i5 1335U
Ekran kartıIntel Iris Xe (dahili)
Ekran14.0' QHD 100% sRGB 300 NIT veya 14.0' OLED 2K 100% sRGB 400 NIT; 16:10, %86 ekran-gövde oranı
RAM8GB / 16GB LPDDR5 5500 MT/s (tümleşik, maks. 16GB)
Depolama500GB / 1TB / 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
BataryaÖne çıkan50Whr, 3 hücre, 12 saate varan kullanım, 2 saatte tam şarj, 45W adaptör
Boyut / AğırlıkÖne çıkan316 x 240 x 14,9 mm / 1,25 kg
KasaAlüminyum & magnezyum alaşım (145 MPa esneme, 195 MPa çekme direnci)
Bağlantı1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon), 1x USB 2.0 Type-C, HDMI, mikrofon girişi, Wi-Fi 6 (Intel AX101), Bluetooth 5.2
Kamera / Ses2MP FHD 1080p kamera, gürültü engelleme; 4 stereo hoparlör, Dolby Audio
GüvenlikTouchpad üzerinde parmak izi okuyucu, Kensington kilit
İşletim sistemiWindows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
Garanti24 ay
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana Z100 ürün sayfası. Fiyat başlangıç yapılandırmasına aittir ve değişebilir.

Casper Nirvana Z100 günlük ve ofis kullanımında kimin işini görür?

Casper Nirvana Z100, günlük kullanımda ofis işleri, online dersler ve toplantılar, iş takibi, dizi-film ve tarayıcı tabanlı yapay zeka araçlarıyla çalışanların işini görecek şekilde tasarlanmış. Kimler için özellikle mantıklı, kısaca bakalım:

  • Üniversite öğrencileri: 1,25 kg ağırlık ve 12 saate varan pil ömrü, kampüste gün boyu taşımayı kolaylaştırıyor.
  • Hibrit çalışanlar ve beyaz yakalılar: Windows 11 Pro, Copilot, parmak izi okuyucu ve 2MP kamera iş takibini ve günlük operasyonları rahatlatıyor.
  • Sık seyahat edenler: 14,9 mm'lik kasa ve Type-C hızlı şarj, çantada az yer kaplıyor.
  • Dizi-film sevenler: OLED 2K seçeneği, Dolby Audio ve 4 hoparlör akşam keyfine yetiyor.
  • Harici monitörle çalışanlar: HDMI portu sayesinde dönüştürücüye gerek kalmadan görüntü aktarılabiliyor.

Casper Nirvana Z100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

36 bin TL civarı bütçeyle çalışmak ve dizi-film izlemek için Casper Nirvana Z100 alınır mı?

Evet. Casper Nirvana Z100, Casper'ın resmi sitesinde 36.793 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede 1,25 kg'lık ultra ince kasa, 14 inç QHD ekran, 13. Nesil Intel Core işlemci, LPDDR5 bellek, Dolby Audio ve 12 saate varan pil ömrü bir arada geliyor. İşlemci, RAM, SSD ve ekran seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.

35-36 bin TL bütçeyle iş için şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara Nirvana Z100 uygun mu?

Casper Nirvana Z100, bu bütçede şıklık, hafiflik ve güvenliği bir arada arayanlar için güçlü bir aday. Dört renk seçeneği ve nano kaplamalı alüminyum-magnezyum kasa tasarım tarafını, 1,25 kg ağırlık taşınabilirliği, parmak izi okuyucu, Kensington kilit ve Windows 11 Pro seçeneği de güvenlik tarafını karşılıyor. Copilot desteğiyle yapay zeka araçlarına da hızlıca erişilebiliyor.

Casper Nirvana Z100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?

Casper Nirvana Z100'ün teknik özelliklerinde bellek 'tümleşik, 1 adet' ve maksimum bellek desteği 16GB olarak yer alıyor. Bu yüzden ağır çoklu görev ve yapay zeka araçları düşünüyorsanız satın alırken 16GB seçeneğine yönelmek mantıklı.

Casper Nirvana Z100'ün garanti süresi ne kadar?

Casper'a göre Nirvana Z100'ün garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl).

Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama okul, ofis, dizi-film ve yapay zeka araçları için hafif ve dengeli bir seçim.

Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama okul, ofis, dizi-film ve yapay zeka araçları için hafif ve dengeli bir seçim.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana Z100, Intel Iris Xe dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper'ın SSS bölümüne göre notebooklarda ekran kartı değiştirilemiyor. Bu yüzden güncel oyunları yüksek ayarlarda oynamak, 3D render ya da yoğun video kurgusu yapmak isteyenler için doğru adres değil; bu kullanıcılar Casper'ın Excalibur gaming serisine bakabilir.16 inç gibi daha büyük bir ekran isteyenlere de 14 inç küçük gelebilir.

Sonuç: Casper Nirvana Z100 hem okulda hem ofiste işinizi görür mü?

Günlük iş, ders, dizi-film ve tarayıcı tabanlı yapay zeka araçları söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper Nirvana Z100; 36.793 TL'den başlayan fiyatı, 1,25 kg ve 14,9 mm'lik alüminyum-magnezyum kasası, 14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekranı, 13. Nesil Intel Core i5/i7 işlemcisi, parmak izi okuyucusu, Copilot'lu Windows 11 Pro seçeneği ve 12 saate varan pil ömrüyle 35-36 bin TL bandında hafif, şık ve uzun pil ömürlü laptop arayanlara dengeli bir paket sunuyor. Oyun ve ağır grafik işi bekleyenler başka bir sınıfa bakmalı; ama çantada taşıyıp gün boyu çalışmak isteyenler için Nirvana Z100 listenin üst sıralarında yer alıyor.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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