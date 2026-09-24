Casper Nirvana Z100 İncelemesi: Hem Okulda Hem de Ofiste İşinizi Görür mü?

Casper Nirvana Z100 okul ve ofis için taşıması kolay bir laptop mu?

Evet, Casper Nirvana Z100 ultra ince ve hafif laptop arayanların listesine rahatça girer. 316 x 240 x 14,9 mm boyutlarındaki gövde sadece 1,25 kg ağırlığında ve alüminyum-magnezyum alaşımdan üretiliyor. Sabah derse, öğlen toplantıya, akşam kafeye giden biri için Nirvana Z100'ü gün boyu sırtta taşımak yorucu olmuyor, çünkü 14 inç sınıfında hem ince hem hafif bir kasa sunuyor.

İncelik: 14,9 mm

14,9 mm Ağırlık: 1,25 kg

1,25 kg Kasa: Alüminyum ve magnezyum alaşım, nano yüzey koruması

Alüminyum ve magnezyum alaşım, nano yüzey koruması Renkler: Oniks Siyah, Metalik Bronz, Kiyanit Mavisi, 'Ruby' Kırmızı (her renge uygun renkte klavye)

Oniks Siyah, Metalik Bronz, Kiyanit Mavisi, 'Ruby' Kırmızı (her renge uygun renkte klavye) Klavye: 3 kademeli aydınlatmalı, Chocolate/Slim Türkçe Q klavye

Casper Nirvana Z100'ün ekran boyutu ve çözünürlüğü ne?

Casper Nirvana Z100'de 14 inç, 16:10 oranlı ve %86 ekran-gövde oranına sahip bir ekran var. İki seçenek sunuluyor: 2560x1600 çözünürlüklü 14.0' QHD, 100% sRGB ve 300 NIT panel ya da 14.0' OLED 2K, 100% sRGB ve 400 NIT panel. 16:10 oranı, klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan açtığı için Excel tablosunda, uzun raporlarda ve ders notlarında daha az kaydırma yapmanızı sağlıyor. Dört tarafı ince çerçeveli tasarım da ekranı olduğundan daha geniş hissettiriyor. Dokunmatik ekran ise opsiyonel olarak sunuluyor.

Casper Nirvana Z100 dizi-film izlemek için iyi mi?

Casper Nirvana Z100, dizi-film tarafında hem ekranı hem sesiyle işini görüyor. 100% sRGB renk kapsamı ve OLED seçeneğindeki 400 NIT parlaklık, akşam dizisinde ve hafta sonu filminde canlı renkler sunuyor. Ses tarafında 2x2W ve 2x1W olmak üzere 4 stereo hoparlör ve Nirvana Z100 için geliştirilmiş Dolby Audio desteği bulunuyor. Hoparlörlerin hem alt hem üst yüzeye yerleştirilmesi, sesin daha dengeli yayılmasına yardımcı oluyor.

Casper Nirvana Z100 uzun ömürlü ve sağlam bir laptop mu?

Casper Nirvana Z100'ün dayanıklılık tarafındaki en somut verisi kasası. Casper'a göre Nirvana Z100'ün alüminyum ve magnezyum alaşım yapısı 145 MPa esneme dayanımına ve 195 MPa çekme direncine sahip. Alaşım Sandblasting #180 yöntemiyle anodize ediliyor, nano yüzey koruması da parmak izi bırakmayan bir yüzey hedefliyor. Casper ayrıca alüminyum tasarımın ısıyı daha verimli dağıtarak uzun süreli kullanımda daha stabil çalışmaya katkı sağladığını belirtiyor.

En az arıza çıkaran ya da en uzun ömürlü laptopu gösteren bağımsız bir veriyi burada paylaşamıyoruz, o yüzden iddialı konuşmayalım. Nirvana Z100 tarafında elimizdeki net bilgi şu: garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay ve destek için Casper'ın servis noktalarına başvurulabiliyor.