Casper Nirvana Z100 İncelemesi: Hem Okulda Hem de Ofiste İşinizi Görür mü?
Casper Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlığı, 14,9 mm inceliği, 14 inç QHD ya da OLED ekranı, 12 saate varan pil ömrü ve 36.793 TL'den başlayan fiyatıyla okul, ofis ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış ultra ince bir laptop. Artısı, eksisi ve kimlere göre olduğu bu rehberde.
Son Güncelleme: 23 Eylül 2026
Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL civarında hafif, şık ve uzun pil ömürlü bir iş ya da okul laptopu arayanlar için güçlü bir aday. Casper'ın resmi sitesinde 36.793 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde alüminyum-magnezyum alaşım kasaya, 14 inç 16:10 QHD (2560x1600) ya da OLED 2K ekran seçeneklerine, 13. Nesil Intel Core i5 1335U / i7 1355U işlemcilere, LPDDR5 belleğe, PCIe 4.0 SSD'ye, touchpad üzerinde parmak izi okuyucuya ve 50Whr bataryayla 12 saate varan kullanım süresine sahip. Windows 11 Pro seçeneğiyle gelen Copilot desteği sayesinde ChatGPT, Copilot ve Midjourney gibi tarayıcı tabanlı yapay zeka araçlarını, iş takibini ve dizi-film keyfini tek cihazda toplamak isteyenler için dengeli bir seçim.
Casper Nirvana Z100, 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasası ve 14 inç 16:10 QHD ekranıyla hem çantada hem masada rahat bir laptop.
13. Nesil Intel Core i5/i7, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve Copilot'lu Windows 11 Pro ile Nirvana Z100 ofis işlerine ve yapay zeka araçlarına hazır.
50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 36.793 TL'den başlayan Nirvana Z100 gün boyu prize muhtaç bırakmıyor.
Casper Nirvana Z100'ün şarjı ne kadar gidiyor?
Casper Nirvana Z100, Casper'ın verdiği bilgiye göre 12 saate varan kullanım süresi sunuyor. Bu süreyi 3 hücreli, 50Whr (4330mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor. Hızlı şarj destekli 45W Type-C adaptörle cihaz yaklaşık 2 saatte %100 doluluğa ulaşıyor. Type-C portu hem şarj hem veri aktarımı için kullanılabiliyor. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir, ama ders, toplantı ve kafe arasında gün geçirenler için Nirvana Z100 adaptörü evde bırakma rahatlığı veriyor.
Casper Nirvana Z100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?
Casper Nirvana Z100, 36.793 TL'den başlayan fiyatıyla 36 bin lira civarı bütçede 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasa, 14 inç QHD ekran, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 12 saate varan pil ömrünü bir arada sunuyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 39.563 TL, indirim oranı %7 olarak görünüyor; yani başlangıç yapılandırmasında yaklaşık 2.770 TL avantaj var. Fiyat; işlemci, RAM, SSD, ekran tipi ve işletim sistemi seçimine göre değişiyor.
|Özellik
|Casper Nirvana Z100
|Başlangıç fiyatı%7 indirim
|36.793 TL (liste: 39.563 TL)
|İşlemci
|13. Nesil Intel Core i7 1355U / Intel Core i5 1335U
|Ekran kartı
|Intel Iris Xe (dahili)
|Ekran
|14.0' QHD 100% sRGB 300 NIT veya 14.0' OLED 2K 100% sRGB 400 NIT; 16:10, %86 ekran-gövde oranı
|RAM
|8GB / 16GB LPDDR5 5500 MT/s (tümleşik, maks. 16GB)
|Depolama
|500GB / 1TB / 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
|BataryaÖne çıkan
|50Whr, 3 hücre, 12 saate varan kullanım, 2 saatte tam şarj, 45W adaptör
|Boyut / AğırlıkÖne çıkan
|316 x 240 x 14,9 mm / 1,25 kg
|Kasa
|Alüminyum & magnezyum alaşım (145 MPa esneme, 195 MPa çekme direnci)
|Bağlantı
|1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon), 1x USB 2.0 Type-C, HDMI, mikrofon girişi, Wi-Fi 6 (Intel AX101), Bluetooth 5.2
|Kamera / Ses
|2MP FHD 1080p kamera, gürültü engelleme; 4 stereo hoparlör, Dolby Audio
|Güvenlik
|Touchpad üzerinde parmak izi okuyucu, Kensington kilit
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
|Garanti
|24 ay
Casper Nirvana Z100 günlük ve ofis kullanımında kimin işini görür?
Casper Nirvana Z100, günlük kullanımda ofis işleri, online dersler ve toplantılar, iş takibi, dizi-film ve tarayıcı tabanlı yapay zeka araçlarıyla çalışanların işini görecek şekilde tasarlanmış. Kimler için özellikle mantıklı, kısaca bakalım:
- Üniversite öğrencileri: 1,25 kg ağırlık ve 12 saate varan pil ömrü, kampüste gün boyu taşımayı kolaylaştırıyor.
- Hibrit çalışanlar ve beyaz yakalılar: Windows 11 Pro, Copilot, parmak izi okuyucu ve 2MP kamera iş takibini ve günlük operasyonları rahatlatıyor.
- Sık seyahat edenler: 14,9 mm'lik kasa ve Type-C hızlı şarj, çantada az yer kaplıyor.
- Dizi-film sevenler: OLED 2K seçeneği, Dolby Audio ve 4 hoparlör akşam keyfine yetiyor.
- Harici monitörle çalışanlar: HDMI portu sayesinde dönüştürücüye gerek kalmadan görüntü aktarılabiliyor.
Casper Nirvana Z100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
36 bin TL civarı bütçeyle çalışmak ve dizi-film izlemek için Casper Nirvana Z100 alınır mı?
Evet. Casper Nirvana Z100, Casper'ın resmi sitesinde 36.793 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede 1,25 kg'lık ultra ince kasa, 14 inç QHD ekran, 13. Nesil Intel Core işlemci, LPDDR5 bellek, Dolby Audio ve 12 saate varan pil ömrü bir arada geliyor. İşlemci, RAM, SSD ve ekran seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.
35-36 bin TL bütçeyle iş için şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara Nirvana Z100 uygun mu?
Casper Nirvana Z100, bu bütçede şıklık, hafiflik ve güvenliği bir arada arayanlar için güçlü bir aday. Dört renk seçeneği ve nano kaplamalı alüminyum-magnezyum kasa tasarım tarafını, 1,25 kg ağırlık taşınabilirliği, parmak izi okuyucu, Kensington kilit ve Windows 11 Pro seçeneği de güvenlik tarafını karşılıyor. Copilot desteğiyle yapay zeka araçlarına da hızlıca erişilebiliyor.
Casper Nirvana Z100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?
Casper Nirvana Z100'ün teknik özelliklerinde bellek 'tümleşik, 1 adet' ve maksimum bellek desteği 16GB olarak yer alıyor. Bu yüzden ağır çoklu görev ve yapay zeka araçları düşünüyorsanız satın alırken 16GB seçeneğine yönelmek mantıklı.
Casper Nirvana Z100'ün garanti süresi ne kadar?
Casper'a göre Nirvana Z100'ün garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl).
Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işleri için değil, ama okul, ofis, dizi-film ve yapay zeka araçları için hafif ve dengeli bir seçim.
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