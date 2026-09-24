Görenleri Hayrete Düşüren Ev: 3 Katlı Bina Tamamen Toprağa Gömüldü, Sadece Çatısı Kaldı

Dışarıdan bakan biri yapıyı tek katlı küçük bir kulübe sanabilir. Bozkurt'ta yaşayan Süleyman Yıldırım ise bu yanılgının önüne geçmek istiyor: 'Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı.'

Binanın hikâyesi de ayrı bir hüzün taşıyor. Yıldırım'ın anlattığına göre yapıyı, Zonguldak'ta şehir hayatından bıkıp buraya yerleşen Saadettin Toros inşa etti. Toros evin çevresine kivi bahçeleri de kurdu. 'Çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu' diyen Yıldırım, eski hâlini hatırladıkça üzüldüklerini dile getirdi.