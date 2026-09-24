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Görenleri Hayrete Düşüren Ev: 3 Katlı Bina Tamamen Toprağa Gömüldü, Sadece Çatısı Kaldı

Görenleri Hayrete Düşüren Ev: 3 Katlı Bina Tamamen Toprağa Gömüldü, Sadece Çatısı Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 15:38
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 5 yıl önceki sel felaketinden ayakta çıkan 3 katlı bir bina bugün neredeyse tamamen toprağın altında. Bayramgazi köyünde, Ezine Çayı'nın kenarındaki yapıdan geriye yalnızca kırmızı çatısı görünüyor. Bölgeye gelenler, selin bu sessiz hatırasını cep telefonlarıyla görüntülemeden gitmiyor.

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Toprağın üstünde kalan tek şey kırmızı çatı; altında ise dükkânları ve iki dairesi olan koca bir bina yatıyor.

Toprağın üstünde kalan tek şey kırmızı çatı; altında ise dükkânları ve iki dairesi olan koca bir bina yatıyor.

Dışarıdan bakan biri yapıyı tek katlı küçük bir kulübe sanabilir. Bozkurt'ta yaşayan Süleyman Yıldırım ise bu yanılgının önüne geçmek istiyor: 'Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı.'

Binanın hikâyesi de ayrı bir hüzün taşıyor. Yıldırım'ın anlattığına göre yapıyı, Zonguldak'ta şehir hayatından bıkıp buraya yerleşen Saadettin Toros inşa etti. Toros evin çevresine kivi bahçeleri de kurdu. 'Çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu' diyen Yıldırım, eski hâlini hatırladıkça üzüldüklerini dile getirdi.

Binayı gömen asıl şey sel değil, sonrasında çayın yatağında biriken alüvyon oldu.

Binayı gömen asıl şey sel değil, sonrasında çayın yatağında biriken alüvyon oldu.

3 katlı bina, 2021'deki selde yıkılmadan ayakta kalmayı başardı. Ancak Ezine Çayı'na yapılan tersip bendinin (akarsuyun taşıdığı malzemeyi tutan set) ardından çayın getirdiği alüvyonlar bölgede birikmeye başladı. Zamanla dolan toprak, binayı katman katman yuttu. Evin bahçesindeki kivi ağaçları da tamamen toprağın altında kalarak yok oldu.

Süleyman Yıldırım bölgenin eski hâlini şöyle anlattı: 'Buralar meraydı. Çocukluğumda buralarda hayvan otlatıyorduk. 2021 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele kapıldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı.'

Evin iki yanındaki tarlalar da artık yok. Yıldırım, 'Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi' ifadelerini kullandı.

Bina, 11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'i vuran selin Bozkurt'ta bıraktığı son izlerden biri.

Bina, 11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'i vuran selin Bozkurt'ta bıraktığı son izlerden biri.

11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışların ardından taşan Ezine Çayı, Bozkurt'u adeta yerle bir etmişti. Bölgede selden en çok etkilenen yerleşim yeri olan ilçede onlarca bina zarar gördü, iş yerleri ve evler su ile çamurun altında kaldı. Felakette 65 kişi hayatını kaybetti, 7 kişiden ise bir daha haber alınamadı.

O günü ilçede esnaflık yapan Muzaffer Demir de unutamıyor: 'Unutabileceğimiz bir gün değil. Bozkurt bir anda yok oldu. Evlerimiz, dükkanlarımız yıkıldı, selin altında kaldı, altyapımız çöktü.'

Anadolu Ajansı'nın selin birinci yılında yayımladığı havadan karşılaştırma görüntüleri, ilçenin felaketin hemen ardından ve bir yıl sonraki hâlini yan yana ortaya koymuştu.

İlçe yeniden ayağa kalktı; gömülü ev ise artık fotoğrafı çekilen bir hatıraya dönüştü.

İlçe yeniden ayağa kalktı; gömülü ev ise artık fotoğrafı çekilen bir hatıraya dönüştü.

Selin ardından Bozkurt baştan inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 1,5 yıl içinde ilçede 663 konut ve 128 dükkân yaptı. DSİ de Ezine Çayı'nın yatağını 30 metreden 72 metreye genişletti, çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar ördü. Felaketin 5. yıl dönümünde, 11 Ağustos 2026'da paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, 'Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu' dedi.

Muzaffer Demir de aynı görüşte: 'Devletimiz olmasaydı zaten biz yaşayamazdık. Bitmiş bir ilçeydi, ayağa kaldırdılar. Şimdi eskisinden de güzel oldu.'

Yenilenen ilçenin ortasında toprağa gömülü çatı ise olduğu gibi duruyor. Evi görmeye gelenlerin sayısı her geçen gün artarken Demir'in sözleri durumu özetliyor: 'Ben bile az sonra burada fotoğraf çekeceğim. İnsanlar hatıra olarak buranın fotoğrafını çekiyorlar. Onlar da sel zamanını hatırlıyorlar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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