Görenleri Hayrete Düşüren Ev: 3 Katlı Bina Tamamen Toprağa Gömüldü, Sadece Çatısı Kaldı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 5 yıl önceki sel felaketinden ayakta çıkan 3 katlı bir bina bugün neredeyse tamamen toprağın altında. Bayramgazi köyünde, Ezine Çayı'nın kenarındaki yapıdan geriye yalnızca kırmızı çatısı görünüyor. Bölgeye gelenler, selin bu sessiz hatırasını cep telefonlarıyla görüntülemeden gitmiyor.
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Toprağın üstünde kalan tek şey kırmızı çatı; altında ise dükkânları ve iki dairesi olan koca bir bina yatıyor.
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Binayı gömen asıl şey sel değil, sonrasında çayın yatağında biriken alüvyon oldu.
Bina, 11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'i vuran selin Bozkurt'ta bıraktığı son izlerden biri.
İlçe yeniden ayağa kalktı; gömülü ev ise artık fotoğrafı çekilen bir hatıraya dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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