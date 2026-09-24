Motor Yok, Elektrik Yok: 150 Yıllık Değirmeni Sadece Su Çalıştırıyor

Yüksekova ilçe merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Yeşiltaş köyünde bulunan değirmenin yaklaşık bir buçuk asır önce yapıldığı belirtiliyor. Derenin kenarında, büyük bir çınar ağacının yakınında yer alan değirmenin çalışması için herhangi bir elektrik bağlantısına ya da motora ihtiyaç duyulmuyor. Akan suyun oluşturduğu güç taşları harekete geçiriyor; köylülerin getirdiği buğday, mısır ve bulgur da geleneksel yöntemle öğütülüyor. Değirmen yalnızca Yeşiltaş’ta yaşayanlara değil, Dağlıca çevresindeki köylerden gelenlere de hizmet vermeyi sürdürüyor.

Değirmeni işleten 67 yaşındaki Hüseyin Kartal’a göre suyla çalışan sistemin önemli özelliklerinden biri öğütme sırasında ürünün fazla ısınmaması. Kartal, özellikle kepekli unun yapısının korunabildiğini ve geleneksel yöntemle öğütülen ürünlerin doğal özelliklerini kaybetmediğini söylüyor.