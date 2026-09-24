Motor Yok, Elektrik Yok: 150 Yıllık Değirmeni Sadece Su Çalıştırıyor
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Teknoloji hayatımızın neredeyse her alanına girerken bazı geleneksel yöntemler yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan yaklaşık 150 yıllık bir su değirmeni de bunlardan biri. Elektrik ya da motor kullanılmadan çalışan değirmenin taşlarını yalnızca suyun akışı döndürüyor. Üstelik bu yapı yalnızca geçmişten kalan bir hatıra olarak korunmuyor, çevrede yaşayan insanların getirdiği ürünler bugün de burada öğütülüyor. Değirmenin başında ise aileden kalan bu geleneği onlarca yıldır sürdüren Hüseyin Kartal var.
Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: DHA
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Hakkari’deki 150 Yıllık Değirmen Sadece Suyun Gücüyle Çalışıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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