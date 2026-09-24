Galatasaray'dan Singo Açıklaması: Aşil Tendonu İddiası "Kasıtlı ve Tümüyle Yalan"

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Rodop, Ajans 1905'teki yayında 'Singo'nun sağ ayak tendonu kopmuş. Bu en az 2,5-3 ay demek' ifadelerini kullandı. Rodop, oyuncunun ilk yarının sonuna kadar sahalardan uzak kalmayacağını ama tamamen hazır olması için şu an bir süre veremediklerini de sözlerine ekledi.

İddianın bir diğer ayağı ise oyuncunun Galatasaray'a transfer olurken kronik bir sakatlık taşıdığı yönündeydi. Bu iddialar, Singo'nun sakatlık geçmişi düşünüldüğünde taraftarı tedirgin edecek türdendi. Geçen yaz Monaco'dan kadroya katılan savunma oyuncusu, 20 Haziran'da Fildişi Sahili formasıyla Almanya karşısında oynadığı maçta da sakatlanmıştı. A Haber'in derlediği verilere göre Singo geçen sezon 145 gün sakat kaldı ve 23 maçta forma giyemedi; bu sezon ise şimdiden 4 maçı kaçırdı.