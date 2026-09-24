Galatasaray'dan Singo Açıklaması: Aşil Tendonu İddiası "Kasıtlı ve Tümüyle Yalan"
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo hakkında basında dolaşan iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 Eylül'de sosyal medya hesabından 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla paylaştığı metinde, Fildişi Sahilli oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna ya da Galatasaray'a transfer olurken kronik bir sakatlık taşıdığına dair haberlerin 'kasıtlı ve tümüyle yalan' olduğunu duyurdu. Açıklama, gazeteci Süleyman Rodop'un Ajans 1905'te Singo'nun sağ ayak tendonunun koptuğunu ve oyuncunun en az 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürmesinin ardından geldi. 3 Eylül'deki antrenmanda sakatlanan Singo'nun, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Süleyman Rodop, Singo'nun sağ ayak tendonunun koptuğunu ve en az 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etmişti
Galatasaray: Singo'da sağ üst arka adale grubunda ileri-orta düzey zorlanma var, tedavi planlandığı gibi sürüyor
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