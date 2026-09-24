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Galatasaray'dan Singo Açıklaması: Aşil Tendonu İddiası "Kasıtlı ve Tümüyle Yalan"

Galatasaray'dan Singo Açıklaması: Aşil Tendonu İddiası "Kasıtlı ve Tümüyle Yalan"

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 16:04
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Galatasaray, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo hakkında basında dolaşan iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 Eylül'de sosyal medya hesabından 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla paylaştığı metinde, Fildişi Sahilli oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna ya da Galatasaray'a transfer olurken kronik bir sakatlık taşıdığına dair haberlerin 'kasıtlı ve tümüyle yalan' olduğunu duyurdu. Açıklama, gazeteci Süleyman Rodop'un Ajans 1905'te Singo'nun sağ ayak tendonunun koptuğunu ve oyuncunun en az 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürmesinin ardından geldi. 3 Eylül'deki antrenmanda sakatlanan Singo'nun, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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Süleyman Rodop, Singo'nun sağ ayak tendonunun koptuğunu ve en az 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etmişti

Süleyman Rodop, Singo'nun sağ ayak tendonunun koptuğunu ve en az 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etmişti

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Rodop, Ajans 1905'teki yayında 'Singo'nun sağ ayak tendonu kopmuş. Bu en az 2,5-3 ay demek' ifadelerini kullandı. Rodop, oyuncunun ilk yarının sonuna kadar sahalardan uzak kalmayacağını ama tamamen hazır olması için şu an bir süre veremediklerini de sözlerine ekledi.

İddianın bir diğer ayağı ise oyuncunun Galatasaray'a transfer olurken kronik bir sakatlık taşıdığı yönündeydi. Bu iddialar, Singo'nun sakatlık geçmişi düşünüldüğünde taraftarı tedirgin edecek türdendi. Geçen yaz Monaco'dan kadroya katılan savunma oyuncusu, 20 Haziran'da Fildişi Sahili formasıyla Almanya karşısında oynadığı maçta da sakatlanmıştı. A Haber'in derlediği verilere göre Singo geçen sezon 145 gün sakat kaldı ve 23 maçta forma giyemedi; bu sezon ise şimdiden 4 maçı kaçırdı.

Galatasaray: Singo'da sağ üst arka adale grubunda ileri-orta düzey zorlanma var, tedavi planlandığı gibi sürüyor

Galatasaray: Singo'da sağ üst arka adale grubunda ileri-orta düzey zorlanma var, tedavi planlandığı gibi sürüyor

Kulübün açıklamasına göre Singo'nun sakatlandığı ilk gün yapılan tetkiklerde, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C zorlanma tespit edildi. Açıklamada bu tablonun kas, fasya ve tendonu birlikte etkileyen, hasar ve kanama içeren ileri-orta düzey bir zorlanma olduğu ve bilginin ilk gün resmi kanallardan duyurulduğu hatırlatıldı. Galatasaray, oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kulüp, aşil tendonu ve kronik sakatlık iddialarını ise açıkça reddetti; açıklamada bu yöndeki haberler için 'kasıtlı ve tümüyle yalandır' ifadesi kullanıldı. Metnin sonunda taraftarlara, bu tür yalan haberlere ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmaları ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Takvim'in haberine göre Singo'nun 17 Ekim'de oynanacak Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönmesi hedefleniyor.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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