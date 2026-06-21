article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Almanya’nın Fildişi Sahili’ni Mağlup Ettiği Maçta Galatasaraylı Singo Sakatlandı

etiket Almanya’nın Fildişi Sahili’ni Mağlup Ettiği Maçta Galatasaraylı Singo Sakatlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 08:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası’nda heyecan devam ederken, Almanya dün akşam oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fildişi Sahili’nde maça ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Singo, kenara gelirken gözyaşlarını tutamadı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
28 Gün
:
14 Saat
:
38 Dakika
:
44 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya, Dünya Kupası’na 2’de 2 yaparak başladı.

Almanya, Dünya Kupası’na 2’de 2 yaparak başladı.

Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen Almanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin golüyle öne geçti. Almanya, 68 ve 90+4. dakikada Deniz Undav'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta Galatasaraylı Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Wilfried Singo, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Doué'ye bırakan Singo, yedek kulübesinde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Wilfried Singo’nun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın