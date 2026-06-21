Almanya’nın Fildişi Sahili’ni Mağlup Ettiği Maçta Galatasaraylı Singo Sakatlandı
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Dünya Kupası’nda heyecan devam ederken, Almanya dün akşam oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fildişi Sahili’nde maça ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Singo, kenara gelirken gözyaşlarını tutamadı.
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Almanya, Dünya Kupası’na 2’de 2 yaparak başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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