Eski Milli Futbolcudan Dünya Kupası Faciası Sonrası Milli Reçete
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Kaynak: https://x.com/ColinKazim/status/20682...
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etmesi tüm ülke için büyük bir şok oldu. %78'lik topa sahip olma oranı ve 12 kornerle baskı kurduğumuz maçta gelen bu mağlubiyetin ardından eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards, Türk futbolunun kronikleşen sorunlarına adeta bir reçete yazdı. Suçlama zamanı olmadığını vurgulayan Kazım, başarının anahtarının mentalite değişimi ve özgürlükten geçtiğini belirtti.
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"Sorun DNA'mızda Değil, Tamamen Mentalitede"
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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