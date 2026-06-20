Eski Milli Futbolcudan Dünya Kupası Faciası Sonrası Milli Reçete

Saha içinde sorumluluk alan lider karakter eksikliğine değinen eski futbolcu, Kenan Yıldız'ı örnek göstererek İngiltere modelinin incelenmesi gerektiğini belirtti:

'Sahada hocanın verdiği taktiksel emirlerin dışına çıkıp kendi gözleriyle fırsatları görebilen ve sorumluluk alan oyunculara ihtiyacımız var; tıpkı Kenan gibi. Problem çözme becerisi olan oyunculara... İngiltere’yi izleyin; korkunç oynadıkları maçlarda bile oyuncular sahada 'Farklı ne yaratabilirim, bu maçı nasıl çözerim?' diyerek bir yolunu buluyor. Bizde eksik olan şey bu öz-yeterlilik. Sadece hocanın dediğini yapmak yetmez. Biz teslimiyetçi, sadece boyun eğen bir millet değiliz. Oyuncularımıza sahada kendi fikirlerini uygulama, kendi kararlarını alma cesaretini ve özgürlüğünü vermeliyiz.'