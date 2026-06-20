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Eski Milli Futbolcudan Dünya Kupası Faciası Sonrası Milli Reçete

etiket Eski Milli Futbolcudan Dünya Kupası Faciası Sonrası Milli Reçete

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 23:12
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A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etmesi tüm ülke için büyük bir şok oldu. %78'lik topa sahip olma oranı ve 12 kornerle baskı kurduğumuz maçta gelen bu mağlubiyetin ardından eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards, Türk futbolunun kronikleşen sorunlarına adeta bir reçete yazdı. Suçlama zamanı olmadığını vurgulayan Kazım, başarının anahtarının mentalite değişimi ve özgürlükten geçtiğini belirtti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/ColinKazim/status/20682...
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"Sorun DNA'mızda Değil, Tamamen Mentalitede"

"Sorun DNA'mızda Değil, Tamamen Mentalitede"

Erken veda sonrası derin bir üzüntü yaşadığını gizlemeyen Colin Kazım-Richards, yapısal eleştirilerde bulundu. Türk bayrağını arabasında gururla taşıdığını ancak içinin acıdığını söyleyen eski milli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

'Paraguay yenilgisi hepimizi çok üzdü. Arabamda Türk bayrağı gururla asılı duruyor ama içim acıyor. Çünkü her Türk gibi ben de bu bayrağın neleri başardığını ve başarabileceğini çok iyi biliyorum. Ancak şimdi birbirimizi suçlama zamanı değil. Bu bize bir şey kazandırmaz. Sorun bizim DNA’mızda ya da genetiğimizde değil; sorun tamamen mentalitede.'

"Diktatör" Antrenörler Dönemi Kapanmalı

"Diktatör" Antrenörler Dönemi Kapanmalı

Altyapılardan itibaren oyuncuların baskı altında büyüdüğünü savunan Kazım-Richards, modern futbolun ihtiyaçlarına dikkat çekti. Genç yeteneklerin robotlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek antrenörlere çağrıda bulundu:

'Bizim çocuklarımız 8-9 yaşından itibaren kulüplerde 'diktatör' antrenörlerle büyüyor. Sadece kendilerine söyleneni yapmaya zorlanıyorlar. Oysa modern futbolda antrenörlerin 'duygusal zekaya' ihtiyacı var. Oyuncuyu robotlaştırmak değil, yeri geldiğinde özgürleştirmek gerekiyor.'

Çözümün Anahtarı: Öz-Yeterlilik ve Cesaret

Çözümün Anahtarı: Öz-Yeterlilik ve Cesaret

Saha içinde sorumluluk alan lider karakter eksikliğine değinen eski futbolcu, Kenan Yıldız'ı örnek göstererek İngiltere modelinin incelenmesi gerektiğini belirtti:

'Sahada hocanın verdiği taktiksel emirlerin dışına çıkıp kendi gözleriyle fırsatları görebilen ve sorumluluk alan oyunculara ihtiyacımız var; tıpkı Kenan gibi. Problem çözme becerisi olan oyunculara... İngiltere’yi izleyin; korkunç oynadıkları maçlarda bile oyuncular sahada 'Farklı ne yaratabilirim, bu maçı nasıl çözerim?' diyerek bir yolunu buluyor. Bizde eksik olan şey bu öz-yeterlilik. Sadece hocanın dediğini yapmak yetmez. Biz teslimiyetçi, sadece boyun eğen bir millet değiliz. Oyuncularımıza sahada kendi fikirlerini uygulama, kendi kararlarını alma cesaretini ve özgürlüğünü vermeliyiz.'

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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