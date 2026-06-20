Kerem Aktürkoğlu'nun Saha Kenarında Tribüne Yaptığı İddia Edilen Hareket ve Söyledikleri Tepki Çekti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet, A Milli Takım’ın turnuvaya erken veda etmesine neden oldu. Ancak karşılaşmada yaşanan bir olay dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında bir pozisyon sonrası tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu ile tribünlerdeki bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kendisine yönelik tepkilere sinirlendiği görülen milli futbolcu, tribünlere dönerek el hareketleriyle karşılık verdi.

Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan görüntülerde Aktürkoğlu'nun, kendisine seslenen bir Türk taraftara sert tepki gösterdiği görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, milli futbolcunun hareketi futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Milli takım tribünlerine yaptığı iddia edilen harekete sosyal medyada büyük tepki vardı.