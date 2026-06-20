article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu'nun Saha Kenarında Tribüne Yaptığı İddia Edilen Hareket ve Söyledikleri Tepki Çekti

etiket Kerem Aktürkoğlu'nun Saha Kenarında Tribüne Yaptığı İddia Edilen Hareket ve Söyledikleri Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 18:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet, A Milli Takım’ın turnuvaya erken veda etmesine neden oldu. Ancak karşılaşmada yaşanan bir olay dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında bir pozisyon sonrası tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu ile tribünlerdeki bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kendisine yönelik tepkilere sinirlendiği görülen milli futbolcu, tribünlere dönerek el hareketleriyle karşılık verdi.

Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan görüntülerde Aktürkoğlu'nun, kendisine seslenen bir Türk taraftara sert tepki gösterdiği görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, milli futbolcunun hareketi futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Milli takım tribünlerine yaptığı iddia edilen harekete sosyal medyada büyük tepki vardı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
05 Saat
:
15 Dakika
:
34 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar kameralara böyle yansıdı:

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın