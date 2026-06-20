Merih Demiral'ın Maç Sonu Eller Cebinde Yaptığı Açıklamalar "Saygısızca" Bulundu
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Milli takım büyük beklentilerle gittiği Dünya Kupası'nda iki maç sonunda elendi. Üçüncü maçın formalite maçına dönüştüğü ortamda futbolcular ve teknik heyet de tepkilerden nasibini aldı. Bazı isimler ise çok daha sert bir şekilde eleştirildi. O isimlerden biri de iki maçta da eleştirilen Merih Demiral oldu. Merih'in elleri cebinde verdiği röportaj sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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Önce röportajı izleyelim ardından tepkilere bakalım:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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