Merih Demiral'ın Maç Sonu Eller Cebinde Yaptığı Açıklamalar "Saygısızca" Bulundu

Milli takım büyük beklentilerle gittiği Dünya Kupası'nda iki maç sonunda elendi. Üçüncü maçın formalite maçına dönüştüğü ortamda futbolcular ve teknik heyet de tepkilerden nasibini aldı. Bazı isimler ise çok daha sert bir şekilde eleştirildi. O isimlerden biri de iki maçta da eleştirilen Merih Demiral oldu. Merih'in elleri cebinde verdiği röportaj sosyal medyada eleştiri konusu oldu.