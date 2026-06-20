Dinmek Bilmeyen Tepkilere Bir Yenisi Daha Eklendi: Ahmet Çakar'dan Zehir Zemberek Açıklama
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Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Takım’a yönelik eleştiriler giderek artarken, spor yorumcusu Ahmet Çakar da sert ifadeler kullandı. Milli takımın performansına tepki gösteren Çakar, “Allah sizin cezanızı versin! 85 milyon insanın bütün sevincini kursağında bıraktınız” sözleriyle dikkat çekti.
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Erken veda ettik.
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Ahmet Çakar yaşananları sert bir dille eleştirdi.
"Niye gurur duyayım?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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