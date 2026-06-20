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Dinmek Bilmeyen Tepkilere Bir Yenisi Daha Eklendi: Ahmet Çakar'dan Zehir Zemberek Açıklama

etiket Dinmek Bilmeyen Tepkilere Bir Yenisi Daha Eklendi: Ahmet Çakar'dan Zehir Zemberek Açıklama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 14:54
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Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Takım’a yönelik eleştiriler giderek artarken, spor yorumcusu Ahmet Çakar da sert ifadeler kullandı. Milli takımın performansına tepki gösteren Çakar, “Allah sizin cezanızı versin! 85 milyon insanın bütün sevincini kursağında bıraktınız” sözleriyle dikkat çekti.

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Erken veda ettik.

Erken veda ettik.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na büyük umutlarla giderken turnuvaya beklenenden çok erken veda etti. D Grubu’ndaki ilk iki maçını da kaybeden ay-yıldızlılar, puan alamadan elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Dünya Kupası’ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşılaşan milliler, rakibinin uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla grupta sıfır puanda kalan Türkiye’nin turnuvadaki yolculuğu grup aşamasında sona erdi.

Ortaya konan oyun ve alınan sonuçlar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, A Milli Takım’a yönelik eleştiriler de peş peşe gelmeye başladı.

Ahmet Çakar yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Çakar yaşananları sert bir dille eleştirdi.

A Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Çakar, alınan sonucun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Milli takımın performansını sert sözlerle eleştiren Çakar, ''Futbolda böyle şeyler olur, ben oyuncuların gözlerinden öpüyorum' falan dememi istiyorlar değil mi?' diyerek tepkisini ortaya koydu. Deneyimli yorumcu, 'Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz.' ifadelerini kullandı.

"Niye gurur duyayım?"

"Niye gurur duyayım?"

Çakar, teknik direktör Montella'yı da hedef alarak, 'Montella'yı ilk uçakla evine yollarım. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Travma, ağır bir travma. Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum! Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım. Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın.' sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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