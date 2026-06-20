Dinmek Bilmeyen Tepkilere Bir Yenisi Daha Eklendi: Ahmet Çakar'dan Zehir Zemberek Açıklama

Çakar, teknik direktör Montella'yı da hedef alarak, 'Montella'yı ilk uçakla evine yollarım. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Travma, ağır bir travma. Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum! Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım. Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın.' sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.