Erman Toroğlu'ndan TFF'ye Zehir Zemberek Sözler
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Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı yenilgiyle beraber Dünya Kupası'ndan elenmesine tepkiler sürüyor. Bir tepki de spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi. Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zehir zemberek sözlerle seslendi. Toroğlu, 'Kulüplere boyun eğen TFF yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik' ifadelerini kullandı.
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"Kulüplere boyun eğen TFF yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik."
Toroğlu'nun sözlerine destek yağdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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