article/comments
article/share
Haberler
Spor
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye Zehir Zemberek Sözler

etiket Erman Toroğlu'ndan TFF'ye Zehir Zemberek Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 13:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı yenilgiyle beraber Dünya Kupası'ndan elenmesine tepkiler sürüyor. Bir tepki de spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi. Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zehir zemberek sözlerle seslendi. Toroğlu, 'Kulüplere boyun eğen TFF yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik' ifadelerini kullandı.

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
09 Saat
:
20 Dakika
:
17 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

"Kulüplere boyun eğen TFF yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik."

"Kulüplere boyun eğen TFF yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik."

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yarışan ve D Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Türkiye'nin elenmesine bir tepki de Erman Toroğlu'ndan geldi. TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Sözcü TV'de konuşan Erman Toroğlu şunları söyledi:

'Milli takımımızın balonu patladı. Federasyon başkanı dahil. Teknik direktörümüz dahil, futbolcularımızla fazla uçmuşuz. Tokatı yedik. Öyle mücadele etmezsen ya adam 10 kişi kaldı daha ne istiyorsun? Abiciğim kafanızı, saçınızı ya ne bileyim kaşınızı değiştireceksiniz ya. Futbolunu geliştirin ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Paraguay’ın nüfusu bizim 12’de 1’imiz. Hani biz süperiz falan ya senin Türkiye’deki futbolun ne? Sen habire üç büyük takıma yardakçılık yapıyorsun. Bizde VAR büyüklere çalışıyor. Ondan sonra da Galatasaray başkanı çıkıyor, federasyon başkanına ‘Sakın ha’ diyor. O 'Sakın Ha'yı söyleyemediniz. O 'Sakın Ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz.'

Toroğlu'nun sözlerine destek yağdı:

Toroğlu'nun sözlerine destek yağdı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın