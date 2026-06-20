Futbolculara Villa, Voleybolculara Ekonomi Sınıfı: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Karşılaştırma

Futbola yıllardır milyonlar akıtıyoruz. PR'ı, yayını, transferi, polemiği hiç bitmiyor, hatta bazen çok kritik gündemleri bile gölgeliyor... Ama iş başarıya gelince çoğu zaman aynı döngü. Büyük beklenti, büyük gürültü, büyük hayal kırıklığı... #BizimÇocuklar

Bir yanda futbolun bitmeyen kaosu var, diğer yanda #FileninSultanları

Türkiye için kadın voleybolunda başarı artık tesadüf değil, kültür haline geldi...

2023'te VNL şampiyonluğu, aynı yıl Avrupa Şampiyonluğu geldi.

Dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldiler..

Paris 2024’te olimpiyatları 4. sırada tamamlayarak Türk voleybol tarihinin en yüksek olimpiyat derecesini aldılar...

2 gün önce de VNL'de Belçika'yı 3-0, 1 gün önce Fransa'yı 3-0 yenerek yollarına devam ediyorlar... Bugün Almanya, yarın Çin maçı var...

Ama aynı ülkenin en başarılı milli takımlarından biri, daha geçen yıl 13 saatlik ABD yolculuğuna ekonomi sınıfında gönderildi... Boy ortalaması oldukça yüksek olan sporcuların dar koltuklarda saatlerce seyahat etmek zorunda kalması bile bu ülkede spor branşlarına verilen değerdeki dengesizliği göstermeye yetiyor...

Futbol için imkan, bütçe, konfor ve gündem eksik olmuyor.. Voleybolda ise başarı var, istikrar var, disiplin var ama aynı ölçüde imkan ve görünürlük hâlâ tartışma konusu...

Neyse, siz futbolun kısır tartışmalarına devam edin.. Biz de bu ülkeye gerçekten gurur yaşatanları izleyelim

Biz gerçekten futbol ülkesi miyiz, yoksa sadece futbol konuşmayı çok seven bir ülke miyiz?