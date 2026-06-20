Futbolculara Villa, Voleybolculara Ekonomi Sınıfı: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Karşılaştırma
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Dünya Kupası'na hiç gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı büyük tepki çekti. Futbolculara sağlanan özel imkanlar yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Filenin Sultanları ile yapılan karşılaştırmalar dikkat çekti.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na hiç gol atamadan veda etmesi kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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