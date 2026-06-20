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Futbolculara Villa, Voleybolculara Ekonomi Sınıfı: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Karşılaştırma

etiket Futbolculara Villa, Voleybolculara Ekonomi Sınıfı: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Karşılaştırma

Milli Takım Filenin Sultanları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 12:06
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Dünya Kupası'na hiç gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı büyük tepki çekti. Futbolculara sağlanan özel imkanlar yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Filenin Sultanları ile yapılan karşılaştırmalar dikkat çekti.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na hiç gol atamadan veda etmesi kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na hiç gol atamadan veda etmesi kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Haiti'nin ardından Dünya Kupası'ndan elenen ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerle 47. sırada yer aldı.

Başarısız sonuçların ardından gözler, futbolculara sağlanan imkanlara çevrildi. TFF Başkanı'nın daha önce yaptığı, 'Dünya Kupası'na katılmamız halinde futbolcularımıza Bodrum'da villa vereceğim' açıklaması yeniden gündeme gelirken, özel uçaklarla seyahat eden ve çeşitli primlerle desteklenen milli takımın turnuvayı golsüz tamamlaması eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise Filenin Sultanları ile futbolcular arasındaki imkan farkına dikkat çekildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçmişte Avrupa Şampiyonası'na ekonomi sınıfında gönderilmesine rağmen Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza attığı hatırlatıldı.

Kullanıcılar, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden voleybolcuların uzun yıllar boyunca kısıtlı imkanlarla mücadele ettiğini belirtirken, futbolculara sağlanan ayrıcalıkların sahadaki sonuçlarla örtüşmediğini savundu. Milli takımın Dünya Kupası'na golsüz veda etmesinin ardından futbol ve voleybol arasındaki destek ve imkan farkı yeniden tartışma konusu oldu.

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Futbola yıllardır milyonlar akıtıyoruz. PR'ı, yayını, transferi, polemiği hiç bitmiyor, hatta bazen çok kritik gündemleri bile gölgeliyor... Ama iş başarıya gelince çoğu zaman aynı döngü. Büyük beklenti, büyük gürültü, büyük hayal kırıklığı... #BizimÇocuklar   

Bir yanda futbolun bitmeyen kaosu var, diğer yanda #FileninSultanları

Türkiye için kadın voleybolunda başarı artık tesadüf değil, kültür haline geldi...

2023'te VNL şampiyonluğu, aynı yıl Avrupa Şampiyonluğu geldi.

Dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldiler..

Paris 2024’te olimpiyatları 4. sırada tamamlayarak Türk voleybol tarihinin en yüksek olimpiyat derecesini aldılar...

2 gün önce de VNL'de Belçika'yı 3-0, 1 gün önce Fransa'yı 3-0 yenerek yollarına devam ediyorlar... Bugün Almanya, yarın Çin maçı var...

Ama aynı ülkenin en başarılı milli takımlarından biri, daha geçen yıl 13 saatlik ABD yolculuğuna ekonomi sınıfında gönderildi... Boy ortalaması oldukça yüksek olan sporcuların dar koltuklarda saatlerce seyahat etmek zorunda kalması bile bu ülkede spor branşlarına verilen değerdeki dengesizliği göstermeye yetiyor...

Futbol için imkan, bütçe, konfor ve gündem eksik olmuyor.. Voleybolda ise başarı var, istikrar var, disiplin var ama aynı ölçüde imkan ve görünürlük hâlâ tartışma konusu...

Neyse, siz futbolun kısır tartışmalarına devam edin.. Biz de bu ülkeye gerçekten gurur yaşatanları izleyelim

Biz gerçekten futbol ülkesi miyiz, yoksa sadece futbol konuşmayı çok seven bir ülke miyiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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