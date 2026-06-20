Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'na Veda Etmemizin Ardından Arda Güler'in Verdiği İlk Tepki Gündem Oldu
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki maçı da golsüz tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Arda Güler'in maç sonu tepkisi ve sarf ettiği sözler kameralara yansıdı.
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24 yıl sonra büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan grup elemelerinin ikinci maçının ardından turnuvaya veda ederek ayrılıyoruz.
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Arda Güler'in yenilginin hemen ardından verdiği tepki kameralara yansıdı. "Allah'ım neden?" diyen Arda, sosyal medyada gündem oldu.
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