Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'na Veda Etmemizin Ardından Arda Güler'in Verdiği İlk Tepki Gündem Oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki maçı da golsüz tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Arda Güler'in maç sonu tepkisi ve sarf ettiği sözler kameralara yansıdı.