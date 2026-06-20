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Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'na Veda Etmemizin Ardından Arda Güler'in Verdiği İlk Tepki Gündem Oldu

etiket Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'na Veda Etmemizin Ardından Arda Güler'in Verdiği İlk Tepki Gündem Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 10:50
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki maçı da golsüz tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Arda Güler'in maç sonu tepkisi ve sarf ettiği sözler kameralara yansıdı.

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24 yıl sonra büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan grup elemelerinin ikinci maçının ardından turnuvaya veda ederek ayrılıyoruz.

24 yıl sonra büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan grup elemelerinin ikinci maçının ardından turnuvaya veda ederek ayrılıyoruz.

Önce Avustralya'ya daha sonra Paraguay'a gol bile atamadan elenen A Milli Takımımız beklentileri karşılayamadı. Sıfır golle elenmemizin kesinleşmesinin ardından futbolculara ve teknik direktör Montella'ya tepki yağdı. Beklenen mücadeleyi sahaya yansıtamayan Arda Güler, maç sonu yaptığı açıklamada 'Utanç duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in yenilginin hemen ardından verdiği tepki kameralara yansıdı. "Allah'ım neden?" diyen Arda, sosyal medyada gündem oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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