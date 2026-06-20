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Paraguay Maçında Yeni Kuralı Fark Eden Mert Müldür'e Destek Yağdı

etiket Paraguay Maçında Yeni Kuralı Fark Eden Mert Müldür'e Destek Yağdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 10:44
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A Milli Takım’ın Paraguay’a 1-0 mağlup olduğu Dünya Kupası maçında skor kadar Mert Müldür’ün fark ettiği pozisyon da gündem oldu. Paraguaylı Almiron’un eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür’e bir şeyler söylemesinin ardından milli futbolcu hakem Ivan Barton’a itiraz etti. VAR incelemesi sonrası Almiron’a direkt kırmızı kart çıkarken, yeni kırmızı kart kuralını fark eden ilk isim olan Mert Müldür’e sosyal medyada destek mesajları yağdı.

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Yeni kuralı fark etti, kırmızı kartın çıkmasını sağladı

Yeni kuralı fark etti, kırmızı kartın çıkmasını sağladı

Türkiye-Paraguay maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Almiron’un Mert Müldür’e eliyle ağzını kapatarak bir şeyler söylediği görüldü. Mert Müldür, pozisyonun ardından hakeme itiraz ederek durumu fark ettiren isim oldu.

VAR incelemesinin ardından hakem Ivan Barton, 45+3. dakikada Almiron’a direkt kırmızı kart gösterdi. Böylece 2026 Dünya Kupası’yla birlikte başlayan yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulanmış oldu.

Müldür'e sosyal medyadan destek yağdı 👇🏻

Müldür'e sosyal medyadan destek yağdı 👇🏻
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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