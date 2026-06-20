Paraguay Maçında Yeni Kuralı Fark Eden Mert Müldür'e Destek Yağdı

A Milli Takım’ın Paraguay’a 1-0 mağlup olduğu Dünya Kupası maçında skor kadar Mert Müldür’ün fark ettiği pozisyon da gündem oldu. Paraguaylı Almiron’un eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür’e bir şeyler söylemesinin ardından milli futbolcu hakem Ivan Barton’a itiraz etti. VAR incelemesi sonrası Almiron’a direkt kırmızı kart çıkarken, yeni kırmızı kart kuralını fark eden ilk isim olan Mert Müldür’e sosyal medyada destek mesajları yağdı.