Paraguay Maçında Yeni Kuralı Fark Eden Mert Müldür'e Destek Yağdı
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A Milli Takım’ın Paraguay’a 1-0 mağlup olduğu Dünya Kupası maçında skor kadar Mert Müldür’ün fark ettiği pozisyon da gündem oldu. Paraguaylı Almiron’un eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür’e bir şeyler söylemesinin ardından milli futbolcu hakem Ivan Barton’a itiraz etti. VAR incelemesi sonrası Almiron’a direkt kırmızı kart çıkarken, yeni kırmızı kart kuralını fark eden ilk isim olan Mert Müldür’e sosyal medyada destek mesajları yağdı.
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Yeni kuralı fark etti, kırmızı kartın çıkmasını sağladı
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Müldür'e sosyal medyadan destek yağdı 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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