Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin Sözleri Paraguay Mağlubiyeti Sonrası Yeniden Gündem Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 0-1 mağlup oldu. Mücadeleye henüz ilk dakikada yediği golle kötü başlayan A Milli Takım’da, maçın ardından Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin turnuva öncesinde söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.