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Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin Sözleri Paraguay Mağlubiyeti Sonrası Yeniden Gündem Oldu

etiket Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin Sözleri Paraguay Mağlubiyeti Sonrası Yeniden Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 08:31

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 0-1 mağlup oldu. Mücadeleye henüz ilk dakikada yediği golle kötü başlayan A Milli Takım’da, maçın ardından Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin turnuva öncesinde söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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