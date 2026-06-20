Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin Sözleri Paraguay Mağlubiyeti Sonrası Yeniden Gündem Oldu

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 0-1 mağlup oldu. Mücadeleye henüz ilk dakikada yediği golle kötü başlayan A Milli Takım’da, maçın ardından Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin turnuva öncesinde söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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