Eren Kaşıkçı’nın Ölümünden Önce Yeni Şube Açmaya Hazırlandığı Öğrenildi

Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmeden önce restoranını büyütmek için çalıştığı öğrenildi. Kaşıkçı’nın Kadıköy’deki iş yerine son olarak iki gün önce gittiği, Pendik Kurtköy’de ise yeni bir şube açmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: İhsan Yalçın