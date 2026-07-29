Eren Kaşıkçı’nın Ölümünden Önce Yeni Şube Açmaya Hazırlandığı Öğrenildi

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Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmeden önce restoranını büyütmek için çalıştığı öğrenildi. Kaşıkçı’nın Kadıköy’deki iş yerine son olarak iki gün önce gittiği, Pendik Kurtköy’de ise yeni bir şube açmaya hazırlandığı belirtildi.
Kaynak: İhsan Yalçın
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Kadıköy’deki iş yerine iki gün önce gitmiş
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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