article/comments
article/share
Haberler
Video
Eren Kaşıkçı’nın Ölümünden Önce Yeni Şube Açmaya Hazırlandığı Öğrenildi

Eren Kaşıkçı’nın Ölümünden Önce Yeni Şube Açmaya Hazırlandığı Öğrenildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 20:26

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmeden önce restoranını büyütmek için çalıştığı öğrenildi. Kaşıkçı’nın Kadıköy’deki iş yerine son olarak iki gün önce gittiği, Pendik Kurtköy’de ise yeni bir şube açmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: İhsan Yalçın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadıköy’deki iş yerine iki gün önce gitmiş

Kadıköy’deki iş yerine iki gün önce gitmiş

“Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’de kazandığı şampiyonluğun ardından gastronomi alanındaki kariyerini kendi işletmesiyle sürdürüyordu. Kaşıkçı, Kadıköy’de bulunan “Kızıl Sakal Sandviç & Burger” isimli restoranını işletiyordu.

Ünlü şefin, Kilyos’taki evinde ölü bulunmasından iki gün önce Kadıköy’deki iş yerine gittiği öğrenildi. Kaşıkçı’nın çalışmalarına devam ettiği ve yakın döneme ilişkin yeni planlar yaptığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın