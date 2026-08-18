Psikologlara Göre Gün Batımını İzlerken Neden Duygusallaşıyoruz?
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Kaynak: https://m.riverbender.com/news/detail...
Gün batımını izlerken birkaç dakikalığına her şeyi unutmuş gibi hissedebiliyoruz. Gökyüzünün turuncu, pembe ve kızıl tonlara bürünmesi yalnızca estetik açıdan etkileyici değil; aynı zamanda zihnimizde huzur, nostalji ve romantizm gibi duyguları da tetikleyebiliyor. Peki sıradan bir günün sonunu bu kadar özel hissettiren şey tam olarak ne?
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Gün batımını izlemek için deniz kenarına gitmek, balkona çıkmak ya da trafikte bir anlığına gökyüzüne bakmak…
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Her Gün Aynı Saat, Ama Hiçbir Zaman Aynı Görüntü Değil
Gün Batımı Bir Sonu Temsil Ediyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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