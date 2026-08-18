Sofranızdan Eksik Etmeyin! Uzmanların Önerdiği En Sağlıklı 3 Yiyecek

Somon, özellikle omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde sağlıklı beslenmenin en güçlü seçeneklerinden biri. Omega-3 yağları kalp ve damar sağlığı açısından önemli görülürken somon aynı zamanda D vitamini, B12 vitamini ve selenyum gibi çeşitli besin öğeleri de sağlıyor.

Üstelik somonun avantajı yalnızca içerdiği yağlarda değil. Protein açısından da zengin olması, onu kas kütlesinin korunması ve günlük protein ihtiyacının karşılanması açısından değerli bir besin haline getiriyor. Harvard'ın beslenme rehberinde de balık, sağlıklı protein kaynakları arasında gösteriliyor.

Somonu kızartmak yerine fırında, ızgarada veya buharda pişirmek ise daha dengeli bir öğün oluşturmak için tercih edilebilir.