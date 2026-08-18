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Sofranızdan Eksik Etmeyin! Uzmanların Önerdiği En Sağlıklı 3 Yiyecek

Sofranızdan Eksik Etmeyin! Uzmanların Önerdiği En Sağlıklı 3 Yiyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 16:19
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Sağlıklı beslenmek için her gün kusursuz bir diyet uygulamak gerekmiyor. Ancak bazı besinler, içerdiği protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar sayesinde sofrada daha fazla yer almayı hak ediyor. Somondan yaban mersinine, yumurtadan diğer besin kaynaklarına kadar bazı yiyecekler, besin yoğunluğu açısından dikkat çekiyor. Peki uzmanların ve araştırmaların öne çıkardığı en sağlıklı yiyecekler hangileri?

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Sağlıklı beslenmek denildiğinde akla genellikle uzun alışveriş listeleri ve karmaşık diyetler geliyor.

Sağlıklı beslenmek denildiğinde akla genellikle uzun alışveriş listeleri ve karmaşık diyetler geliyor.

Oysa bazı yiyecekler, yüksek besin değerleri sayesinde günlük beslenmede diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor. Protein, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin bu besinler, düzenli ve dengeli tüketildiğinde genel sağlığa önemli katkılar sağlayabiliyor. Peki, sofraya daha sık eklenmesi gereken en sağlıklı yiyecekler hangileri?

Somon

Somon

Somon, özellikle omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde sağlıklı beslenmenin en güçlü seçeneklerinden biri. Omega-3 yağları kalp ve damar sağlığı açısından önemli görülürken somon aynı zamanda D vitamini, B12 vitamini ve selenyum gibi çeşitli besin öğeleri de sağlıyor.

Üstelik somonun avantajı yalnızca içerdiği yağlarda değil. Protein açısından da zengin olması, onu kas kütlesinin korunması ve günlük protein ihtiyacının karşılanması açısından değerli bir besin haline getiriyor. Harvard'ın beslenme rehberinde de balık, sağlıklı protein kaynakları arasında gösteriliyor.

Somonu kızartmak yerine fırında, ızgarada veya buharda pişirmek ise daha dengeli bir öğün oluşturmak için tercih edilebilir.

Yaban Mersini

Yaban Mersini

Küçük olmasına bakmayın; yaban mersini, içerdiği antosiyaninler ve diğer polifenoller nedeniyle beslenme araştırmalarında oldukça fazla ilgi gören meyvelerden biri. Bu bitkisel bileşikler, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleriyle araştırılıyor.

Araştırmalar, düzenli ve ölçülü yaban mersini tüketimi ile kalp-damar sağlığı, kan şekeri düzeni ve bilişsel işlevler arasında olumlu ilişkiler bulunduğunu gösteriyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Yaban mersini herhangi bir hastalığı tek başına önleyen veya tedavi eden “mucize yiyecek” değil. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Taze tüketilebildiği gibi dondurulmuş yaban mersini de pratik bir seçenek. Yoğurt, yulaf veya şekersiz smoothie'lere eklenerek kolayca tüketilebilir.

Yumurta

Yumurta

Yumurta, ulaşılması kolay ve besin yoğunluğu yüksek yiyeceklerin başında geliyor. Özellikle yüksek kaliteli protein, kolin, B12 vitamini, D vitamini, selenyum ve göz sağlığı açısından önemli lutein ile zeaksantin içeriyor.

İçerdiği protein, kasların korunmasına ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olurken yumurtadaki kolin de vücudun çeşitli işlevleri açısından önemli bir besin öğesi. Üstelik yumurtanın kalorisi görece düşük olduğu için farklı öğünlere kolayca eklenebiliyor.

Burada da pişirme yöntemi önemli. Yumurtayı tereyağı, sucuk ve yüksek miktarda işlenmiş et ürünleriyle birlikte tüketmek yerine haşlama, poşe veya az yağlı omlet gibi seçenekler daha dengeli olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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