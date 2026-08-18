article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Akşam Yemeğini Bu Saatler Arasında Yemek Sağlığınızı Etkileyebilir

Akşam Yemeğini Bu Saatler Arasında Yemek Sağlığınızı Etkileyebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akşam yemeğinin saati, sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı detaylardan biri. Günün son öğününü çok geç saatlere bırakmak uyku düzeninden sindirime kadar pek çok süreci etkileyebilir. Uzmanlara göre ise akşam yemeğini yatmadan birkaç saat önce tamamlamak, vücudun doğal ritmiyle daha uyumlu bir beslenme düzeni oluşturabilir.

Kaynak: https://gq.com.tr/wellness/uzmanlara-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vücudumuz gün boyunca aynı şekilde çalışmıyor.

Metabolizma, insülin duyarlılığı ve sindirim süreçleri sirkadiyen ritimden etkileniyor. Bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde yemek yemek, özellikle de büyük ve ağır öğünler tüketmek, vücudun besinleri işleme biçimini değiştirebiliyor.

Araştırmalar, geç saatlerde yemek yemenin kan şekeri kontrolü ve yağ metabolizması açısından daha olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle gece geç saatlerde yapılan atıştırmalar, gün içinde yeterince doyurucu beslenilmediğinde gereksiz kalori alımını da kolaylaştırabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Akşam yemeğini erken yemek tek başına kilo verdiren sihirli bir yöntem değil. Günlük toplam kalori alımı, besinlerin içeriği ve fiziksel aktivite hâlâ belirleyici faktörler.

Kilo Vermek İçin Akşam Yemeğini Atlamak Gerekir mi?

Kilo Vermek İçin Akşam Yemeğini Atlamak Gerekir mi?

Hayır. Akşam yemeğini tamamen hayatınızdan çıkarmak, kilo verme açısından zorunlu olmadığı gibi bazı kişiler için ters etki de yaratabilir. Gün boyunca yeterli beslenmeyip akşam öğününü atlamak, gece saatlerinde yoğun açlık ve kontrolsüz atıştırmalara neden olabilir.

Kilo kaybında asıl mesele, sürdürülebilir bir kalori açığı oluşturmak ve bunu dengeli bir beslenme düzeniyle devam ettirebilmek. Bu nedenle yalnızca saate odaklanmak yerine günün tamamındaki beslenme düzenine bakmak daha doğru.

Geç Saatte Yemek Uykuyu Bozar mı?

Özellikle yatmaya çok yakın tüketilen büyük, yağlı veya şeker açısından zengin öğünler uyku açısından sorun yaratabilir. Sindirim devam ederken vücudun tamamen dinlenme sürecine geçmesi zorlaşabilir. Bunun yanında reflü, mide rahatsızlığı ve gece uyanmaları gibi sorunların ortaya çıkma ihtimali de artabilir.

Bu nedenle akşam yemeğini yatmadan yaklaşık iki ila üç saat önce tamamlamak genel olarak daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Örneğin gece 23.00 civarında uyuyan bir kişi için 19.00-20.00 arasında yemek yemek daha rahat bir seçenek olabilir.

Peki Akşam Yemeği İçin En İdeal Saat Hangisi?

Tek bir “mükemmel” saat yok. Genel yaklaşım, akşam yemeğini yatmadan en az iki ila üç saat önce tamamlamak. Pek çok kişi için bu zamanlama 17.00 ile 19.00 arasına denk geliyor.

Ancak çalışma saatleri, antrenman programı, uyku düzeni ve günlük açlık seviyeleri kişiden kişiye değişiyor. Bu nedenle 18.00'de yemek yiyemeyen birinin 20.00'de yemek yemesi otomatik olarak sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor.

Önemli olan geç saatlerde büyük ve ağır öğünleri alışkanlık hâline getirmemek, toplam beslenme düzenini dengeli tutmak ve mümkün olduğunca yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçınmak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın