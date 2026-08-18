Akşam Yemeğini Bu Saatler Arasında Yemek Sağlığınızı Etkileyebilir
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Kaynak: https://gq.com.tr/wellness/uzmanlara-...
Akşam yemeğinin saati, sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı detaylardan biri. Günün son öğününü çok geç saatlere bırakmak uyku düzeninden sindirime kadar pek çok süreci etkileyebilir. Uzmanlara göre ise akşam yemeğini yatmadan birkaç saat önce tamamlamak, vücudun doğal ritmiyle daha uyumlu bir beslenme düzeni oluşturabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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