Akşam Yemeğini Bu Saatler Arasında Yemek Sağlığınızı Etkileyebilir

Özellikle yatmaya çok yakın tüketilen büyük, yağlı veya şeker açısından zengin öğünler uyku açısından sorun yaratabilir. Sindirim devam ederken vücudun tamamen dinlenme sürecine geçmesi zorlaşabilir. Bunun yanında reflü, mide rahatsızlığı ve gece uyanmaları gibi sorunların ortaya çıkma ihtimali de artabilir.

Bu nedenle akşam yemeğini yatmadan yaklaşık iki ila üç saat önce tamamlamak genel olarak daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Örneğin gece 23.00 civarında uyuyan bir kişi için 19.00-20.00 arasında yemek yemek daha rahat bir seçenek olabilir.

Peki Akşam Yemeği İçin En İdeal Saat Hangisi?

Tek bir “mükemmel” saat yok. Genel yaklaşım, akşam yemeğini yatmadan en az iki ila üç saat önce tamamlamak. Pek çok kişi için bu zamanlama 17.00 ile 19.00 arasına denk geliyor.

Ancak çalışma saatleri, antrenman programı, uyku düzeni ve günlük açlık seviyeleri kişiden kişiye değişiyor. Bu nedenle 18.00'de yemek yiyemeyen birinin 20.00'de yemek yemesi otomatik olarak sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor.

Önemli olan geç saatlerde büyük ve ağır öğünleri alışkanlık hâline getirmemek, toplam beslenme düzenini dengeli tutmak ve mümkün olduğunca yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçınmak.