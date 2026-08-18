Uzun İlişkilerde Evlilik Kararını Tıkayan 3 Gizli Engel

Devasa düğün masrafları, sıfırdan ev kurma stresi ve günümüz şartlarında bir evin sorumluluğunu üstlenme fikri pek çok erkeğin gözünü korkutuyor. Sosyolog Andrew Cherlin'in analizleri de bunu destekliyor: Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde evlilik oranları hızla düşüyor. Çünkü erkeklerin üzerinde toplumun yarattığı o geleneksel 'evi geçindiren adam' baskısı hala çok ağır.

Madalyonun bir de aile geçmişi yüzü var. Anne babası boşanmış ya da sürekli çatışmaların yaşandığı bir evde büyüyen biri için evlilik, mutlu bir sondan çok korkutucu bir risk gibi algılanıyor. 'Ya benim de evliliğim böyle olursa?' düşüncesi, o adımı atmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Terapistler, geçmişten gelen bu bagajları fark edip aşabilmek için çift terapisinin çoğu zaman hayat kurtardığını belirtiyor.