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Yaşam
Uzun İlişkilerde Evlilik Kararını Tıkayan 3 Gizli Engel

Uzun İlişkilerde Evlilik Kararını Tıkayan 3 Gizli Engel

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 13:18
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Yıllarca aynı insanla aynı yolda yürüyüp konu evliliğe geldiğinde bir arpa boyu yol alamamak... 'Her şey yolunda, neden adım atmıyoruz?' sorusu, uzun süreli ilişkilerin çoğunda zamanla sessiz bir gerilime dönüşür. Genelde bu durumu 'erkeklerin bağlanma korkusu' diyerek tek bir etikete bağlayıp geçsek de, madalyonun diğer yüzü çok daha karmaşık. Peki, bir erkek çok sevdiği halde o yüzüğü takmaktan neden kaçınır?

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Yıllarca süren bir ilişki, her şey yolunda görünüyor ama o malum yüzük bir türlü gelmiyor.

Yıllarca süren bir ilişki, her şey yolunda görünüyor ama o malum yüzük bir türlü gelmiyor.

Birçok çiftin yaşadığı ama genelde halı altına süpürdüğü bu belirsizlik, zamanla en büyük gerilim kaynaklarından birine dönüşüyor. Haliyle kadınlar bir süre sonra 'Bende mi bir eksiklik var?' ya da 'Boşuna mı kürek çekiyorum?' diye düşünmeye başlıyor. Ancak psikologlara göre durumu sadece aşka veya sevgi eksikliğine bağlamak büyük haksızlık. O imzanın atılamamasının arkasında çok daha kişisel, ekonomik ve toplumsal yükler var.

Genellikle bu durumu "bağlanma korkusu" deyip kestirip atıyoruz.

Genellikle bu durumu "bağlanma korkusu" deyip kestirip atıyoruz.

Oysa uzmanlar meselenin bu kadar basit ve yüzeysel olmadığını söylüyor. Örneğin Pew Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporuna göre, uzun süreli ilişkisi olup evlenmeyen erkeklerin neredeyse yarısı en büyük sebep olarak 'kendini hazır hissetmemeyi' gösteriyor. İşin ilginç yanı, bu hazır olmama halinin romantizmle pek ilgisi yok. Maddi kaygılar, kariyer hedefleri, ailelerin beklentileri ya da geçmişten kalan hayal kırıklıkları bu hissin altını dolduran asıl etkenler.

Terapistlerin en çok karşılaştığı ama erkeklerin partnerlerine açıkça itiraf etmekte en çok zorlandığı konu kesinlikle ekonomik güvensizlik.

Terapistlerin en çok karşılaştığı ama erkeklerin partnerlerine açıkça itiraf etmekte en çok zorlandığı konu kesinlikle ekonomik güvensizlik.

Devasa düğün masrafları, sıfırdan ev kurma stresi ve günümüz şartlarında bir evin sorumluluğunu üstlenme fikri pek çok erkeğin gözünü korkutuyor. Sosyolog Andrew Cherlin'in analizleri de bunu destekliyor: Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde evlilik oranları hızla düşüyor. Çünkü erkeklerin üzerinde toplumun yarattığı o geleneksel 'evi geçindiren adam' baskısı hala çok ağır.

Madalyonun bir de aile geçmişi yüzü var. Anne babası boşanmış ya da sürekli çatışmaların yaşandığı bir evde büyüyen biri için evlilik, mutlu bir sondan çok korkutucu bir risk gibi algılanıyor. 'Ya benim de evliliğim böyle olursa?' düşüncesi, o adımı atmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Terapistler, geçmişten gelen bu bagajları fark edip aşabilmek için çift terapisinin çoğu zaman hayat kurtardığını belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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