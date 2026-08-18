Uzun İlişkilerde Evlilik Kararını Tıkayan 3 Gizli Engel
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Yıllarca aynı insanla aynı yolda yürüyüp konu evliliğe geldiğinde bir arpa boyu yol alamamak... 'Her şey yolunda, neden adım atmıyoruz?' sorusu, uzun süreli ilişkilerin çoğunda zamanla sessiz bir gerilime dönüşür. Genelde bu durumu 'erkeklerin bağlanma korkusu' diyerek tek bir etikete bağlayıp geçsek de, madalyonun diğer yüzü çok daha karmaşık. Peki, bir erkek çok sevdiği halde o yüzüğü takmaktan neden kaçınır?
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Yıllarca süren bir ilişki, her şey yolunda görünüyor ama o malum yüzük bir türlü gelmiyor.
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Genellikle bu durumu "bağlanma korkusu" deyip kestirip atıyoruz.
Terapistlerin en çok karşılaştığı ama erkeklerin partnerlerine açıkça itiraf etmekte en çok zorlandığı konu kesinlikle ekonomik güvensizlik.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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