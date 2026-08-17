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1940’ların Kahire’sinden Günümüze Uzanan Osmanlı Hanedanı Fotoğrafının Hikayesi

1940’ların Kahire’sinden Günümüze Uzanan Osmanlı Hanedanı Fotoğrafının Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 21:27
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Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye’den sürgün edilmesinin üzerinden yıllar geçmişti. 1940’larda Kahire’de çekilen bir fotoğraf ise X'te tekrardan gündem oldu. Hanzade Sultan'dan Neslişah Sultan'a kadar birçok figürün karede bulunması ise tarih severleri epey etkiledi. Peki karedeki isimlerin hikayeleri ne, kaderleri ne oldu?

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Osmanlı hanedan üyeleri, 1924 yılındaki sürgün kararının ardından ilk yıllarını genellikle Fransa'nın Nice kentinde, oldukça zor maddi şartlar altında geçirmişlerdi.

Osmanlı hanedan üyeleri, 1924 yılındaki sürgün kararının ardından ilk yıllarını genellikle Fransa'nın Nice kentinde, oldukça zor maddi şartlar altında geçirmişlerdi.

Ancak ailenin kaderi, özellikle Sultan Vahdettin ve Halife Abdülmecid Efendi’nin torunları olan genç sultanların (Neslişah, Hanzade ve Necla Sultanlar) büyümesiyle değişti. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Fransa'da geçiren sultanlar, daha sonra aileleriyle birlikte Mısır'a yerleştiler. Bu genç hanımefendilerin Mısır (Kavalalı) hanedanına mensup prenslerle evlenmeleri, ailenin Kahire'de yeni bir kök salmasını sağladı.

O ailenin kilit isimlerine ve kaderlerine, bu fotoğraf üzerinden gelin beraber bakalım...

O ailenin kilit isimlerine ve kaderlerine, bu fotoğraf üzerinden gelin beraber bakalım...

  • Hanzade Sultan (Ayakta, en solda): 1923 doğumlu olan Hanzade Sultan, hem son padişah Sultan Vahdettin'in hem de son halife Abdülmecit Efendi'nin torunudur. Güzelliğiyle dönemin dünya sosyetesinde büyük bir ün yapmıştır. Mısır hanedanı mensuplarından Prens Mehmed Ali İbrahim (fotoğrafta arkada ayakta) ile evlenerek Mısır'a yerleşmiştir.

  • Neslişah Sultan (Önde oturanlardan, soldan üçüncü): Hanzade Sultan'ın ablasıdır. 1940 yılında Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed Abdülmunim (fotoğrafta arkada ayakta) ile evlenmiştir. Zarafeti ve duruşuyla bilinen Neslişah Sultan, eşinin 'kral naibi' olmasıyla bir dönem Mısır'ın First Lady'si unvanını bile taşımıştır.

  • Sabiha Sultan (Önde oturanlardan, en solda): Sultan Vahdettin'in kızı ve Neslişah ile Hanzade Sultanların annesidir. Sürgün yıllarının bütün kahrını çeken, kızlarının Mısır sarayına gelin gitmesiyle Kahire'de onlarla birlikte yaşamaya başlayan ailenin saygın büyüğüdür.

  • Osman Fuad Efendi (Yerde oturan): Sultan V. Murad'ın torunudur. Trablusgarp'ta ve Çanakkale'de savaşmış çok önemli bir Osmanlı kumandanıdır. Sürgün sonrası hayatı büyük maddi sıkıntılar ve vatan hasretiyle geçmiş, o dönemde akrabalarının bulunduğu Mısır ve Avrupa arasında bir hayat sürmüştür. Yerde mütevazı bir şekilde oturması, onun renkli ve alçakgönüllü kişiliğini yansıtır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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