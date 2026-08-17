1940’ların Kahire’sinden Günümüze Uzanan Osmanlı Hanedanı Fotoğrafının Hikayesi

Hanzade Sultan (Ayakta, en solda): 1923 doğumlu olan Hanzade Sultan, hem son padişah Sultan Vahdettin'in hem de son halife Abdülmecit Efendi'nin torunudur. Güzelliğiyle dönemin dünya sosyetesinde büyük bir ün yapmıştır. Mısır hanedanı mensuplarından Prens Mehmed Ali İbrahim (fotoğrafta arkada ayakta) ile evlenerek Mısır'a yerleşmiştir.

Neslişah Sultan (Önde oturanlardan, soldan üçüncü): Hanzade Sultan'ın ablasıdır. 1940 yılında Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed Abdülmunim (fotoğrafta arkada ayakta) ile evlenmiştir. Zarafeti ve duruşuyla bilinen Neslişah Sultan, eşinin 'kral naibi' olmasıyla bir dönem Mısır'ın First Lady'si unvanını bile taşımıştır.

Sabiha Sultan (Önde oturanlardan, en solda): Sultan Vahdettin'in kızı ve Neslişah ile Hanzade Sultanların annesidir. Sürgün yıllarının bütün kahrını çeken, kızlarının Mısır sarayına gelin gitmesiyle Kahire'de onlarla birlikte yaşamaya başlayan ailenin saygın büyüğüdür.