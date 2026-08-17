1940’ların Kahire’sinden Günümüze Uzanan Osmanlı Hanedanı Fotoğrafının Hikayesi
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Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye’den sürgün edilmesinin üzerinden yıllar geçmişti. 1940’larda Kahire’de çekilen bir fotoğraf ise X'te tekrardan gündem oldu. Hanzade Sultan'dan Neslişah Sultan'a kadar birçok figürün karede bulunması ise tarih severleri epey etkiledi. Peki karedeki isimlerin hikayeleri ne, kaderleri ne oldu?
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Osmanlı hanedan üyeleri, 1924 yılındaki sürgün kararının ardından ilk yıllarını genellikle Fransa'nın Nice kentinde, oldukça zor maddi şartlar altında geçirmişlerdi.
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O ailenin kilit isimlerine ve kaderlerine, bu fotoğraf üzerinden gelin beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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