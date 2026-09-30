Afra Saraçoğlu'nun Yasaklı Madde Testi Pozitif, Aras Bulut İynemli Negatif Çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturmasında spor camiasının ardından sanat camiasının test sonuçları çıktı.
Hasan Şaş’ın testi pozitif, Yağız Sabuncuoğlu’nun testi negatif çıkmıştı. Şimdi ise oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” çıkarken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu negatif çıktı.
Kaynak: Burak Doğan
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Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde operasyonu sonrası test sonuçları çıkmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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