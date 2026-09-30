Bu Haber Seni Rutinden Çıkaracak: Onedio ve Passo İşbirliği "EtkinliO" ile Yeni Planlar Bir Tık Uzağında!
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Onedio ve Passo, etkinlik keşfinden bilet alımına uzanan süreci EtkinliO ile bir araya getiriyor. Onedio’nun içerikleri ve interaktif testleri, Passo’nun etkinlik ağıyla buluşuyor; kullanıcılar ilgilerini çeken etkinlikleri keşfettikten sonra biletlerine doğrudan ulaşabiliyor.
“Bu hafta ne yapsak?” sorusu çoğu zaman uzun bir araştırmanın başlangıcı oluyor.
Onedio ve Passo'nun işbirliği ile ortaya çıkan EtkinliO ise bu adımları birbirine bağlayarak etkinlik seçimini daha akıcı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.
İçerikten bilete uzanan bir deneyim!
EtkinliO yalnızca dijitalde sınırlı kalan bir deneyim değil.
Onedio ve Passo işbirliği ile açılan stant, Metro Boomin konserinde de ziyaretçilerin rutinden çıkmasına yardımcı oldu.
Onedio ve Passo, önümüzdeki dönemde işbirliğini dijital içerikler, testler, etkinlik takvimi, video çalışmaları ve etkinlik alanındaki buluşmalarla sürdürmeyi hedefliyor.
Passo ile EtkinliO içeriklerini keşfet!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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