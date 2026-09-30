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Bu Haber Seni Rutinden Çıkaracak: Onedio ve Passo İşbirliği "EtkinliO" ile Yeni Planlar Bir Tık Uzağında!

Bu Haber Seni Rutinden Çıkaracak: Onedio ve Passo İşbirliği "EtkinliO" ile Yeni Planlar Bir Tık Uzağında!

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Onedio Content - Onedio Editörü
30.09.2026 - 13:59
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Onedio ve Passo, etkinlik keşfinden bilet alımına uzanan süreci EtkinliO ile bir araya getiriyor. Onedio’nun içerikleri ve interaktif testleri, Passo’nun etkinlik ağıyla buluşuyor; kullanıcılar ilgilerini çeken etkinlikleri keşfettikten sonra biletlerine doğrudan ulaşabiliyor.

“Bu hafta ne yapsak?” sorusu çoğu zaman uzun bir araştırmanın başlangıcı oluyor.

Konser programlarına, tiyatro oyunlarına ve festivallere ayrı ayrı bakılıyor; seçenekler arkadaşlarla paylaşılıyor, ardından bilet bilgisi aranıyor. Ancak doğru etkinliğe bir türlü karar verilemiyor, planlar çoğu zaman suya düşüyor.

Onedio ve Passo'nun işbirliği ile ortaya çıkan EtkinliO ise bu adımları birbirine bağlayarak etkinlik seçimini daha akıcı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Onedio ve Passo'nun işbirliği ile ortaya çıkan EtkinliO ise bu adımları birbirine bağlayarak etkinlik seçimini daha akıcı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

İşbirliğinin dijital merkezi olan Passo ile EtkinliO kategorisinde konser, festival, tiyatro ve stand-up dünyasına yönelik içerikler yer alıyor. Etkinlik önerileri sunan yazılar, kullanıcıların gündemdeki seçenekleri keşfetmesine yardımcı olurken Onedio testleri de plan yapma sürecine eğlenceli bir adım ekliyor. Kullanıcılar soruları yanıtlayarak kendi zevklerine ve o günkü ruh hallerine uygun etkinlik fikirleriyle karşılaşabiliyor.

İçerikten bilete uzanan bir deneyim!

EtkinliO’nun temelinde, bir etkinliği keşfetmekle o etkinliğe katılmaya karar vermek arasındaki yolu kolaylaştırmak var. Onedio’da okuduğu bir içerikte ya da çözdüğü bir testte ilgisini çeken etkinliği bulan kullanıcı, Passo’ya yönlendirilerek biletini alabiliyor. Onedio’daki etkinlik takvimi de farklı seçenekleri bir arada görme ve planını buna göre oluşturma imkânı sunuyor.

EtkinliO yalnızca dijitalde sınırlı kalan bir deneyim değil.

EtkinliO yalnızca dijitalde sınırlı kalan bir deneyim değil.

Onedio ve Passo işbirliği, bilet alımıyla sona ermiyor. Onedio video ekibi etkinliklerde katılımcılarla röportajlar yapıyor ve konserlerden anlar kaydediyor. Bu görüntüler daha sonra sosyal medya içeriklerine dönüşerek etkinliğin atmosferini daha geniş bir kitleye taşıyor.

Böylece etkinlik öncesinde bir içerik ya da testle başlayan deneyim, etkinlik günü ve sonrasında da devam ediyor. Katılımcılar yaşadıkları anları yeniden görüp yorumlarıyla paylaşımlara katılabiliyor; etkinliği merak edenler ise yayınlanan içeriklerle o deneyimden bir kesit görebiliyor. Passo ile EtkinliO, plan yapma aşamasından etkinlik sonrası paylaşımlara kadar uzanan bir içerik alanı oluşturuyor.

Onedio ve Passo işbirliği ile açılan stant, Metro Boomin konserinde de ziyaretçilerin rutinden çıkmasına yardımcı oldu.

Onedio ve Passo işbirliği ile açılan stant, Metro Boomin konserinde de ziyaretçilerin rutinden çıkmasına yardımcı oldu.

İşbirliğinin etkinlik alanındaki buluşmalarından biri Metro Boomin konserinde gerçekleşti. Konser alanında açılan stantta Onedio ekibi de yer alarak ziyaretçileri karşıladı. Standa gelen misafirlere Onedio’daki Passo kategorisinde bulunan testler çözdürüldü ve pixel oyunlar oynatıldı. Ziyaretçilere rozet ve anahtarlık gibi küçük hediyeler de sunuldu. Böylece kullanıcıların dijitalde karşılaştığı Onedio içerikleri, konser alanındaki deneyimin de bir parçası oldu.

Onedio ve Passo, önümüzdeki dönemde işbirliğini dijital içerikler, testler, etkinlik takvimi, video çalışmaları ve etkinlik alanındaki buluşmalarla sürdürmeyi hedefliyor.

Onedio ve Passo, önümüzdeki dönemde işbirliğini dijital içerikler, testler, etkinlik takvimi, video çalışmaları ve etkinlik alanındaki buluşmalarla sürdürmeyi hedefliyor.

“Planın Onedio’dan, biletin Passo’dan” yaklaşımıyla hayata geçirilen Passo ile EtkinliO, yeni etkinlikler keşfetmek isteyenlere fikir sunarken bu fikirleri gerçek bir plana dönüştürmeyi kolaylaştırmaya devam edecek.

Passo ile EtkinliO içeriklerini keşfet!

Passo ile EtkinliO içeriklerini keşfet!

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