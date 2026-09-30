Bu Haber Seni Rutinden Çıkaracak: Onedio ve Passo İşbirliği "EtkinliO" ile Yeni Planlar Bir Tık Uzağında!

Onedio ve Passo işbirliği, bilet alımıyla sona ermiyor. Onedio video ekibi etkinliklerde katılımcılarla röportajlar yapıyor ve konserlerden anlar kaydediyor. Bu görüntüler daha sonra sosyal medya içeriklerine dönüşerek etkinliğin atmosferini daha geniş bir kitleye taşıyor.

Böylece etkinlik öncesinde bir içerik ya da testle başlayan deneyim, etkinlik günü ve sonrasında da devam ediyor. Katılımcılar yaşadıkları anları yeniden görüp yorumlarıyla paylaşımlara katılabiliyor; etkinliği merak edenler ise yayınlanan içeriklerle o deneyimden bir kesit görebiliyor. Passo ile EtkinliO, plan yapma aşamasından etkinlik sonrası paylaşımlara kadar uzanan bir içerik alanı oluşturuyor.