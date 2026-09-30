Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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WhatsApp'tan DM'lere, müşteri hizmetleri penceresinden sınıf gruplarına kadar günün büyük kısmını yazışarak geçiriyoruz. Bu kadar yoğun mesaj trafiğinin içinde bazı konuşmaların komedi sahnesine dönüşmesi de kaçınılmaz oluyor. Bu hafta X'te paylaşılan yazışmaların kimi şirket yan haklarıyla kıskandırdı, kimi babaların mutfaktaki maceralarıyla güldürdü, kimi de İstanbul'a yeni gelenlerin şehirle imtihanını gözler önüne serdi. Ekran görüntüsünü alıp paylaşmaktan çekinmeyenler sayesinde bu haftanın en komik yazışmalarını tek tek derledik.
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Şarj aletine kadar düşünmüşler.
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Müşteri hizmetlerinden gelen bu habere verilecek başka cevap yok.
İltifat mı hakaret mi, karar veremedik.
Günaydını uzatınca iş ciddiye bindi.
Yağmurlu havada derse gitmek yerine imza karşılığı çikolata teklifi...
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Kedi çorbası sanıldı, işkembe çıktı.
Yüksek lisans kararının ömrü akşama kadar.
Tek kelimelik mesajın ardından ikinci mesajı geciktirmeyin.
Kadıköy vapuruyla ilk kez tanışınca Marmaray'ı sorgulamaya başladı.
İstanbul'daki ilk gününde otobüsleri rengiyle tarif edenler...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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