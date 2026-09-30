Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

WhatsApp'tan DM'lere, müşteri hizmetleri penceresinden sınıf gruplarına kadar günün büyük kısmını yazışarak geçiriyoruz. Bu kadar yoğun mesaj trafiğinin içinde bazı konuşmaların komedi sahnesine dönüşmesi de kaçınılmaz oluyor. Bu hafta X'te paylaşılan yazışmaların kimi şirket yan haklarıyla kıskandırdı, kimi babaların mutfaktaki maceralarıyla güldürdü, kimi de İstanbul'a yeni gelenlerin şehirle imtihanını gözler önüne serdi. Ekran görüntüsünü alıp paylaşmaktan çekinmeyenler sayesinde bu haftanın en komik yazışmalarını tek tek derledik.