Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Geliyor, Termometreler 25 Dereceyi Görecek
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Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar sürerken, sonbaharın ortasında yazı yeniden hissettirecek bir dönemin kapıda olduğu ortaya çıktı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Karadeniz, Marmara ve Ege için pastırma yazının başlayacağı tarih aralığını açıkladı. Tek'e göre bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25 dereceyi görecek.
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Adil Tek pastırma yazı için 19-26 Ekim'i işaret etti, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak.
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İstanbullular yarın güneşi görecek ama cuma günü yağışlar geri dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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