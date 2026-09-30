Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Geliyor, Termometreler 25 Dereceyi Görecek

Pastırma yazı öncesinde yağışlı günler bir süre daha devam edecek. Tek, İstanbul'da yağışların özellikle Anadolu yakasında, Ümraniye ve Şile bandı ile Kadıköy ve Pendik yönündeki bölgelerde etkili olduğunu söyledi. Marmara'nın güneyinde ise Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir hattında yağış sürüyor. Karadeniz'de de Sinop ile Samsun arasında başlayan kuvvetli yağış, iç kesimlere doğru ilerliyor.

Sel ve su baskını riskine de dikkat çeken Tek, Çorum, Amasya, Tokat ve Konya çevresinde yağışların etkisini sürdüreceğini belirtti. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bandının iç kesimlerinde ise heyelan tehlikesi bulunuyor. İç Anadolu'da yağışların öğleden sonra artması, sistemin de Akdeniz'e doğru inmesi bekleniyor.

İstanbul için ise kısa bir nefes alma fırsatı var. Tek, 'Yarın İstanbul yağmurlu gözükse de İstanbullular yarın güneş görecekler' diyerek sıcaklığın 15 ile 21 derece arasında olacağını açıkladı. Cuma gününden itibaren yağışlar yeniden kente dönecek, pazar günü ise hava açmaya başlayacak. Tek, ayın 5'inden sonra sıcaklıkların bir kez daha düşeceğini ve yağışların geri geleceğini hatırlatarak pastırma yazına kadar şemsiyelerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.