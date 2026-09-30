article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Geliyor, Termometreler 25 Dereceyi Görecek

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Açıkladı: Pastırma Sıcakları Geliyor, Termometreler 25 Dereceyi Görecek

İstanbul hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 14:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar sürerken, sonbaharın ortasında yazı yeniden hissettirecek bir dönemin kapıda olduğu ortaya çıktı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Karadeniz, Marmara ve Ege için pastırma yazının başlayacağı tarih aralığını açıkladı. Tek'e göre bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25 dereceyi görecek.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adil Tek pastırma yazı için 19-26 Ekim'i işaret etti, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak.

Adil Tek pastırma yazı için 19-26 Ekim'i işaret etti, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak.

A Haber'de canlı yayına katılan Adil Tek, son günlerde en çok merak edilen sorulardan birine yanıt verdi: Sağanakların ardından hava ne zaman ısınacak? Tek'in verdiği bilgiye göre Karadeniz, Marmara ve Ege'de ekim ayının ikinci yarısında pastırma yazı etkisini gösterecek.

Tarih aralığını net bir şekilde paylaşan Tek, 'Yani 19-26 Ekim pastırma yazı gözüküyor' dedi. Uzman isim, 26 Ekim'den kasıma uzanan günlerde de batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ekledi. Ancak yaz ortasını aratmayan 30 dereceler beklenmiyor. Tek'e göre termometreler 20 derecenin üzerine çıkıp 25 dereceleri görmeye başlayacak.

Peki şu an neden bu kadar serin? Adil Tek, İskandinavya üzerinde yüksek basınç kaynaklı bir blokaj oluştuğunu ve bu sistemin kutupsal havayı Türkiye'ye indirdiğini anlattı. Tek, yaşanan serinliğin bir kar soğuğu olmadığını, sıcaklıkların ortalamanın yalnızca birkaç derece altında kaldığını vurguladı. Uzman isme göre yazın sıcak periyodu artık geride kaldı ve hissedilen hava tamamen sonbahara işaret ediyor.

İstanbullular yarın güneşi görecek ama cuma günü yağışlar geri dönüyor.

İstanbullular yarın güneşi görecek ama cuma günü yağışlar geri dönüyor.

Pastırma yazı öncesinde yağışlı günler bir süre daha devam edecek. Tek, İstanbul'da yağışların özellikle Anadolu yakasında, Ümraniye ve Şile bandı ile Kadıköy ve Pendik yönündeki bölgelerde etkili olduğunu söyledi. Marmara'nın güneyinde ise Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir hattında yağış sürüyor. Karadeniz'de de Sinop ile Samsun arasında başlayan kuvvetli yağış, iç kesimlere doğru ilerliyor.

Sel ve su baskını riskine de dikkat çeken Tek, Çorum, Amasya, Tokat ve Konya çevresinde yağışların etkisini sürdüreceğini belirtti. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bandının iç kesimlerinde ise heyelan tehlikesi bulunuyor. İç Anadolu'da yağışların öğleden sonra artması, sistemin de Akdeniz'e doğru inmesi bekleniyor.

İstanbul için ise kısa bir nefes alma fırsatı var. Tek, 'Yarın İstanbul yağmurlu gözükse de İstanbullular yarın güneş görecekler' diyerek sıcaklığın 15 ile 21 derece arasında olacağını açıkladı. Cuma gününden itibaren yağışlar yeniden kente dönecek, pazar günü ise hava açmaya başlayacak. Tek, ayın 5'inden sonra sıcaklıkların bir kez daha düşeceğini ve yağışların geri geleceğini hatırlatarak pastırma yazına kadar şemsiyelerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın