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Uyarı Geldi: Montlarınızı Hazırlayın! Balkanlardan Gelen Sistemle Hava Sıcaklığı 5 Dereceye Kadar Düşüyor

Uyarı Geldi: Montlarınızı Hazırlayın! Balkanlardan Gelen Sistemle Hava Sıcaklığı 5 Dereceye Kadar Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:35
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Eylülün son haftasında hava, sonbaharın gerçek yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı bir sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Yeni haftayla birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece birden düşmesi bekleniyor.

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Sistem cumartesi Trakya'dan giriyor, pazar günü ise batının tamamını etkisi altına alıyor.

Sistem cumartesi Trakya'dan giriyor, pazar günü ise batının tamamını etkisi altına alıyor.

Çelik'in değerlendirmesine göre doğudaki yağışlı sistem etkisini sürdürüyor: cuma ve cumartesi günü Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Balkanlardan gelen yeni sistem ise cumartesi yalnızca Trakya'da yağış bırakacak. Asıl etkisini pazar günü (27 Eylül) gösterecek sistem, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olacak.

Termometreler şu an mevsim normalleri civarında, batıda ise birkaç derece altında. Hafta sonu, sistem gelmeden hemen önce sıcaklıklar 1-2 derece artacak ama bu kısa bir mola. 'Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak' diyen Çelik, yağışların pazartesi ve salı günü ülke geneline yayılacağını da ekledi.

İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak var, pazardan itibaren 3-4 derecelik düşüş hissedilecek.

İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak var, pazardan itibaren 3-4 derecelik düşüş hissedilecek.

İstanbul'da cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar ise kentte gök gürültülü sağanak var. En yüksek sıcaklıkların 22-23 derece bandında seyrettiğini hatırlatan Çelik, 'Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul'da da hissedeceğiz' diye konuştu.

Kent bir önceki yağışı henüz unutmuş değil. AA'nın aktardığına göre 23 Eylül'de etkili olan sağanakta Sultangazi'de yollar göle döndü, bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Küçükçekmece ve Avcılar'da da yollarda su birikintileri oluşurken Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz yağıştan etkilendi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi yağış yok. Pazar günü gök gürültülü sağanak beklenen kentte sistem sonrasında kıyı Ege'de etkisini kaybedecek. Çelik, 'Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var' değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da yağmur pazar akşamı başlıyor; uzman ani su baskını ve dolu için uyardı.

Ankara'da yağmur pazar akşamı başlıyor; uzman ani su baskını ve dolu için uyardı.

Ankara'da cuma ve hafta sonunun büyük bölümü kuru geçecek. Çelik, 'Ankara'nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara'da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var' dedi. Başkentte şu an 20-22 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların pazartesi ve salıdan sonra 3-4 derece düşmesi bekleniyor.

Birkaç gün önce yaşananlar uyarının boşuna olmadığını gösteriyor. 22 Eylül akşamı başkentte etkili olan sağanağın ardından Keçiören'de oluşan sel yolu çökertti, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

Çelik de yeni haftada benzer tablolara karşı uyardı: 'Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var.'

Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış ihtimali var; Rize'de geçen haftaki selin faturası 1 milyar lirayı aştı.

Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış ihtimali var; Rize'de geçen haftaki selin faturası 1 milyar lirayı aştı.

Yeni haftayla birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış ihtimali bulunduğunu vurgulayan Çelik'in uyarısı, Karadeniz için taze bir yaraya dokunuyor.

19 Eylül'de Rize'nin sahil hattında, özellikle İyidere, Derepazarı ve Pazar ilçelerinde etkili olan aşırı yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Vali Baydaş'ın DHA'ya verdiği bilgiye göre ekipler yaklaşık 200 noktada çalıştı; araç, iş yeri ve ev zararları dahil şu ana kadar tespit edilen kayıp 1 milyar 42 milyon lira. Tespit çalışmalarının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bölgenin yağış açısından bir geçiş döneminde olduğunu hatırlatan Baydaş şunları söyledi: 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı uyarıları dikkatle takip ediyoruz. Bu yağıştan evvel de hatırlarsanız yine bir uyarı vardı, biz o uyarıdan dolayı bazı iş yerlerini ve evleri geceden tahliye etmiştik.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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