Uyarı Geldi: Montlarınızı Hazırlayın! Balkanlardan Gelen Sistemle Hava Sıcaklığı 5 Dereceye Kadar Düşüyor

Çelik'in değerlendirmesine göre doğudaki yağışlı sistem etkisini sürdürüyor: cuma ve cumartesi günü Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Balkanlardan gelen yeni sistem ise cumartesi yalnızca Trakya'da yağış bırakacak. Asıl etkisini pazar günü (27 Eylül) gösterecek sistem, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olacak.

Termometreler şu an mevsim normalleri civarında, batıda ise birkaç derece altında. Hafta sonu, sistem gelmeden hemen önce sıcaklıklar 1-2 derece artacak ama bu kısa bir mola. 'Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak' diyen Çelik, yağışların pazartesi ve salı günü ülke geneline yayılacağını da ekledi.