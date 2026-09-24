Uyarı Geldi: Montlarınızı Hazırlayın! Balkanlardan Gelen Sistemle Hava Sıcaklığı 5 Dereceye Kadar Düşüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylülün son haftasında hava, sonbaharın gerçek yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı bir sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Yeni haftayla birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece birden düşmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sistem cumartesi Trakya'dan giriyor, pazar günü ise batının tamamını etkisi altına alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak var, pazardan itibaren 3-4 derecelik düşüş hissedilecek.
Ankara'da yağmur pazar akşamı başlıyor; uzman ani su baskını ve dolu için uyardı.
Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış ihtimali var; Rize'de geçen haftaki selin faturası 1 milyar lirayı aştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın