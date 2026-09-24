article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Hazinesi Buzun Altında Yatıyor: Yeri Belli Ama Çıkarılması Yasak

Dünyanın En Büyük Hazinesi Buzun Altında Yatıyor: Yeri Belli Ama Çıkarılması Yasak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 18:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en güneyinde yer alan Antarktika, kilometrelerce kalınlıktaki buz örtüsünün altında tonlarca altın ve değerli mineral barındırıyor. Uzmanlar, kıtanın zorlu coğrafi koşullarına rağmen yüzlerce hatta binlerce ton altın rezervine ev sahipliği yapabileceğini öngörüyor. Transantarktika Dağları çevresinden alınan kayaç ve tortu örneklerinde tespit edilen altın izleri, bu devasa yer altı zenginliğinin varlığına dair somut kanıtlar sunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://goldfolio.app/the-frozen-fort...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gondwana Süperkıtası Geçmişi İhtimalleri Güçlendiriyor

Gondwana Süperkıtası Geçmişi İhtimalleri Güçlendiriyor

Milyonlarca yıl önce Afrika, Avustralya ve Güney Amerika ile birleşik durumdaki Gondwana süperkıtasının bir parçası olan Antarktika, jeolojik açıdan bu komşu karalarla büyük benzerlik gösteriyor. Altın, bakır ve platin açısından son derece zengin olan söz konusu kıtaların jeolojik yapısı, Antarktika'nın derinliklerinde de muazzam mineral yataklarının bulunduğunu işaret ediyor. Yüzde 98’i buzullarla kaplı olan bölgede doğrudan sondaj ve arama çalışmaları yürütülemediği için kesin rezerv miktarı tam olarak belirlenemiyor.

Uluslararası Anlaşmalar Ticari Madencilik Faaliyetlerini Engelleyici Nitelik Taşıyor

Uluslararası Anlaşmalar Ticari Madencilik Faaliyetlerini Engelleyici Nitelik Taşıyor

Kıtadaki zengin maden varlığı doğrulansa dahi, bu kaynakların ticarileştirilerek çıkarılması hukuken mümkün görünmüyor. 1959 yılında imzalanan Antarktika Antlaşması ve bunu destekleyen Madrid Protokolü, bölgedeki madencilik ve doğal kaynak arama faaliyetlerini kesin bir dille yasaklıyor. İlgili uluslararası düzenlemeler, kıtadaki tüm adımları yalnızca bilimsel araştırmalar ve barışçıl amaçlar ile sınırlandırıyor.

Bölgenin Hassas Ekosistemi Katı Yasal Tedbirlerin Alınmasını Zorunlu Kılıyor

Bölgenin Hassas Ekosistemi Katı Yasal Tedbirlerin Alınmasını Zorunlu Kılıyor

Maden çıkarma işlemlerinin yasaklanmasının temelinde, Antarktika'nın el değmemiş hassas ekosistemini koruma düşüncesi yatıyor. Ağır iş makinelerinin kullanımı, altyapı kurulumu ve maden nakliyesi gibi endüstriyel süreçlerin, kutup canlılarının yaşam alanları ile küresel iklim dengesi üzerinde telafisi imkansız tahribatlar yaratacağı değerlendiriliyor. Güncel koruma protokolleri yürürlükte kaldığı müddetçe, bu devasa altın rezervleri buz tabakasının altında el değmeden varlığını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın