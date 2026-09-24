Dünyanın En Büyük Hazinesi Buzun Altında Yatıyor: Yeri Belli Ama Çıkarılması Yasak
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Kaynak: https://goldfolio.app/the-frozen-fort...
Dünyanın en güneyinde yer alan Antarktika, kilometrelerce kalınlıktaki buz örtüsünün altında tonlarca altın ve değerli mineral barındırıyor. Uzmanlar, kıtanın zorlu coğrafi koşullarına rağmen yüzlerce hatta binlerce ton altın rezervine ev sahipliği yapabileceğini öngörüyor. Transantarktika Dağları çevresinden alınan kayaç ve tortu örneklerinde tespit edilen altın izleri, bu devasa yer altı zenginliğinin varlığına dair somut kanıtlar sunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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