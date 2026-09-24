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Kızı Elay'a "Babasının Kopyası" Deniyordu: Aslı Enver 3 Yaşındaki Halini Paylaşınca İşler Değişti!

Kızı Elay'a "Babasının Kopyası" Deniyordu: Aslı Enver 3 Yaşındaki Halini Paylaşınca İşler Değişti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 18:50
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Aslı Enver'in kızı Elay dünyaya geldiği günden beri tatlılığıyla magazinin en sevilen miniklerinden biri oldu. Her yeni fotoğrafında da aynı soru yeniden gündeme geldi: Annesine mi benziyor, babasına mı? Son dönemde ibre Berkin Gökbudak'tan yana dönmüş, hatta Aslı Enver bile kızının babasına benzerliğiyle ilgili paylaşımlarıyla bu meseleyi tiye almıştı. 

Fakat ünlü oyuncunun geçtiğimiz saatlerde arşivden çıkardığı iki kare bütün hesapları yeniden karıştıracak cinsten. Aslı Enver'in tam da kızı Elay gibi 3 yaşında olduğu fotoğrafları görünce anne-kız arasındaki benzerliğe bir kez daha bakmak isteyebilirsiniz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güzelliği, sempatikliği ve doğallığıyla yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'le bizim tanışıklığımız epey eski!

Güzelliği, sempatikliği ve doğallığıyla yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'le bizim tanışıklığımız epey eski!

Hayatımıza ilk olarak 'Hayat Bilgisi'yle giren Aslı Enver'i geniş kitlelerle asıl buluşturan yapım ise elbette 'Kavak Yelleri' oldu. Mine karakteriyle bir dönemin unutulmaz isimlerinden birine dönüşen Enver, sonrasında 'Suskunlar'dan 'İstanbullu Gelin'e uzanan pek çok projeyle kariyerini iyice sağlamlaştırdı.

Özellikle 'İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı hala kendisiyle en çok özdeşleştirdiğimiz karakterlerden biri desek yanlış olmaz. Yıllar içinde farklı rollerle karşımıza çıksa da Aslı Enver'in o kendine has sempatikliği ve doğal halleri hiç değişmedi.

Kendisini en son Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı 'Enfes Bir Akşam'da Nihal karakteriyle izlemiştik. Fakat son birkaç yıldır Enver'i yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki tatlı gelişmelerle de sık sık konuşuyoruz.

Çünkü hayatına minik bir başrol daha eklendi. ❤️

Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmiş, 4 Temmuz 2023'te de kızları Elay'ı kucağına almıştı.

Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmiş, 4 Temmuz 2023'te de kızları Elay'ı kucağına almıştı.

Elay'ın dünyaya gelmesinden sonra Aslı Enver'in paylaşımlarının yıldızı da yavaş yavaş belli oldu.

Şimdilerde 3 yaşında olan minik Elay, annesinin zaman zaman paylaştığı fotoğraflarla karşımıza çıkıyor. Tatlılığı, kocaman gözleri ve her yeni karede biraz daha değişen haliyle de magazinin en sevilen miniklerinden biri olmayı başardı.

Fakat Elay'ın fotoğrafları geldikçe yıllardır ünlü çocuklarında sormaya bayıldığımız o klasik soru da peşinden geldi: Annesine mi benziyor, babasına mı?

İlk zamanlarda fikirler biraz karışık olsa da son dönemde ibre giderek Berkin Gökbudak'a dönmüştü. Elay'ın babasının adeta minik bir kopyası olduğunu düşünenlerin sayısı öylesine arttı ki Aslı Enver bile bu benzerlik meselesini zaman zaman tiye alan paylaşımlar yaptı. Elay için 'baba tarafı ağır basmış' deyip bu dosyayı kapatmaya hazırlanıyorduk.

Meğer Aslı Enver'in arşivde saklı tuttuğu oldukça güçlü bir kozu varmış!

Meğer Aslı Enver'in arşivde saklı tuttuğu oldukça güçlü bir kozu varmış!

Çünkü Aslı Enver'in geçtiğimiz saatlerde paylaştığı çocukluk fotoğrafları, Elay'ın kime benzediği konusunda bütün dengeleri yeniden değiştirecek cinsten!

Çocukluk albümünü açan Enver, iki eski fotoğrafını '3 yaş ben 🤓' notuyla paylaştı. İşin en güzel tarafı da burada başlıyor. Çünkü Aslı Enver'in fotoğraflarda olduğu yaşla kızı Elay'ın şimdiki yaşı aynı! İki halini yan yana koyunca bugüne kadar neden bu kadar çok 'babasının kopyası' dediğimizi sorgulatacak bir benzerlik çıkıyor ortaya. Özellikle gülüşleri ve yüzlerindeki o ifade anne-kız arasındaki benzerliği iyice görünür hale getiriyor.

Elay'ın babasına benzeyen tarafları elbette ortadan kaybolmadı ama Aslı Enver'in 3 yaşındaki hali de anne genlerinin sandığımızdan çok daha güçlü olduğunu gösterdi desek yeridir.

'Elay kime benziyor?' tartışmasında Aslı Enver arşivden öyle bir koz çıkardı ki terazinin anne tarafı bir anda ağırlaştı. Biz bugüne kadar baba-kız benzerliğine odaklanırken, meğer 3 yaşındaki Aslı Enver cevabın yarısını yıllardır eski fotoğraf albümünde saklıyormuş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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