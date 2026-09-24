Kızı Elay'a "Babasının Kopyası" Deniyordu: Aslı Enver 3 Yaşındaki Halini Paylaşınca İşler Değişti!

Hayatımıza ilk olarak 'Hayat Bilgisi'yle giren Aslı Enver'i geniş kitlelerle asıl buluşturan yapım ise elbette 'Kavak Yelleri' oldu. Mine karakteriyle bir dönemin unutulmaz isimlerinden birine dönüşen Enver, sonrasında 'Suskunlar'dan 'İstanbullu Gelin'e uzanan pek çok projeyle kariyerini iyice sağlamlaştırdı.

Özellikle 'İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı hala kendisiyle en çok özdeşleştirdiğimiz karakterlerden biri desek yanlış olmaz. Yıllar içinde farklı rollerle karşımıza çıksa da Aslı Enver'in o kendine has sempatikliği ve doğal halleri hiç değişmedi.

Kendisini en son Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı 'Enfes Bir Akşam'da Nihal karakteriyle izlemiştik. Fakat son birkaç yıldır Enver'i yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki tatlı gelişmelerle de sık sık konuşuyoruz.

Çünkü hayatına minik bir başrol daha eklendi. ❤️