Kızı Elay'a "Babasının Kopyası" Deniyordu: Aslı Enver 3 Yaşındaki Halini Paylaşınca İşler Değişti!
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Aslı Enver'in kızı Elay dünyaya geldiği günden beri tatlılığıyla magazinin en sevilen miniklerinden biri oldu. Her yeni fotoğrafında da aynı soru yeniden gündeme geldi: Annesine mi benziyor, babasına mı? Son dönemde ibre Berkin Gökbudak'tan yana dönmüş, hatta Aslı Enver bile kızının babasına benzerliğiyle ilgili paylaşımlarıyla bu meseleyi tiye almıştı.
Fakat ünlü oyuncunun geçtiğimiz saatlerde arşivden çıkardığı iki kare bütün hesapları yeniden karıştıracak cinsten. Aslı Enver'in tam da kızı Elay gibi 3 yaşında olduğu fotoğrafları görünce anne-kız arasındaki benzerliğe bir kez daha bakmak isteyebilirsiniz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güzelliği, sempatikliği ve doğallığıyla yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'le bizim tanışıklığımız epey eski!
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Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmiş, 4 Temmuz 2023'te de kızları Elay'ı kucağına almıştı.
Meğer Aslı Enver'in arşivde saklı tuttuğu oldukça güçlü bir kozu varmış!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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